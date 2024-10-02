الصين تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 2 - 10 (كونا) –– اعربت الصين اليوم الاربعاء عن قلقها ازاء التطورات الاخيرة في الشرق الاوسط داعية المجتمع الدولي إلى لعب دور بناء لتجنب حدوث المزيد من الاضطرابات.
واعربت وزارة الخارجية الصينية في بيان تعليقا على الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان عن قلق الصين إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط ومعارضتها لانتهاك سيادة لبنان وأمنه وكل ما من شأنه تصعيد التوترات وتأجيج العداء.
ولفت البيان إلى أن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث داعيا كل الأطراف للاستعجال في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف اطلاق النار وقفا دائما وشاملا. (النهاية)
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