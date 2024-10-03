مصر تصدّر منتجات غذائية إلى العراق بـ112 مليون دولار فى 7 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) صدَّرت مصر منتجات صناعية غذائية إلى العراق بقيمة 112 مليون دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بنسبة نمو 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وقال الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى، مدير إدارة معلومات التصدير، ومسئول البعثات التجارية بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ أبرز المنتجات المصدرة للعراق، خلال تلك الفترة، شملت المخاليط العطرية بقيمة 45 مليون دولار، والتبغ وبدائل التبغ بقيمة 17 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 12 مليون دولار.

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أضاف الضوى، أن الصادرات الغذائية للعراق حققت زيادة كبيرة العام الماضى، بلغت قيمتها 175 مليون دولار، مقارنة بـ133 مليون دولار فى عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ32%.

أوضح أن مشاركة مصر فى المعرض تأتى ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية الذى يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصرى.

لفت إلى أن السوق العراقى يعد من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، وهناك حجم ضخم من واردات العراق، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التى يمكن أن تستفيد منها مصر لتعزيز تواجدها فى السوق العراقى بفضل الجودة العالية الذى يتمتع بها.

ونوه بأن المجلس يسعى إلى تحقيق زيادة بنسبة 15% فى صادرات القطاع بنهاية 2024، مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025.