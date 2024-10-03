الوزير عساف يُطلع أمناء عامين لأحزاب مغربية على تطورات الأوضاع في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) الرباط / PNN - التقى المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، عددا من الأمناء العامين للأحزاب المغربية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ووفد الإعلام الفلسطيني.

واستعرض الوزير عساف خلال لقائه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكَر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، كل على حدة، في العاصمة المغربية الرباط، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما يعانيه شعبنا الفلسطيني في ظل استمرار العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة نحو 150 ألفا، وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال المشرف العام على الإعلام الرسمي، إن إسرائيل تسعى إلى تصفية الوجود الفلسطيني على الأرض، ودمرت أكثر من 70% من قطاع غزة وجعلته منطقة غير قابلة للحياة، إضافة إلى ما يجري في الضفة من اجتياحات يومية للمدن والبلدات والمخيمات، وعمليات قتل بدم بارد، وتدمير البنى التحتية.

وأضاف: رغم كل ذلك، الشعب الفلسطيني صامد ومصر على البقاء فوق أرضه ولن يكرر الخطأ الذي وقع فيه عام 1948، وكما أكد الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة أنه لا هجرة من فلسطين إلا إليها.

وأكد أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية لتعزيز روايتنا وإيصال صوت شعبنا وفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه أمام العالم أجمع، حتى يعرف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يروج الأكاذيب ليل نهار.

وتطرق الوزير عساف إلى الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لدولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية كافة، والذي حقق عديد الإنجازات، التي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فلسطينيا يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من فلسطين، خلال اثني عشر شهرا.

وقال: إلى جانب ذلك تواصل دولة فلسطين مسعاها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن 145 دولة حول العالم تعترف بفلسطين.

وأضاف أن المعركة السياسية والدبلوماسية متواصلة في المحافل الدولية لتحقيق المزيد من الإنجازات وإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعبنا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتطرق الوزير عساف إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير إنسانية تنتهك أبسط حقوقهم وتُعرّض حياتهم لخطر حقيقي.

واستعرض المشرف العام على الإعلام الرسمي، الظروف الصعبة التي يعمل فيها الإعلام الفلسطيني، جراء عدوان الاحتلال، مشيرا إلى أن أكثر من 180 صحفيا استُشهدوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بينهم 20 من كوادر الإعلام الرسمي، بهدف إسكات صوت الحقيقة ومنع نقل ما يجري على الأرض إلى العالم.

من جانبه، أكد السفير الشوبكي العلاقات الأخوية بين فلسطين والمملكة المغربية، مثمنا الدعم الذي تقدمه ملكا وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال: تربطنا علاقات وثيقة بالأحزاب المغربية كافة، ونثمن دورها في مساندة نضال شعبنا ونصرة قضيته، وحرصنا على ترتيب عدة لقاءات للمشرف العام على الإعلام الرسمي والوفد الإعلامي الذي يمثل قطاعات الإعلام الرسمي الفلسطيني كافة مع الأحزاب السياسية، من أجل رؤية المغرب من داخلها ونقل التضامن المغربي إلى أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي الشأن السياسي، أكد السفير الشوبكي أهمية الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل وتعزيز روايتنا الوطنية، وأن يعرف العالم حقيقة ما يدور على الأرض، فالحرب في فلسطين ليست بين جيشين، بل هو عدوان من قوة متغطرسة على شعب أعزل يقاتل بجسده.

من جانبهم، جدد رؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة، مواقف أحزابهم المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، وأكدوا استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم على الساحة المغربية، للوقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وشددوا على أهمية تعزيز الرواية الفلسطينية حتى يعرف العالم حقيقة ما يحدث على الأرض، وأكدوا الحاجة إلى توحيد الخطاب واعتماد مرجعية واحدة تعتمد على أسس قانونية وخطاب فلسطيني خالص، للتعريف بالقضية الفلسطينية العادلة.