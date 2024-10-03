مديرى المشتريات: القطاع الخاص غير المنتج للنفط يعاود الانخفاض فى سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) عاود مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، الانخفاض فى مصر خلال شهر سبتمبر 2024 بفعل ضغوط التكاليف.

وسجل المؤشر الرئيسى 48.8 نقطة فى شهر سبتمبر، أى أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، ما يشير إلى انخفاض متواضع فى ظروف الأعمال فى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

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وكانت القراءة هى الأضعف منذ شهر أبريل، بعد أن شهد شهر أغسطس أول نمو عند 50.4 نقطة منذ شهر نوفمبر 2020.

وأشارت دراسة المؤشر، إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى تثبيط المبيعات وإبطاء النشاط التجارى وانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر أبريل.

ويأتى ذلك بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات.

ورغم الانخفاض المتزامن فى الثقة بشأن التوقعات المستقبلية، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن مستمر فى مستويات المشتريات والتوظيف فى شهر سبتمبر.

وأشار توسع القدرات التجارية إلى أن بعض الشركات لا تزال متفائلة بانتعاش الظروف الاقتصادية.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادى أول فى S&P Global Market:“حذرنا من المخاطر المحتملة الشهر الماضى، وأدت ضغوط الأسعار المتزايدة إلى الحد من تعافى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى شهر سبتمبر، وذلك مع ارتفاع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى فى ستة أشهر وارتفاع أسعار الإنتاج تبعاً لذلك، ولو بدرجة أقل”.

وأفادت الشركات بأن هذا كان له تأثير مثبط على طلبات العملاء، مما دفعها إلى تقليص نشاطها التجارى.

وربطت الشركات المشاركة فى الدراسة هذا الانخفاض فى المقام الأول بانخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض فى الأعمال.

ويشير الارتفاع القوى الإضافى فى أسعار الإنتاج إلى أن انخفاض المبيعات المرتبط بالأسعار قد يستمر، رغم وجود أدلة تشير إلى أن الشركات تحاول الحد من تأثير ذلك على العملاء.

وأشار كثيرون إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسى عن الأسواق المحلية، حيث إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج قد شهدت زيادة للشهر الخامس على التوالى.