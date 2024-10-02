موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - ثلاثة مدنيين يلقون حتفهم وثلاثة آخرون يصابون بجروح في غارة نفذها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية في حي المزة الراقي الواقع وسط العاصمة السورية دمشق.
بيروت - 46 شخحصا يلقون حتفهم و85 آخرون يصابون بجروح جراء الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق لبنانية خلال ال24 ساعة الماضية.
رام الله - متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من ضباطه وجنوده وإصابة سبعة آخرين بجروح خطرة خلال المعارك جنوب لبنان.
غزة - 50 فلسطينيا يستشهدون و82 آخرون يصابون في مجازر مختلفة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية أثناء توغلها في شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
فيينا - الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تنفي نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بأن مسؤولين بالمنظمة أفادوا للصحيفة بتراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل وتؤكد أنها مزاعم غير دقيقة ومضللة تماما. (النهاية) ر ج
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