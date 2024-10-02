حب النفس هو أن تعطي رفاهيتك وسعادتك الأولوية في حياتك وعدم التضحية بها لإرضاء الآخرين، وينطوي ذلك على قبول نفسك كما هي بما في ذلك نقاط الضعف والقوة واتخاذ خيارات تدعم صحتك الجسدية والعاطفية والروحية من دون مبالغة.

وحب النفس لا يعني الأنانية، ولكن الاهتمام بنفس الإنسان دون إفراط ودون كبر والثقة بالنفس، بالإضافة إلى عدم المقارنة مع الآخرين، كما أن حب النفس لا يعني إهمال من يحبونك ويودون التقرب منك، ولكن يجب إعطاء وقت لهم وتقدير ظروفهم ومشاعرهم، حيث إن حب النفس ليس التباهي والغرور والتعالي أو الغطرسة، ويحب الإنسان نفسه بالتخلي عن طلب الكمال وعدم محاولة تغيير مظهره الخارجي أو تغيير معتقداته في محاولة للتوافق مع معتقدات شخص آخر قد يبدو كاملا له.

وقد شجعنا الله سبحانه وتعالى في تعاليم القرآن الكريم وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على ممارسة حب أنفسنا واستخدامه للنمو كأشخاص، ومن واجبنا عدم إهمال أنفسنا، وأن نحب أنفسنا بما يكفي من أجل الله سبحانه وإن حب النفس يتمثل في الاهتمام بها وإظهار الحب واللطف تجاه الآخرين ومسامحة النفس والتخلص من العلاقات السامة والابتعاد عن مقارنة النفس بالآخرين وعدم القلق حول آراء الآخرين، ووضع حدود معهم والامتنان للنفس والصبر مع النفس وعدم توقع السعادة من الآخرين.وأحياناً يعرف حب النفس بحب الذات أو الاهتمام بسعادة الفرد أو مصلحته دون الإضرار بالآخرين ومن دون أنانية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، فهو لم يأمر المسلم بألا يحب نفسه بل تم تهذيب هذا الحب بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.وإن لنفسك عليك حقا، فيجب أن تستوفيها في طاعة الله عز وجل فتؤدي إلى لسانك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك وبطنك حقها بما يرضي الله وأحيانا يركز الفرد على الجسد فقط وينسى نفسه، فالنفس لها حق علينا، فالألم النفسي أشد علينا من الألم الجسدي، وهذا ما قاله سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء عندما زاره فوجده قد انقطع للعبادة حتى أهمل حق زوجته وحق نفسه، فقال: «إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه»، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «صدق سلمان».وكذلك فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعبدالله بن عمرو وقد بلغه أنه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، ويختم القرآن في كل ليلة فقال: «فلا تفعل، قم ونم، وصم وافطر، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا»، إن حب النفس يشعر الفرد بالرضا عن كل شيء، ولكن يجب أن يصقل النفس ويغذيها بالعبادة ويسعى إلى كل ما يجلب لها السكينة والطمأنينة والسعادة.