وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع دول أوروبية تنسيق الرد على هجوم ايران ضد الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 2 - 10 (كونا) –- أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزيرها انتوني بلينكن بحث اليوم الأربعاء مع نظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني العمل على "تنسيق الرد" على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران امس على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الخارجية إن النقاش جرى خلال مكالمة أجراها بلينكن وجمعته مع وزراء الخارجية الأربعة ناقشوا خلاله "كيفية تنسيق الجهود الدبلوماسية للمضي قدما لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشار ميلر إلى أن بلينكن انضم بعد ذلك إلى اتصال أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تخللته "ادانة" للهجوم الإيراني.
ووفقا لميلر فقد بحث قادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا "العمل معا على الرد بما في ذلك فرض عقوبات جديدة" على إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس الثلاثاء عن اطلاق العشرات من الصواريخ الباليستية ضد أهداف أمنية داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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