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مندوب لبنان بالأمم المتحدة: بلدنا يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وبحاجة للمساعدات

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 10 (كونا) -- أكد المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم اليوم الأربعاء أن بلده يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وهو بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة مشددا على أن لبنان وشعبه "يستحقون الحياة".
وقال هاشم في إحاطته أمام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط "إن كل ما يقوله الاحتلال الاسرائيلي عن "عمليات عسكرية جراحية ومحدودة هو غير صحيح فالأضرار هائلة في صفوف المدنيين وفي البنى التحتية".
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط مشتعلة من كل حدب قائلا "فلا لبنان بخير ولا غزة بخير والحشود الإسرائيلية العسكرية وأرتال الدبابات والمصفحات على طول الحدود الجنوبية للبنان".
وحذر المندوب اللبناني من أن الشرق الأوسط يتجه "أكثر وأكثر إلى حرب إقليمية مفتوحة وبلا ضوابط والحل يبقى بالعودة إلى الحلول السياسية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
من جانبه قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط تدهور أكثر بسبب "العدوان الإسرائيلي على لبنان" بدءا باستهداف الأجهزة الإلكترونية المدنية ثم القصف العشوائي والغزو البري الذي قال إنه "يظهر تجاهلا صارخا للحياة البشرية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وأشار بن جامع إلى أن هذا الاجتماع يشكل المرة الثالثة التي يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الوضع في الشرق الأوسط واصفا الأمر بأنه "شهادة على خطورة الوضع".
وأضاف "سعينا جاهدين لجعل المجلس يبعث برسالة بسيطة واضحة وهي نداء من أجل إيقاف فوري لهذا التصعيد وقد فشل المجلس في هذه المحاولة".
ونبه بن جامع إلى أن تقاعس المجتمع الدولي منح الاحتلال "تفويضا مطلقا لمواصلة هجومه في غزة وتصعيد الموقف ضد لبنان ومواصلة أجندته الدموية المتمثلة في الموت والدمار".
وشدد على أن أي جهد لمعالجة التصعيد الأوسع في المنطقة يجب أن يبدأ بوقف "الهجوم الوحشي في غزة".
واختتم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة حديثه بالقول "الوضع في الشرق الأوسط يتطلب بشكل عاجل إجراءات متضافرة منا جميعا لإيجاد حل مستدام وتتطلب هذه الحلول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في لبنان وسوريا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
بدوره اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير إيرواني أن الضربات الصاروخية ضد الاحتلال الاسرائيلي كانت "ردا متناسبا على الأعمال العدوانية الإرهابية الإسرائيلية المستمرة على مدى الشهرين الماضيين وكانت ضرورية لاستعادة التوازن والردع".
وأوضح إيرواني أن هذا الإجراء يتوافق تماما مع "حق طهران الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورد مباشر على أعمال العدوان المتكررة" للاحتلال ضد بلاده بما فيها "انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها خلال الأشهر الماضية".
وأشار إلى أن "الدبلوماسية فشلت مرارا وتكرارا لأن إسرائيل لا تنظر إلى ضبط النفس كبادرة حسن نية بل تعتبره ضعفا يمكن استغلاله".
واتهم السفير الإيراني "النظام المحتل الإسرائيلي" بدفع المنطقة إلى حافة كارثة غير مسبوقة من دون أي نية في السعي إلى وقف إطلاق النار.
وحذر بشدة من أي عمل عدواني آخر من الاحتلال ضد بلاده التي قال إنها "مستعدة تماما لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية إذا لزم الأمر حماية لمصالحها المشروعة". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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