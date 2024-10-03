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تراجع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بقيادة قطاع التعدين - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الخميس بقيادة أسهم التعدين، مع تقييم المستثمرين لتطورات الصراع بالشرق الأوسط في ظل ترقب بيانات اقتصادية هامة.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.32% أو 1.22 نقطة إلى 519 نقطة، حيث لم تستطع مكاسب قطاع النفط والغاز البالغة 0.14% في تعويض خسائر قطاع التعدين والتي سجلت 0.79%.

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وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.39% أو 74 نقطة إلى 19090 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.34% أو 25 نقطة إلى 7551 نقطة، في حين ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.37% أو 30 نقطة إلى 8320 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، يليه صدور مؤشر أسعار المنتجين، والذي من المتوقع أن يشهد تباطؤًا إلى 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، من 0.8% مسجلة بالشهر السابق.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742288

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