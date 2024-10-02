البيت الأبيض يبحث مع مسلمين وعرب أمريكيين الأوضاع الأخيرة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- عقد مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي فيل غوردون اليوم الأربعاء لقاء افتراضيا مع قادة المجتمعات المسلمة والعربية والفلسطينية الأمريكية حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط حيث يواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه في غزة وبدأ توغلا بريا في لبنان.
وأفاد البيت الأبيض في بيان حول اللقاء بأن غوردون "شدد على جهود إدارة بايدن وهاريس لإنهاء الحرب في غزة" من خلال البحث عن "اتفاق لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأمر الذي من شأنه أن يخفف الأزمة الإنسانية في غزة".
وأعرب المستشار عن قلقه "بشأن المدنيين في لبنان وشدد على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق استقرار وأمن دائمين في نهاية المطاف عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية حتى يتمكن المدنيون من العودة بأمان إلى منازلهم".
كما عبر عن قلقه إزاء "الأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية واستمع إلى آراء المشاركين (في الاجتماع) ووجهات نظرهم حول التطورات في المنطقة".
وأكد كذلك التزام نائبة الرئيس كاملا هاريس بمواصلة التعامل مع المجتمعات الإسلامية والعربية والفلسطينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
ويأتي هذا الاجتماع بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها الدبلوماسية على المستوى الدولي لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة المحاصر.
وعلى المستوى الداخلي تحاول الولايات المتحدة تهدئة غضب المسلمين والعرب المستائين جدا من موقف الرئيس جو بايدن الداعم لحرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
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