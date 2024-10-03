إكس أس دوت كوم تتصدر معرض دبي للفوركس بصفتها الراعي العالمي

UNITED ARAB EMIRATES, October 3, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2024) الذي تنظمه شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض بصفتها الراعي العالمي.وسيقوم الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، بصفته الراعي العالمي بدور محوري في هذا الحدث المرتقب، والمقرر عقده يومي 7 و 8 أكتوبر بمركز التجارة العالمي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.ويعتبر "فوركس إكسبو دبي" بمثابة تجمع رئيسي للمتداولين وخبراء مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث يوفر منصة لا تقدر بثمن لتبادل المعرفة والتواصل. ومن خلال رعاية هذا الحدث، تؤكد "إكس أس دوت كوم"، على دورها كوسيط عالمي رائد في تطوير القطاع المالي.وبصفتها الراعي العالمي، ستتواصل "إكس أس دوت كوم" (XS ) مع الحضور، وتشاركهم الأفكار والاستراتيجيات اللازمة للتنقل في مشهد التداول المتطور. وسيكون فريق عمل الشركة، بما في ذلك الخبراء الإقليميون والعالميون، متواجدون للتواصل مع الحضور ومشاركة الأفكار التي ستشكل مستقبل التداول.وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: نحن سعداء للغاية بمشاركة "إكس أس دوت كوم" بصفتها الراعي العالمي لمعرض "فوركس إكسبو دبي 2024".وأضاف: ان التزام "إكس أس دوت كوم" (XS) بتعزيز تجربة التداول يتماشى بشكل سلس مع رؤية "فوركس إكسبو دبي 2024"، ولذلك فإننا نهدف سويا إلى خلق بيئة ديناميكية لجميع المشاركين.من جانبه، اعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في "فوركس إكسبو دبي 2024" بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي.وأضاف: إن الشراكة مع "فوركس إكسبو دبي 2024" تؤكد التزامنا تجاه مجتمع التداول، ونحن نتطلع إلى مشاركة خبراتنا ورؤانا، وتعزيز الروابط بين المتداولين ورواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.هذا ويمكن للمشاركين في "فوركس إكسبو دبي 2024" توقع مناقشات مفيدة وفرص للتواصل واستكشاف أحدث الاتجاهات التي تشكل قطاع التداول. وبفضل رعاية "إكس أس دوت كوم"، من المتوقع أن يوفر الحدث منصة لا مثيل لها لتبادل المعرفة والتعاون والنمو المستقبلي.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "أتش كيو مينا"شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.

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