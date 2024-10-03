الحديد والصلب للمناجم تقترح توزيع 0.1 جنيه للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 0.1 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
تراجعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال العام المالي الماضي، لتصل 125.95 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 127.8 مليون جنيه في العام المقارن.
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وانخفضت مبيعات الشركة إلى 305.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 309.92 مليون جنيه في العام المقارن.
أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 17.83 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال يونيو بلغت 17.83 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد“سمالوط” سجلت نحو 5656 جنيه.
وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 113.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 97.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 252.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بإيرادات 217.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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