"كيوب للتطوير" تقرأ واقع ومستقبل سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
Editorial) دبي؛ الإمارات العربية المتحدة؛ أكتوبر 2024: كيوب للتطوير QUBE Development، شركة التطوير العقاري العالمية الشهيرة والتي تمتلك خبرةً في هذا القطاع تزيد عن 30 عاماً، تشارك رؤيتها حول سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال قراءتها الخاصة على الواقع والمستقبل، لا يزال السوق يشهد إقبالاً متزايداً وملفتاً من قِبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ترى "كيوب للتطوير" أنّ وراء هذا الارتفاع المتزايد في سوق العقارات في دولة الإمارات عوامل إيجابية متعدّدة، حيث يعد سوق البيع على المخطط المساهم الرئيسي والمسؤول عن 65 في المائة من إجمالي معاملات المبيعات لشهر أغسطس 2024، بزيادة قدرها 54٪ في الحجم عن ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفق منصة "ستاتيستا" Statista المتخصصة في تحليل البيانات عبر الإنترنت، من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات إلى 2,5 تريليون درهم بحلول نهاية العام 2024. يتصدّر العوامل في تحقيق هذا النمو، التدفّق المتواصل والمتزايد للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين دخلوا السوق بحثًا عن فرص استثمارية قوية مع التركيز على قطاع العقارات الفاخرة، وخاصة في سوق المشاريع على المخطط، والذي يشمل عدد كبير من المشاريع الفاخرة للغاية والمشاريع الضخمة.
أدركت "كيوب للتطوير" هذا الاهتمام العالميّ بالقطاعات المذكورة، من خلال إطلاقها حديثاً أوّل مشروعٍ سكنيّ لها، هو "كوبيكس رسيدنسس" الواقع في قرية جميرا الدائرية JVC، والذي يركز على المتانة والموثوقية والاستدامة والجودة الاستثنائية للمجتمع العائلي في المنطقة. كما أطلقت شركة "كيوب للتطوير" مؤخرًا أحدث مشروع لها وهو "ميدورا رسيدنسس"، مع المزيد من المشاريع التي سيتمّ إطلاقها تباعاً، مع إعلانها عن ضخّ ما يوازي 2,6 مليار درهم إماراتي في سوق دبي بحلول نهاية العام 2025، في تأكيدٍ منها على مواصلة توسيع محفظة أعمالها في هذا السوق المتميّز.
مدير الإنشاءات في "كيوب للتطوير"، السيد رامي عبد القادر، علّق بالقول: "تسير وتيرة العمل في مشروع "كوبيكس رسيدنسس" وفق المخطط له، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء 25% حتى الآن". وأضاف: "الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي يعزّز التزامنا الثابت بتقديم خدماتنا بكفاءةٍ عالية، ووفق أرقى المعايير. في "كيوب للتطوير" نعتمد خطط تطوير مستدامة وعالية الجودة، تلبّي الاحتياجات المتجدّدة للحياة الحَضَرية، ونواصل المضيّ قدماً، متطلّعين في الوقت ذاته إلى الكشف عن المزيد من مشاريعنا الرائدة التي ستترك بصمتها الفريدة في المشهد العقاري المتنامي في دبي".
مع التزامها الثابت بالتصاميم المستدامة والمشاركة المجتمعية، تطمح "كيوب للتطوير" إلى إحداث تأثيرٍ إيجابيّ ودائم، يرتقي بمستوى حياة جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاريعها الحالية والمستقبلية. والتزاماً منها بالمساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع، والسعي إلى غدٍ أكثر صحةً وسعادة للجميع، تتطلّع الشركة إلى مواصلة جهودها في بناء المشاريع السكنية المجتمعية الرائدة، والتي تعزّز الشعور بالانتماء وبالتواصل بين جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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