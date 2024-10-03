أندرو بيلي: بنك إنجلترا قد يُعجِّل بخفض الفائدة - جريدة البورصة

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التضخم في تركيا يتباطأ بأقل من المتوقع مرجحاً تأجيل خفض الفائدة بنك التسويات: البنوك المركزية قد تحتاج لرفع الفائدة بشكل أكثر قوة تراجع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بقيادة قطاع التعدين
قال محافظ بنك إنجلترا“أندرو بيلي” إن المصرف المركزي قد يُعجِّل بخفض الفائدة حال صدور بيانات إيجابية أكثر بشأن التضخم، لكن الصراع في الشرق الأوسط قد يعرقل ذلك حال أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح“بيلي” في لقاء مع صحيفة“الجارديان” أنه كان متفائلاً بأن الضغوط التضخمية تبيّن أنها أقل قوة مما كان يخشاه صناع السياسة النقدية.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية خطيرة للغاية وينجم عنها ضغوط كبيرة، مؤكداً على ضرورة مراقبة الأوضاع كي لا تأخذ منحىً لا تُحمد عقباه.
وأدت تصريحات“بيلي” بشأن التيسير النقدي لتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.3163 دولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742285
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