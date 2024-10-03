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16 أكتوبر.. نهاية حق توزيع 2.7 جنيه لسهم إيسترن كومباني - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، بإغلاق جلسة 16 أكتوبر الجاري.

وتقرر توزيع كوبون“إيسترن كومباني” رقم (31) بواقع 2.7 جنيه للسهم الواحد تصرف على قسطين، الأول قيمته 1.7 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024، والثاني قيمته 1 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من 25 نوفمبر 2024.

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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي، بقيمة توزيعات 8.1 مليار جنيه، تعادل 2.7 جنيه للسهم.

وتوزع الأرباح على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.

واعتمدت العمومية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 2.7 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري.

ارتفعت أرباح شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 9.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.65 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2022-2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 20.44 مليار جنيه، مقابل 17.82 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر تنفيذًا لقانون التأمين الصحي الشامل.


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