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الرئيس الأمريكي: لا نؤيد هجوما إسرائيليا على المنشآت النووية الإيرانية

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه لا يؤيد شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية وذلك في ظل تصاعد المخاوف من نشوب حرب إقليمية عقب التوعد الإسرائيلي بـ"رد قاس" على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.
وفي رد على سؤال للصحفيين بما إذ كان يؤيد احتمال شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما انتقاميا على المواقع النووية الإيرانية قال بايدن "الجواب هو لا".
وقال إن الولايات المتحدة تناقش مع الإسرائيليين "السبل المثلى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني".
وذكر انه أجرى اتصالات هاتفية مع دول مجموعة السبع (جي7) لبحث فرض عقوبات اضافية على طهران في اعقاب الهجوم الاخير.
وأفاد البيت الابيض في بيان آخر بأن بايدن بحث هاتفيا مع مجموعة السبع الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي والذي وصفه بـ" غير المقبول"... "والتنسيق بشأن الرد على هذا الهجوم بما في ذلك فرض عقوبات جديدة". (النهاية)

أ م م / ه س ص



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