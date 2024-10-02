الرئيس الأمريكي: لا نؤيد هجوما إسرائيليا على المنشآت النووية الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه لا يؤيد شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية وذلك في ظل تصاعد المخاوف من نشوب حرب إقليمية عقب التوعد الإسرائيلي بـ"رد قاس" على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.
وفي رد على سؤال للصحفيين بما إذ كان يؤيد احتمال شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما انتقاميا على المواقع النووية الإيرانية قال بايدن "الجواب هو لا".
وقال إن الولايات المتحدة تناقش مع الإسرائيليين "السبل المثلى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني".
وذكر انه أجرى اتصالات هاتفية مع دول مجموعة السبع (جي7) لبحث فرض عقوبات اضافية على طهران في اعقاب الهجوم الاخير.
وأفاد البيت الابيض في بيان آخر بأن بايدن بحث هاتفيا مع مجموعة السبع الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي والذي وصفه بـ" غير المقبول"... "والتنسيق بشأن الرد على هذا الهجوم بما في ذلك فرض عقوبات جديدة". (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN02102024000071011013ID1108741741
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