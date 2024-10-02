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لبنان: رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يدينان مساعي الاحتلال لجر المنطقة الى حرب اقليمية

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 10 (كونا) -- دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاربعاء "العدوان الوحشي" الذي يشنه الاحتلال الاسرائيلي على الشعب اللبناني ويسعى من خلاله الى جر المنطقة لحرب اقليمية.
ودعا ميقاتي وبري في بيان مشترك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل المسؤولية والإستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحتها لجنة الطوارئ الحكومية في اسرع وقت "خاصة امام إصرار العدو الاسرائيلي على إطالة أمد العدوان وغياب المبادرات السياسية لوقفه".
واكد بيان الرئيسين إلتزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية واستراليا وقطر والمانيا وكندا وايطاليا والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم (1701) وإرسال الجيش اللبناني الى منطقة (جنوب الليطاني) ليقوم بمهامه بشكل كامل بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك "لحماية لبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الاسرائيلية". (النهاية)

ك ب ش / ف ا س



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