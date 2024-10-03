"دبي ميراكل" تبدأ موسمها الثالث عشر بالعديد من المعالم الفريدة والتصاميم والمفاجآت الجذابة

(MENAFN
- Thedoersgroup) تستعد دبي ميراكل، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم والحائزة على عدد من جوائز موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لاستقبال الزوار مرة أخرى في موسمها الثالث عشر بمجموعة كبيرة من المفاجآت والتصاميم الجذابة والمعالم الفريدة المتنوعة وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء.
وتعد "دبي ميراكل" من بين المعالم العديدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة في العالم في ضوء ما توفره الإمارة من خيارات واسعة للترفيه العائلي، وما تتمتع به من بنية تحتية سياحية وخدمية تُعد من الأفضل عالمياً، مشمولة بالعديد من مقومات الجذب الفريدة والتي تحظى باهتمام الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وتشتهر الحديقة بعروضها النباتية والزهرية النابضة بالحياة ومجسماتها المذهلة التي حطمت الأرقام القياسية، وقد استقطبت الحديقة ملايين الزوار منذ افتتاحها. ومع افتتاح موسمها الثالث عشر، تقدم الحديقة تجربة أكثر جمالاً مع معالم جديدة وتحسينات من المؤكد أنها ستأسر قلوب الزوار من جميع الأعمار.
150 مليون زهرة
وتقع حديقة دبي ميراكل على مساحة ضخمة تبلغ 72,000 متر مربع، كما أنها وجهة لأكثر من 150 مليون زهرة بديعة الجمال وبتصاميم خلابة. وتتنوع تلك المجسمات النباتية والزهرية ما بين القلاع الشاهقة، والشخصيات الكرتونية الشهيرة والتي صُممت جميعها بدقة نوعية لتُحول الحديقة إلى لوحة فنية من الألوان والعطور والإبداع.
تجربة لا تنسى
وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجموعة سيتي لاند، مطور حديقة دبي ميراكل : " يسعدنا دعوة عشاق الطبيعة والذوق الرفيع للانضمام إلينا هذا العام والاستمتاع برحلة استكشافية ساحرة في دبي ميراكل جاردن، ونحن على ثقة بأنهم سيعيشون تجربة لا تُنسى مليئة بالجمال والإلهام. تؤكد الحديقة موقعها بين أهم مناطق الجذب السياحي والترفيهي في دبي وفي هذا الموسم، تقدم الحديقة مجموعة واسعة من معالم الزهور البديعة التي تتفرد بأشكالها وألوانها والتي ستبهر الزوار مع وعد بقضاء أسعد اللحظات وسط لوحة فنية بديعة من الزهور فائقة الجمال "
معالم جديدة مبتكرة
من جانبه، أعرب محمد زاهر حمادة، الرئيس التنفيذي لحديقة دبي ميراكل، عن سعادته بالكشف عن العديد من المعالم الجديدة خلال موسم هذا العام وأضاف: "مع افتتاح موسمها الثالث عشر، فإننا متحمسون للكشف عن مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي ستعزز تجربة الزوار وتُضفي عليها بعداً جديداً. هدفنا هو التطور المستمر وتقديم تجارب فريدة تتماشى مع الزوار من داخل الدولة وخارجها".
عالم من الخيال
وكل عام تكشف الحديقة عن مفاهيم جديدة ومتنوعة للضيوف، وموضوع هذا العام سيكون تحت عنوان، "عالم من الخيال"، حيث يدفع الزوار إلى استكشاف مناظر طبيعية زهرية خيالية تنقلهم إلى عالم من الدهشة والفرح. وأثناء تجول الزوار في المسارات الملونة، سيجدون روائع تشكيلات كبيرة من الزهور والنباتات الجديدة التي تمزج بين الفن والطبيعة والتكنولوجيا.
معالم جذب جديدة
ويأتي الموسم الثالث عشر من دبي ميراكل جاردن مُحملاً بالكثير من معالم الجذب الجديدة التي من المنتظر أن تجد قبولاً واسعاً لدى الزوار، ومنها، ملعب جولف مصغر معزز بالزهور، فضلا عن الاستمتاع بتجربة تسوق جديدة، حيث تم إعادة تصميم منطقة التسوق بالكامل، إلى جانب توفر خيارات طعام موسعة تتضمن تشكيلة متنوعة من المأكولات المحلية والدولية. كما تم تطوير جميع المرافق داخل الحديقة لضمان راحة الزوار، فضلا عن تطوير بوابات آلية لتسهيل عملية الدخول، ولتقليل أوقات الانتظار.
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