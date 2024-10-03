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بنك التسويات: البنوك المركزية قد تحتاج لرفع الفائدة بشكل أكثر قوة - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت“أندريا مايشلر” نائبة المدير العام في بنك التسويات الدولية إن المصارف المركزية حول العالم قد تحتاج إلى رفع الفائدة“بشكل أكثر قوة” بسبب التغير المناخي التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الدول.

وأكدت على أن صناع السياسة النقدية لا يمكنهم تجاهل تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، والأعطال في الموانئ وإغلاق مصافي النفط وتأثير كل ذلك على ارتفاع الأسعار في الأمد القريب، وفق“فاينانشيال تايمز”.

موضوعات متعلقة التضخم في تركيا يتباطأ بأقل من المتوقع مرجحاً تأجيل خفض الفائدة أندرو بيلي: بنك إنجلترا قد يُعجِّل بخفض الفائدة تراجع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بقيادة قطاع التعدين

وترى المسؤولة بالبنك -ومقره بازل- أن كل تلك الصدمات قد تصبح أكثر قوة مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وانتشار الفيضانات والجفاف على نطاق أوسع والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت: قد يتطلب هذا تعديلات على اتجاه السياسة النقدية، وفي بعض الأحيان، ستكون هناك حاجة إلى تشديد نقدي قوي لضمان بقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.

وسلطت الضوء على الاتجاهات التي حدثت بعد جائحة كورونا، والتي أثرت فيها صدمة أسعار النفط والغذاء بشكل سلبي على ثقة الشعوب بالاستقرار المالي، وتعتقد أن أي صدمة أخرى في هذا الوقت قد تكون أكثر تأثيرًا من ذلك.

وتأتي تعليقات“مايشلر” في وقت دفع فيه الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، ويحذر الخبراء من أن إضرابات عمال الموانئ في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع إذا استمرت لأكثر من أسبوع.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742283

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