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(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تنتعش بعد جلسة خاسرة على خلفية التصعيد بالمنطقة

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 10 (كونا) -- شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 55ر39 نقطة أو 09ر0 بالمئة في حين صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 79ر0 نقطة أو 01ر0 بالمئة كما ارتفع مؤشر (ناسداك المركب) 76ر14 نقطة أو 08ر0 بالمئة.
وكانت المؤشرات الرئيسية خرجت من جلسة خاسرة أمس الثلاثاء مع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بينما يدخل المستثمرون في حالة من عدم اليقين مع بدء الاحتلال الاسرائيلي عملية برية في لبنان. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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