إكس أس دوت كوم تتصدر معرض دبي للفوركس بصفتها الراعي العالمي

UNITED ARAB EMIRATES, October 3, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2024) الذي تنظمه شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض بصفتها الراعي العالمي.وسيقوم الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، بصفته الراعي العالمي بدور محوري في هذا الحدث المرتقب، والمقرر عقده يومي 7 و 8 أكتوبر بمركز التجارة العالمي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.ويعتبر "فوركس إكسبو دبي" بمثابة تجمع رئيسي للمتداولين وخبراء مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث يوفر منصة لا تقدر بثمن لتبادل المعرفة والتواصل. ومن خلال رعاية هذا الحدث، تؤكد "إكس أس دوت كوم"، على دورها كوسيط عالمي رائد في تطوير القطاع المالي.وبصفتها الراعي العالمي، ستتواصل "إكس أس دوت كوم" (XS ) مع الحضور، وتشاركهم الأفكار والاستراتيجيات اللازمة للتنقل في مشهد التداول المتطور. وسيكون فريق عمل الشركة، بما في ذلك الخبراء الإقليميون والعالميون، متواجدون للتواصل مع الحضور ومشاركة الأفكار التي ستشكل مستقبل التداول.وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: نحن سعداء للغاية بمشاركة "إكس أس دوت كوم" بصفتها الراعي العالمي لمعرض "فوركس إكسبو دبي 2024".وأضاف: ان التزام "إكس أس دوت كوم" (XS) بتعزيز تجربة التداول يتماشى بشكل سلس مع رؤية "فوركس إكسبو دبي 2024"، ولذلك فإننا نهدف سويا إلى خلق بيئة ديناميكية لجميع المشاركين.من جانبه، اعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في "فوركس إكسبو دبي 2024" بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي.وأضاف: إن الشراكة مع "فوركس إكسبو دبي 2024" تؤكد التزامنا تجاه مجتمع التداول، ونحن نتطلع إلى مشاركة خبراتنا ورؤانا، وتعزيز الروابط بين المتداولين ورواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.هذا ويمكن للمشاركين في "فوركس إكسبو دبي 2024" توقع مناقشات مفيدة وفرص للتواصل واستكشاف أحدث الاتجاهات التي تشكل قطاع التداول. وبفضل رعاية "إكس أس دوت كوم"، من المتوقع أن يوفر الحدث منصة لا مثيل لها لتبادل المعرفة والتعاون والنمو المستقبلي.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "أتش كيو مينا"شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.

XS Editorial Team

XS Group

...

Visit us on social media:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

TikTok

Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.