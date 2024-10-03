تقرير مشترك صادر عن لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني يسلط الضوء على قضية مقلقة

(MENAFN
) تسلط تقرير مشترك صادر عن لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني الضوء على قضية مقلقة للغاية: المعاملة المتعمدة للجرحى الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال, يكشف هذا التقرير عن زيادة صادمة في الانتهاكات المنهجية والتعذيب الذي يتعرض له هؤلاء الأفراد, الذين لا يتم احتجازهم فحسب, بل يواجهون أيضًا ظروفًا قاسية تفاقم من إصاباتهم السابقة, توضح النتائج كيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف بشكل محدد الجرحى, مما يؤدي إلى تعرضهم لسوء المعاملة الشديدة أثناء الاعتقالات وطوال فترة احتجازهم.
كما تسلط شهادات الأسرى الجرحى الضوء على نمط من الإهمال تجاه الرعاية الطبية الأساسية, حيث يعاني العديد منهم من آلام جسدية ونفسية بينما تُستخدم إصاباتهم كأدوات لمزيد من الإساءة, تصور الشهادات الحية صورة قاتمة, تتضمن حالات من الأذى المتعمد الذي يُلحق بمواقع الإصابات وغياب واضح للرعاية الطبية المناسبة, أحد الأمثلة المؤثرة هو تجربة م, ز, , الذي وصف غارة عنيفة من قبل القوات الإسرائيلية على منزله في مارس الماضي, أسفر هذا الهجوم عن إصابات خطيرة, بما في ذلك كسر في اليد وكسور في الأسنان, ورغم احتياجه المُلِح للرعاية الطبية, تم نقله إلى سجن عوفر دون أي علاج, مما أدى إلى حدوث عدوى خطيرة تفاقمت حالته, والآن, يعتمد على زملائه في السجن لتلبية احتياجاته الأساسية, مما يبرز واقع المعاناة اللاإنسانية الذي يواجهه العديد من الجرحى الفلسطينيين في الاحتجاز.
في حين يؤكد التقرير على الحاجة الملحة للتصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة والإصلاح الضروري في معاملة المعتقلين الضعفاء, يجب الاعتراف بالاعتداءات المستمرة ومواجهتها, حيث تمثل أزمة حقوق إنسان كبيرة تتطلب اهتمامًا فوريًا وإجراءات فعالة.
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