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(ليل) الفرنسي يهزم ضيفه (ريال مدريد) بهدف نظيف

10/2/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 10 (كونا) -- فاز فريق (ليل) الفرنسي على ضيفه (ريال مدريد) الاسباني بهدف نظيف اليوم الاربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامه الجديد.
وانتهى الشوط الأول على ملعب (بيار موروا) في مدينة فيلنوف داسك الفرنسية بهدف نظيف للمضيف (ليل) سجله المهاجم الكندي جوناثان دايفيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45.
وحاول حامل اللقلب (ريال مدريد) ان يسجل التعادل ولكن دون جدوى بل حصد في المقابل خمة بطاقات صفراء خلال الشوط الثاني من المباراة ليحصد الفريق الفرنسي النقاط الثلاث. (النهاية)

م ع / ر ج



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