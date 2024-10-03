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أندرو بيلي: بنك إنجلترا قد يُعجِّل بخفض الفائدة - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة التضخم في تركيا يتباطأ بأقل من المتوقع مرجحاً تأجيل خفض الفائدة بنك التسويات: البنوك المركزية قد تحتاج لرفع الفائدة بشكل أكثر قوة تراجع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بقيادة قطاع التعدين

قال محافظ بنك إنجلترا“أندرو بيلي” إن المصرف المركزي قد يُعجِّل بخفض الفائدة حال صدور بيانات إيجابية أكثر بشأن التضخم، لكن الصراع في الشرق الأوسط قد يعرقل ذلك حال أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح“بيلي” في لقاء مع صحيفة“الجارديان” أنه كان متفائلاً بأن الضغوط التضخمية تبيّن أنها أقل قوة مما كان يخشاه صناع السياسة النقدية.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية خطيرة للغاية وينجم عنها ضغوط كبيرة، مؤكداً على ضرورة مراقبة الأوضاع كي لا تأخذ منحىً لا تُحمد عقباه.

وأدت تصريحات“بيلي” بشأن التيسير النقدي لتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.3163 دولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742285

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