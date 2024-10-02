مندوب لبنان بالأمم المتحدة: بلدنا يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وبحاجة للمساعدات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 2 - 10 (كونا) -- أكد المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم اليوم الأربعاء أن بلده يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وهو بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة مشددا على أن لبنان وشعبه "يستحقون الحياة".
وقال هاشم في إحاطته أمام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط "إن كل ما يقوله الاحتلال الاسرائيلي عن "عمليات عسكرية جراحية ومحدودة هو غير صحيح فالأضرار هائلة في صفوف المدنيين وفي البنى التحتية".
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط مشتعلة من كل حدب قائلا "فلا لبنان بخير ولا غزة بخير والحشود الإسرائيلية العسكرية وأرتال الدبابات والمصفحات على طول الحدود الجنوبية للبنان".
وحذر المندوب اللبناني من أن الشرق الأوسط يتجه "أكثر وأكثر إلى حرب إقليمية مفتوحة وبلا ضوابط والحل يبقى بالعودة إلى الحلول السياسية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
من جانبه قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط تدهور أكثر بسبب "العدوان الإسرائيلي على لبنان" بدءا باستهداف الأجهزة الإلكترونية المدنية ثم القصف العشوائي والغزو البري الذي قال إنه "يظهر تجاهلا صارخا للحياة البشرية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وأشار بن جامع إلى أن هذا الاجتماع يشكل المرة الثالثة التي يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الوضع في الشرق الأوسط واصفا الأمر بأنه "شهادة على خطورة الوضع".
وأضاف "سعينا جاهدين لجعل المجلس يبعث برسالة بسيطة واضحة وهي نداء من أجل إيقاف فوري لهذا التصعيد وقد فشل المجلس في هذه المحاولة".
ونبه بن جامع إلى أن تقاعس المجتمع الدولي منح الاحتلال "تفويضا مطلقا لمواصلة هجومه في غزة وتصعيد الموقف ضد لبنان ومواصلة أجندته الدموية المتمثلة في الموت والدمار".
وشدد على أن أي جهد لمعالجة التصعيد الأوسع في المنطقة يجب أن يبدأ بوقف "الهجوم الوحشي في غزة".
واختتم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة حديثه بالقول "الوضع في الشرق الأوسط يتطلب بشكل عاجل إجراءات متضافرة منا جميعا لإيجاد حل مستدام وتتطلب هذه الحلول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في لبنان وسوريا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
بدوره اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير إيرواني أن الضربات الصاروخية ضد الاحتلال الاسرائيلي كانت "ردا متناسبا على الأعمال العدوانية الإرهابية الإسرائيلية المستمرة على مدى الشهرين الماضيين وكانت ضرورية لاستعادة التوازن والردع".
وأوضح إيرواني أن هذا الإجراء يتوافق تماما مع "حق طهران الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورد مباشر على أعمال العدوان المتكررة" للاحتلال ضد بلاده بما فيها "انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها خلال الأشهر الماضية".
وأشار إلى أن "الدبلوماسية فشلت مرارا وتكرارا لأن إسرائيل لا تنظر إلى ضبط النفس كبادرة حسن نية بل تعتبره ضعفا يمكن استغلاله".
واتهم السفير الإيراني "النظام المحتل الإسرائيلي" بدفع المنطقة إلى حافة كارثة غير مسبوقة من دون أي نية في السعي إلى وقف إطلاق النار.
وحذر بشدة من أي عمل عدواني آخر من الاحتلال ضد بلاده التي قال إنها "مستعدة تماما لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية إذا لزم الأمر حماية لمصالحها المشروعة". (النهاية)
ع س ت / ر ج
MENAFN02102024000071011013ID1108741737