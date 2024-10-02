لنكن درعاً واقية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
لا شك أن الشباب هم القوة المحركة لبناء المجتمعات المتحضرة، كما أنهم يشكلون العمود الفقري القوي والأساسي لحماية البلاد من كل الأخطار التي قد تحدق بها، لذلك وجب على الشباب الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة ودولتنا العزيزة في إعداد العدة لحماية الوطن والذود عنه بأغلى ما يملكه الإنسان من قوة، وإن كانت روحه فهي أيضا رخيصة فداء للوطن الغالي الذي احتضنه مولودا صغيرا إلى أن كان يافعا.
نعم، لا بد أن نتكاتف ونتعاون جميعا وأن نكون يدا واحدة، لأن هدفنا هو حب الكويت والدفاع عن الكويت، وهذا لا يتم إلا بعد أن نشمر عن سواعدنا، وأن يعمل كل منا في مكانه، فالطالب مجتهد في مدرسته، والموظف مخلص في عمله، والعامل في مصنعه، والجندي متأهب في حماية حدوده.
كما لا بد أن نستغل وقت الفراغ للانخراط في كل ما من شأنه أن يفيد الوطن في ملماته، فهناك «الهلال الأحمر» الكويتي، ويمكننا التطوع لاكتساب العديد من الخبرات التي تكون وقاية للإنسان، سواء لنفسه أو أسرته أو بني وطنه، كذلك التطوع في المؤسسات والشركات والنوادي، وهذا أيضا ضروري لأخذ الكثير من الفوائد والتعلم والاعتماد على النفس.
كما يجب أن يتحلى الشباب والمواطنون بالخلق القويم، وأن يتجنبوا الإشاعات المغرضة والطابور الخامس الذي يقف وراءه أعداء الوطن، وبذلك نكون قد أصبحنا درعا واقية لحماية الوطن الغالي من الأعداء والأشرار والمتربصين بنا حتى نستطيع أن نرد جزءا بسيطا من عطاءات الوطن التي لا تنضب.
حمى الله الكويت وشعبها الوفي من كل شر، تحت ظل قيادة أميرنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
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