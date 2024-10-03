Thursday, 03 October 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع مبيعات مطابع الكتب الخارجية خلال العام الدراسى الحالى

10/3/2024 4:31:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد جابر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ مبيعات مطابع الكتب الخارجية شهدت تراجعاً بنسب تتراوح بين 15% و20% مع بداية العام الدراسى الجارى؛ بسبب ارتفاع أسعارها.

أضاف لـ((البورصة))، أن شريحة كبيرة من الطلاب، خلال العام الدراسى، لجأوا إلى تحميل الكتب الإلكترونية بشكل ملحوظ، مقارنة بالسنوات السابقة، كما أن بعض المدارس الخاصة أصبحت تعتمد بشكل رئيسى على الكتاب المدرسى.

موضوعات متعلقة “الرى” و”الزراعة” توقعان اتفاقية تسوية منازعة استثمار مع“القناة للسكر” تعاون مصرى أمريكى لتسهيل حصول شركات الأجهزة الكهربائية على شهادات التصدير للخليج مستثمر صينى يستهدف إنشاء مصنع لطلاء الأوانى المنزلية فى مدينة بدر

وأوضح أن تكلفة طباعة الكتب المدرسية والخارجية تتخطى 1.8 مليار جنيه، منها مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية على مستوى جميع المحافظات.

وذكر أن حصة مصر من تصدير الكتب سواء المدرسية أو الثقافية نحو 5 ملايين دولار سنوياً، مقارنة بالقيمة الإجمالية لصادرات الكتب عالمياً والتى تسجل نحو 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الصين من أقوى الدول المنافسة فى قطاع الكتب لانخفاض تكلفة الإنتاج، وتقديم أسعار منخفضة؛ بسبب تقديم حوافز للمصدرين، وبالتالى تعزز قدرتهم على المنافسة.

وأوضح أن عدد المطابع فى مصر يبلغ نحو 7 آلاف مطبعة تتخصص فى جميع مشتملات الطباعة منها حوالى 120 مطبعة للكتب المدرسية والخارجية.

وارتفعت صادرات الطباعة والتغليف لتسجل 464 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، مقابل 427 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%.

MENAFN03102024000202011048ID1108742265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث