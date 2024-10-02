(ليل) الفرنسي يهزم ضيفه (ريال مدريد) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 2 - 10 (كونا) -- فاز فريق (ليل) الفرنسي على ضيفه (ريال مدريد) الاسباني بهدف نظيف اليوم الاربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
بنظامه الجديد.
وانتهى الشوط الأول على ملعب (بيار موروا) في مدينة فيلنوف داسك الفرنسية بهدف نظيف للمضيف (ليل) سجله المهاجم الكندي جوناثان دايفيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45.
وحاول حامل اللقلب (ريال مدريد) ان يسجل التعادل ولكن دون جدوى بل حصد في المقابل خمة بطاقات صفراء خلال الشوط الثاني من المباراة ليحصد الفريق الفرنسي النقاط الثلاث. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN02102024000071011013ID1108741734
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