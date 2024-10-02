(MENAFN
- Al-Anbaa) تذكّر دائما قول الله تعالى في كتابه العزيز: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، فكل ما قد يصيبك له حكمة لا يعلمها سواه عز وجل، أو لعل الحكمة فيها هي رفع عتبة ألمك لتستطيع مواجهة صعابك أو الشدائد التي قد تمر عليك.
كم من شخص بقي حاصرا نفسه منزويا في مكانه خوفا من ردة فعل الآخرين حوله، أو مما قد يسمعه من استصغار أو تنقيص، ارفع عتبة الصد، عتبة التغاضي، عتبة اللامبالاة والتجاهل، واجعل من كلامهم القاسي الجارح دافعا لك، اجعله محفزا لتثبت لهم العكس، ولنفسك أيضا، لا أن تجعله يتحول إلى مكابح تشل وتبطل حركتك. وتذكر دائما أن العقبات التي ستواجهك هي أمور لا بد منها، وأنك تستطيع التغلب عليها.
الحياة مستمرة بنا ومن غيرنا، ذكّر نفسك فقط بحقيقة أننا نزلاء في هذه الدنيا، وأنه لا أبدية هنا إلا في حياة أخرى لا يعلمها إلا الله، وأن الحياة قصيرة وتستحق فعلا أن نناضل من أجلها، تسلح بالإيمان، استغل كل دقيقة مع من تحب، مع أهلك، أقاربك، وأصحابك، وعش لحظات السعادة بكل جوارحك، واغتنم الفرص، درب نفسك على تحمل الشدائد، عود نفسك على تقبل الخسارة والخيبة والخذلان، علّم نفسك كيف تتخطاها في حال حصولها، اصنع من نفسك ذلك القوي الذي لا تردعه مطبات الحياة ولا تثنيه نفسه عن المحاولة ثانيا وثالثا وعاشرا، ذلك الذي لا يحبطه كلام الجارحين وضعاف النفوس.
هناك مصطلح يعرف بـ «رفع عتبة الألم»، فهل فكرت في رفع عتبة تحملك لفواجع ومصائب الحياة؟ ربما لا، ولكنك حتما فكرت في مدى الأذى النفسي الذي يمكن أن تشعر به إذا سرقت منك الحياة شخصا عزيزا عليك، أمك، أباك، أحد إخوتك أو صديقا مقربا جدا، فكرت في مدى الخيبة والبؤس اللذين ستشعر بهما؟ لعلك فكرت في كل هذا وأكثر، وقلت في قرارة نفسك: هل بإمكاني فعلا تحمل هذا إذا ما حصل؟
هنا عليك أن تعلم جيدا أن هناك من حباه الله بالحكمة والسداد لتجاوز العديد من المحن وتقبل قضاء الله وقدره كيفما كان، كما أن هناك أيضا من يعيش مجمل حياته خائفا مما قد يخبئه له المستقبل، فيتجنب مثلا خوض أي تجربة جديدة خوفا من الفشل، تؤرقه فكرة فقدانه لعزيز أو قريب أنا لا أستهين أبدا بقساوة ما يمكن حصوله من كل الذي ذكر وأكثر، ولا أعني أن تتجرد من أحاسيسك ومشاعرك تجاه ما تعلق به قلبك وفكرك أو تستصغره وتستسهله. أنا أريد منك أن ترفع عتبة الألم!
فأنت المتحكم الوحيد فيما قد يحدث لك، أنت الذي تملك مفاتيح رفع عتبة ألمك إلى أقصى حد ممكن لك تحمله. يجب أن تدرب نفسك وتهيئها على أن الحياة تجارب وتحديات، والتحديات يمكن أن تكون على هيئة ابتلاءات أحيانا، والصعوبات التي يمكن أن تواجهها في حياتك لم تصبك في الحقيقة لتكسرك، إنما قد أصابتك لتقويك، لتعلمك، لتصقلك، ولتصنع منك شخصا أكثر قوة، وتخرج ذلك الجانب الخفي فيك الذي لن تكتشفه أبدا وأنت في الرخاء والسراء.
أؤكد لك أنك يوما ما، ستجد نفسك تجاوزت ما ظننته نهايتك، وستقتنع بمحض إرادتك أن الحياة تستمر رغما عنا ولا تقف على أشخاص فقدناهم، وأن النسيان نعمة ورحمة.
حاشا لله عز وجل أن يحملنا أكثر مما تطيقه أنفسنا، صدق من قال إن الحياة كمفاتيح البيانو، بيضاء وسوداء، والموسيقى الجميلة التي تسمعنا إياها هذه الآلة ما هي إلا مزيج من هذه المفاتيح، كذلك هي الحياة، لا تخلو من الحزن كما لا تخلو من الفرح، وبامتزاج هاتين الحالتين يخلق ما يسمى بنغم وحلاوة الحياة.
لا تخف من الفشل والخذلان.. لا تخف من المحاولة والتجربة، وتأكد أن هناك حكمة من فشلك أو خذلانك، حكمة قد تكتشف بها خبايا نفسك.
وعلينا دائما أن نربي أبناءنا على أن الحياة ربح وخسارة، وعلى أن الرياح يمكن أن تجري بما لا تشتهي السفن، وعلى أن لكل جواد كبوة.
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