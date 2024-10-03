16 أكتوبر.. نهاية حق توزيع 2.7 جنيه لسهم إيسترن كومباني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، بإغلاق جلسة 16 أكتوبر الجاري.
وتقرر توزيع كوبون“إيسترن كومباني” رقم (31) بواقع 2.7 جنيه للسهم الواحد تصرف على قسطين، الأول قيمته 1.7 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024، والثاني قيمته 1 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من 25 نوفمبر 2024.
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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي، بقيمة توزيعات 8.1 مليار جنيه، تعادل 2.7 جنيه للسهم.
وتوزع الأرباح على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.
واعتمدت العمومية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 2.7 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري.
ارتفعت أرباح شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 9.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.65 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2022-2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 20.44 مليار جنيه، مقابل 17.82 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل.
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