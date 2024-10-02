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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/2/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - ثلاثة مدنيين يلقون حتفهم وثلاثة آخرون يصابون بجروح في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية في حي المزة الراقي الواقع وسط العاصمة السورية دمشق.

بيروت - 46 شخحصا يلقون حتفهم و85 آخرون يصابون بجروح جراء الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق لبنانية خلال ال24 ساعة الماضية.

رام الله - متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من ضباطه وجنوده وإصابة سبعة آخرين بجروح خطرة خلال المعارك جنوب لبنان.

غزة - 50 فلسطينيا يستشهدون و82 آخرون يصابون في مجازر مختلفة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية أثناء توغلها في شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

فيينا - الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تنفي نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بأن مسؤولين بالمنظمة أفادوا للصحيفة بتراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل وتؤكد أنها مزاعم غير دقيقة ومضللة تماما. (النهاية) ر ج

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