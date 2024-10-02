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الصين تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 2 - 10 (كونا) –– اعربت الصين اليوم الاربعاء عن قلقها ازاء التطورات الاخيرة في الشرق الاوسط داعية المجتمع الدولي إلى لعب دور بناء لتجنب حدوث المزيد من الاضطرابات.
واعربت وزارة الخارجية الصينية في بيان تعليقا على الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان عن قلق الصين إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط ومعارضتها لانتهاك سيادة لبنان وأمنه وكل ما من شأنه تصعيد التوترات وتأجيج العداء.
ولفت البيان إلى أن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث داعيا كل الأطراف للاستعجال في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف اطلاق النار وقفا دائما وشاملا. (النهاية)

س ل ق / ف ا س



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