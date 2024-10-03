مصر تصدّر منتجات غذائية إلى العراق بـ112 مليون دولار فى 7 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) صدَّرت مصر منتجات صناعية غذائية إلى العراق بقيمة 112 مليون دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بنسبة نمو 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقال الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى، مدير إدارة معلومات التصدير، ومسئول البعثات التجارية بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ أبرز المنتجات المصدرة للعراق، خلال تلك الفترة، شملت المخاليط العطرية بقيمة 45 مليون دولار، والتبغ وبدائل التبغ بقيمة 17 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 12 مليون دولار.
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أضاف الضوى، أن الصادرات الغذائية للعراق حققت زيادة كبيرة العام الماضى، بلغت قيمتها 175 مليون دولار، مقارنة بـ133 مليون دولار فى عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ32%.
أوضح أن مشاركة مصر فى المعرض تأتى ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية الذى يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصرى.
لفت إلى أن السوق العراقى يعد من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، وهناك حجم ضخم من واردات العراق، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التى يمكن أن تستفيد منها مصر لتعزيز تواجدها فى السوق العراقى بفضل الجودة العالية الذى يتمتع بها.
ونوه بأن المجلس يسعى إلى تحقيق زيادة بنسبة 15% فى صادرات القطاع بنهاية 2024، مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025.
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