لبنان: رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يدينان مساعي الاحتلال لجر المنطقة الى حرب اقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 2 - 10 (كونا) -- دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاربعاء "العدوان الوحشي" الذي يشنه الاحتلال الاسرائيلي على الشعب اللبناني ويسعى من خلاله الى جر المنطقة لحرب اقليمية.
ودعا ميقاتي وبري في بيان مشترك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل المسؤولية والإستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحتها لجنة الطوارئ الحكومية في اسرع وقت "خاصة امام إصرار العدو الاسرائيلي على إطالة أمد العدوان وغياب المبادرات السياسية لوقفه".
واكد بيان الرئيسين إلتزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية واستراليا وقطر والمانيا وكندا وايطاليا والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم (1701) وإرسال الجيش اللبناني الى منطقة (جنوب الليطاني) ليقوم بمهامه بشكل كامل بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك "لحماية لبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الاسرائيلية". (النهاية)
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