(MENAFN
- Al-Anbaa)
حب النفس هو أن تعطي رفاهيتك وسعادتك الأولوية في حياتك وعدم التضحية بها لإرضاء الآخرين، وينطوي ذلك على قبول نفسك كما هي بما في ذلك نقاط الضعف والقوة واتخاذ خيارات تدعم صحتك الجسدية والعاطفية والروحية من دون مبالغة.
وحب النفس لا يعني الأنانية، ولكن الاهتمام بنفس الإنسان دون إفراط ودون كبر والثقة بالنفس، بالإضافة إلى عدم المقارنة مع الآخرين، كما أن حب النفس لا يعني إهمال من يحبونك ويودون التقرب منك، ولكن يجب إعطاء وقت لهم وتقدير ظروفهم ومشاعرهم، حيث إن حب النفس ليس التباهي والغرور والتعالي أو الغطرسة، ويحب الإنسان نفسه بالتخلي عن طلب الكمال وعدم محاولة تغيير مظهره الخارجي أو تغيير معتقداته في محاولة للتوافق مع معتقدات شخص آخر قد يبدو كاملا له.
وقد شجعنا الله سبحانه وتعالى في تعاليم القرآن الكريم وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على ممارسة حب أنفسنا واستخدامه للنمو كأشخاص، ومن واجبنا عدم إهمال أنفسنا، وأن نحب أنفسنا بما يكفي من أجل الله سبحانه وإن حب النفس يتمثل في الاهتمام بها وإظهار الحب واللطف تجاه الآخرين ومسامحة النفس والتخلص من العلاقات السامة والابتعاد عن مقارنة النفس بالآخرين وعدم القلق حول آراء الآخرين، ووضع حدود معهم والامتنان للنفس والصبر مع النفس وعدم توقع السعادة من الآخرين.
وأحياناً يعرف حب النفس بحب الذات أو الاهتمام بسعادة الفرد أو مصلحته دون الإضرار بالآخرين ومن دون أنانية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، فهو لم يأمر المسلم بألا يحب نفسه بل تم تهذيب هذا الحب بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وإن لنفسك عليك حقا، فيجب أن تستوفيها في طاعة الله عز وجل فتؤدي إلى لسانك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك وبطنك حقها بما يرضي الله وأحيانا يركز الفرد على الجسد فقط وينسى نفسه، فالنفس لها حق علينا، فالألم النفسي أشد علينا من الألم الجسدي، وهذا ما قاله سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء عندما زاره فوجده قد انقطع للعبادة حتى أهمل حق زوجته وحق نفسه، فقال: «إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه»، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «صدق سلمان».
وكذلك فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعبدالله بن عمرو وقد بلغه أنه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، ويختم القرآن في كل ليلة فقال: «فلا تفعل، قم ونم، وصم وافطر، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا»، إن حب النفس يشعر الفرد بالرضا عن كل شيء، ولكن يجب أن يصقل النفس ويغذيها بالعبادة ويسعى إلى كل ما يجلب لها السكينة والطمأنينة والسعادة.
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