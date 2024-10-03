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الحديد والصلب للمناجم تقترح توزيع 0.1 جنيه للسهم - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 0.1 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

تراجعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال العام المالي الماضي، لتصل 125.95 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 127.8 مليون جنيه في العام المقارن.

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وانخفضت مبيعات الشركة إلى 305.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 309.92 مليون جنيه في العام المقارن.

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 17.83 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال يونيو بلغت 17.83 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد“سمالوط” سجلت نحو 5656 جنيه.

وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 113.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 97.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 252.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بإيرادات 217.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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