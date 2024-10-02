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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع دول أوروبية تنسيق الرد على هجوم ايران ضد الاحتلال الاسرائيلي

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) –- أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزيرها انتوني بلينكن بحث اليوم الأربعاء مع نظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني العمل على "تنسيق الرد" على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران امس على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الخارجية إن النقاش جرى خلال مكالمة أجراها بلينكن وجمعته مع وزراء الخارجية الأربعة ناقشوا خلاله "كيفية تنسيق الجهود الدبلوماسية للمضي قدما لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشار ميلر إلى أن بلينكن انضم بعد ذلك إلى اتصال أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تخللته "ادانة" للهجوم الإيراني.
ووفقا لميلر فقد بحث قادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا "العمل معا على الرد بما في ذلك فرض عقوبات جديدة" على إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس الثلاثاء عن اطلاق العشرات من الصواريخ الباليستية ضد أهداف أمنية داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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