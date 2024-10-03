تراجع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بقيادة قطاع التعدين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الخميس بقيادة أسهم التعدين، مع تقييم المستثمرين لتطورات الصراع بالشرق الأوسط في ظل ترقب بيانات اقتصادية هامة.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.32% أو 1.22 نقطة إلى 519 نقطة، حيث لم تستطع مكاسب قطاع النفط والغاز البالغة 0.14% في تعويض خسائر قطاع التعدين والتي سجلت 0.79%.
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وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.39% أو 74 نقطة إلى 19090 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.34% أو 25 نقطة إلى 7551 نقطة، في حين ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.37% أو 30 نقطة إلى 8320 نقطة.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، يليه صدور مؤشر أسعار المنتجين، والذي من المتوقع أن يشهد تباطؤًا إلى 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، من 0.8% مسجلة بالشهر السابق.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742288
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