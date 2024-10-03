حزب الله يقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي ويحقق إصابات مباشرة

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أعلن حزب الله في بيان أصدره فجر اليوم الخميس أنه بالصواريخ تحركات للقوات الإسرائيلية في مستعمرة مسكاف عام وحقق إصابة مباشرة. كما أعلن قصفه بالمدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة.

في غضون ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية في جنوب لبنان لأكثر من ساعة متواصلة ليلة الأربعاء الخميس.

وكان حزب الله أعلن أمس الأربعاء تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 عسكريين -بينهم 3 ضباط- بعد عبورهم الحدود.

وأوضح حزب الله أنه دمر 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مستمرة بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة مع قوة إسرائيلية تسللت شرقي البلدة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه فجروا عبوة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في محيط بلدة كفر كلا، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

كما استهدف مقاتلوه تجمعا لقوات إسرائيلية في بساتين المطلة، وحققوا إصابات مباشرة.

وقال الحزب إن قواته استهدفت تجمعا لعسكريين إسرائيليين بين مستوطنتي مسكفعام وكفر جلعادي بالصواريخ وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعا آخر لعسكريين في مستوطنة أبيريم بصلية صاروخية.

وأضاف أنه قتل وجرح جنودا إسرائيليين باستهداف تجمع لهم بين بلدة العديسة ومستوطنة مسكفعام المحاذية لحدود لبنان الجنوبية بصاروخ موجه ضد الأفراد.

في تطور لافت ولأول مرة منذ إعلانه بدء عملية برية في جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن 8 جنود بينهم 3 ضباط قتلوا وأصيب 7 بجروح خطيرة بينهم ضابط في معارك جرت بين الجيش الاسرائيلي ومقاتلي حزب الله جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 35 جنديا إسرائيليا أصيبوا في اشتباكات جنوبي لبنان، وكشفت أن مقاتلي حزب الله أطلقوا النار على الجنود من مسافة صفر.

وقد ذكر مركز زيف الطبي الإسرائيلي أنه استقبل أمس الأربعاء 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف.

وذكرت القناة الـ13 أن تحقيقا أوليا للجيش الاسرائيلي كشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت إلى مقتل عدد منهم.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.

من جانب آخر ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 220 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح أمس الأربعاء.

وقد أفادت وسائل اعلام

بأن مقاتلي حزب الله أطلقوا رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، وأن أصوات انفجارات صواريخ اعتراضية إسرائيلية دوت في أجواء بلدات حدودية في جنوب لبنان.