الكيان يتخبط.. كيف؟!

يعرف القاصي والداني أن الكيان الصهيوني بكل ما يحمله من إرث إجرامي، يتخبط، حيث إن البوصلة لديه قد وصلت إلى منتهاها من العبث وعدم تقدير الأمور وحسابها بشكل صحيح.وأقول إن الكيان الصهيوني يتخبط في كل قراراته، لأنه لا يحسبها جيدا وأخذته العزة بالإثم، فراح يسلط آلياته العسكرية، بمساندة الغرب وأميركا، للقتل وسفك الدماء وتصفية القيادات، وكأنه بعد أن يتمكن من ذلك سينال النصر، وسيعيش هانئ البال.وهو لا يدري ولا يفهم أن القيادات في أي تنظيم يواجهه في فلسطين وجنوب لبنان، ما هم إلا أشخاص، إن ماتوا أو قتلوا سيكون هناك أشخاص آخرون، لديهم القدرة نفسها للقادة المغتالين بأيدٍ صهيونية، في إدارة المقاومة والدفاع عن حقوقهم المسلوبة.إن الصهيوني المجرم، لا يفهم أن اغتيالاته وتصفياته الدموية للقادة لن تنهي معاناته مع المقاومة، بل إنها ستزيدها اشتعالا، وستجعله فاقد الإنسانية، أمام العالم الذي يصم آذانه ويغمض أعينه، كي لا يسمع استغاثة وصراخ أطفال فقدوا الأمن والأمان في بلدهم وباتوا يستيقظون وينامون على أصوات التفجيرات وأزيز الطائرات، وضربات المدافع، وأصوات الرصاص.إنها قمة المأساة، التي لجأ إليها الكيان الإسرائيلي، وهو يعتقد أن في ذلك نصرا له، وأنه سيأتي الوقت الذي سيشعر فيه الفلسطينيون واللبنانيون في الجنوب، أنهم لا فرصة لهم للهرب بأعمارهم إلا بترك أراضيهم وديارهم، ليجعلها الكيان الصهيوني مستوطنات له.لا يفهم الكيان الصهيوني وهو يمارس التصفية الجسدية للقيادات الفلسطينية واللبنانية منذ عشرات السنين، أن أفعاله لم تؤت أكلها بالنسبة له بل إنها تزيد الأمور تعقيدا.فقبل أن يغتال الجيش الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله، اغتال الكثير والكثير من القيادات، هل ذلك أوقف أو أحبط المقاومة، هذا السؤال يجب أن يجيب عنه الكيان الصهيوني نفسه، ليعرف أن طريق القتل والاغتيال وسفك الدماء هو طريق المتخبط، الذي فقد القدرة على التفكير، وأن الطريق الأمثل هو الجلوس على طاولة المفاوضات، من دون تعنت أو تصلب في الرأي، للوصول إلى حل يرضي الجميع.وأعتقد أن الكيان الصهيوني لا يريد الحل، لأنه إن وجد الحل فهذه هي بداية النهاية بالنسبة له، لذا فإنه سيشعل الحروب ويسفك الدماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

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