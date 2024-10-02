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لنكن درعاً واقية

10/2/2024 11:36:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

لا شك أن الشباب هم القوة المحركة لبناء المجتمعات المتحضرة، كما أنهم يشكلون العمود الفقري القوي والأساسي لحماية البلاد من كل الأخطار التي قد تحدق بها، لذلك وجب على الشباب الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة ودولتنا العزيزة في إعداد العدة لحماية الوطن والذود عنه بأغلى ما يملكه الإنسان من قوة، وإن كانت روحه فهي أيضا رخيصة فداء للوطن الغالي الذي احتضنه مولودا صغيرا إلى أن كان يافعا.
نعم، لا بد أن نتكاتف ونتعاون جميعا وأن نكون يدا واحدة، لأن هدفنا هو حب الكويت والدفاع عن الكويت، وهذا لا يتم إلا بعد أن نشمر عن سواعدنا، وأن يعمل كل منا في مكانه، فالطالب مجتهد في مدرسته، والموظف مخلص في عمله، والعامل في مصنعه، والجندي متأهب في حماية حدوده.
كما لا بد أن نستغل وقت الفراغ للانخراط في كل ما من شأنه أن يفيد الوطن في ملماته، فهناك «الهلال الأحمر» الكويتي، ويمكننا التطوع لاكتساب العديد من الخبرات التي تكون وقاية للإنسان، سواء لنفسه أو أسرته أو بني وطنه، كذلك التطوع في المؤسسات والشركات والنوادي، وهذا أيضا ضروري لأخذ الكثير من الفوائد والتعلم والاعتماد على النفس.
كما يجب أن يتحلى الشباب والمواطنون بالخلق القويم، وأن يتجنبوا الإشاعات المغرضة والطابور الخامس الذي يقف وراءه أعداء الوطن، وبذلك نكون قد أصبحنا درعا واقية لحماية الوطن الغالي من الأعداء والأشرار والمتربصين بنا حتى نستطيع أن نرد جزءا بسيطا من عطاءات الوطن التي لا تنضب.
حمى الله الكويت وشعبها الوفي من كل شر، تحت ظل قيادة أميرنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين.

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