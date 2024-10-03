بنك التسويات: البنوك المركزية قد تحتاج لرفع الفائدة بشكل أكثر قوة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت“أندريا مايشلر” نائبة المدير العام في بنك التسويات الدولية إن المصارف المركزية حول العالم قد تحتاج إلى رفع الفائدة“بشكل أكثر قوة” بسبب التغير المناخي التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الدول.
وأكدت على أن صناع السياسة النقدية لا يمكنهم تجاهل تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، والأعطال في الموانئ وإغلاق مصافي النفط وتأثير كل ذلك على ارتفاع الأسعار في الأمد القريب، وفق“فاينانشيال تايمز”.
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وترى المسؤولة بالبنك -ومقره بازل- أن كل تلك الصدمات قد تصبح أكثر قوة مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وانتشار الفيضانات والجفاف على نطاق أوسع والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأضافت: قد يتطلب هذا تعديلات على اتجاه السياسة النقدية، وفي بعض الأحيان، ستكون هناك حاجة إلى تشديد نقدي قوي لضمان بقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.
وسلطت الضوء على الاتجاهات التي حدثت بعد جائحة كورونا، والتي أثرت فيها صدمة أسعار النفط والغذاء بشكل سلبي على ثقة الشعوب بالاستقرار المالي، وتعتقد أن أي صدمة أخرى في هذا الوقت قد تكون أكثر تأثيرًا من ذلك.
وتأتي تعليقات“مايشلر” في وقت دفع فيه الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، ويحذر الخبراء من أن إضرابات عمال الموانئ في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع إذا استمرت لأكثر من أسبوع.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742283
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