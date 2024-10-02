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عتبة الصد

10/2/2024 11:36:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تذكّر دائما قول الله تعالى في كتابه العزيز: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، فكل ما قد يصيبك له حكمة لا يعلمها سواه عز وجل، أو لعل الحكمة فيها هي رفع عتبة ألمك لتستطيع مواجهة صعابك أو الشدائد التي قد تمر عليك.
كم من شخص بقي حاصرا نفسه منزويا في مكانه خوفا من ردة فعل الآخرين حوله، أو مما قد يسمعه من استصغار أو تنقيص، ارفع عتبة الصد، عتبة التغاضي، عتبة اللامبالاة والتجاهل، واجعل من كلامهم القاسي الجارح دافعا لك، اجعله محفزا لتثبت لهم العكس، ولنفسك أيضا، لا أن تجعله يتحول إلى مكابح تشل وتبطل حركتك. وتذكر دائما أن العقبات التي ستواجهك هي أمور لا بد منها، وأنك تستطيع التغلب عليها.
الحياة مستمرة بنا ومن غيرنا، ذكّر نفسك فقط بحقيقة أننا نزلاء في هذه الدنيا، وأنه لا أبدية هنا إلا في حياة أخرى لا يعلمها إلا الله، وأن الحياة قصيرة وتستحق فعلا أن نناضل من أجلها، تسلح بالإيمان، استغل كل دقيقة مع من تحب، مع أهلك، أقاربك، وأصحابك، وعش لحظات السعادة بكل جوارحك، واغتنم الفرص، درب نفسك على تحمل الشدائد، عود نفسك على تقبل الخسارة والخيبة والخذلان، علّم نفسك كيف تتخطاها في حال حصولها، اصنع من نفسك ذلك القوي الذي لا تردعه مطبات الحياة ولا تثنيه نفسه عن المحاولة ثانيا وثالثا وعاشرا، ذلك الذي لا يحبطه كلام الجارحين وضعاف النفوس.
هناك مصطلح يعرف بـ «رفع عتبة الألم»، فهل فكرت في رفع عتبة تحملك لفواجع ومصائب الحياة؟ ربما لا، ولكنك حتما فكرت في مدى الأذى النفسي الذي يمكن أن تشعر به إذا سرقت منك الحياة شخصا عزيزا عليك، أمك، أباك، أحد إخوتك أو صديقا مقربا جدا، فكرت في مدى الخيبة والبؤس اللذين ستشعر بهما؟ لعلك فكرت في كل هذا وأكثر، وقلت في قرارة نفسك: هل بإمكاني فعلا تحمل هذا إذا ما حصل؟
هنا عليك أن تعلم جيدا أن هناك من حباه الله بالحكمة والسداد لتجاوز العديد من المحن وتقبل قضاء الله وقدره كيفما كان، كما أن هناك أيضا من يعيش مجمل حياته خائفا مما قد يخبئه له المستقبل، فيتجنب مثلا خوض أي تجربة جديدة خوفا من الفشل، تؤرقه فكرة فقدانه لعزيز أو قريب أنا لا أستهين أبدا بقساوة ما يمكن حصوله من كل الذي ذكر وأكثر، ولا أعني أن تتجرد من أحاسيسك ومشاعرك تجاه ما تعلق به قلبك وفكرك أو تستصغره وتستسهله. أنا أريد منك أن ترفع عتبة الألم!
فأنت المتحكم الوحيد فيما قد يحدث لك، أنت الذي تملك مفاتيح رفع عتبة ألمك إلى أقصى حد ممكن لك تحمله. يجب أن تدرب نفسك وتهيئها على أن الحياة تجارب وتحديات، والتحديات يمكن أن تكون على هيئة ابتلاءات أحيانا، والصعوبات التي يمكن أن تواجهها في حياتك لم تصبك في الحقيقة لتكسرك، إنما قد أصابتك لتقويك، لتعلمك، لتصقلك، ولتصنع منك شخصا أكثر قوة، وتخرج ذلك الجانب الخفي فيك الذي لن تكتشفه أبدا وأنت في الرخاء والسراء.
أؤكد لك أنك يوما ما، ستجد نفسك تجاوزت ما ظننته نهايتك، وستقتنع بمحض إرادتك أن الحياة تستمر رغما عنا ولا تقف على أشخاص فقدناهم، وأن النسيان نعمة ورحمة.
حاشا لله عز وجل أن يحملنا أكثر مما تطيقه أنفسنا، صدق من قال إن الحياة كمفاتيح البيانو، بيضاء وسوداء، والموسيقى الجميلة التي تسمعنا إياها هذه الآلة ما هي إلا مزيج من هذه المفاتيح، كذلك هي الحياة، لا تخلو من الحزن كما لا تخلو من الفرح، وبامتزاج هاتين الحالتين يخلق ما يسمى بنغم وحلاوة الحياة.
لا تخف من الفشل والخذلان.. لا تخف من المحاولة والتجربة، وتأكد أن هناك حكمة من فشلك أو خذلانك، حكمة قد تكتشف بها خبايا نفسك.
وعلينا دائما أن نربي أبناءنا على أن الحياة ربح وخسارة، وعلى أن الرياح يمكن أن تجري بما لا تشتهي السفن، وعلى أن لكل جواد كبوة.

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