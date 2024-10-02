(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تنتعش بعد جلسة خاسرة على خلفية التصعيد بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 2 - 10 (كونا) -- شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 55ر39 نقطة أو 09ر0 بالمئة في حين صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 79ر0 نقطة أو 01ر0 بالمئة كما ارتفع مؤشر (ناسداك المركب) 76ر14 نقطة أو 08ر0 بالمئة.
وكانت المؤشرات الرئيسية خرجت من جلسة خاسرة أمس الثلاثاء مع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بينما يدخل المستثمرون في حالة من عدم اليقين مع بدء الاحتلال الاسرائيلي عملية برية في لبنان. (النهاية)
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