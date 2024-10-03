الرى والزراعة توقعان اتفاقية تسوية منازعة استثمار مع القناة للسكر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة القناة للسكر، اتفاق تسوية منازعة استثمار مع وزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لصالح مشروع الشركة .

يأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التى تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.

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وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين، وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.

جدير بالذكر، أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر، وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالى الجودة.