الرى والزراعة توقعان اتفاقية تسوية منازعة استثمار مع القناة للسكر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة القناة للسكر، اتفاق تسوية منازعة استثمار مع وزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لصالح مشروع الشركة .
يأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التى تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.
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وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين، وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر، أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر، وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالى الجودة.
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