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البيت الأبيض يبحث مع مسلمين وعرب أمريكيين الأوضاع الأخيرة في الشرق الأوسط

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- عقد مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي فيل غوردون اليوم الأربعاء لقاء افتراضيا مع قادة المجتمعات المسلمة والعربية والفلسطينية الأمريكية حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط حيث يواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه في غزة وبدأ توغلا بريا في لبنان.
وأفاد البيت الأبيض في بيان حول اللقاء بأن غوردون "شدد على جهود إدارة بايدن وهاريس لإنهاء الحرب في غزة" من خلال البحث عن "اتفاق لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأمر الذي من شأنه أن يخفف الأزمة الإنسانية في غزة".
وأعرب المستشار عن قلقه "بشأن المدنيين في لبنان وشدد على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق استقرار وأمن دائمين في نهاية المطاف عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية حتى يتمكن المدنيون من العودة بأمان إلى منازلهم".
كما عبر عن قلقه إزاء "الأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية واستمع إلى آراء المشاركين (في الاجتماع) ووجهات نظرهم حول التطورات في المنطقة".
وأكد كذلك التزام نائبة الرئيس كاملا هاريس بمواصلة التعامل مع المجتمعات الإسلامية والعربية والفلسطينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
ويأتي هذا الاجتماع بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها الدبلوماسية على المستوى الدولي لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة المحاصر.
وعلى المستوى الداخلي تحاول الولايات المتحدة تهدئة غضب المسلمين والعرب المستائين جدا من موقف الرئيس جو بايدن الداعم لحرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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