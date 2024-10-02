كن عزيزاً..

كل إنسان صاحب كرامة وعزة نفس يتمنى أن يكون عزيزا حتى آخر يوم من عمره، فعزة النفس لا يعادلها شيء؟ وهي ماء وجه المرء، ومن أراد أن يكون عزيزا عليه أن يتمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، وهي حبل الإسلام المتين، ومنبع ذلك وأصله شهادة أن لا إله إلا الله.وكي تكون ذا عزة ومنعة، لا بد أن تعلم أولا وآخرا أن العزة لله وحده القائل عز من قائل (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) (فاطر: 10)، فالعزة في الدنيا والآخرة في طاعة المولى عز وجل، والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فكل من اتصل بالله عزيز، وكل من ابتعد عن الله ذليل، وهنا تكمن السعادة والراحة والأمن والاطمئنان، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله».إن حقيقة العزة تعني الارتباط الوثيق بالله، فهذا الارتباط يرفع النفس عن كل ما يهينها، ويحررها من رق الأهواء، وذل الطمع وعدم السير على غير هدى، فمن هنا نعرف أن عزة النفس قاعدة للبناء الأخلاقي على أساس متين، وما دامت الحياة قصيرة والأيام تسابق بعضها بعضا لا تلوي على شيء، فلا داعي لإذلال النفس وإهانتها والحرص الشديد على الدنيا، ولنغادر هذه الدنيا أعزاء كرام، فقد جئناها بلا شيء وسنرحل عنها بلا شيء.ثم إن العزة لا تكون في متكبر، فمن تواضع لله رفعه، فلابد أن يرتفع المرء عن كل ما يقلل من قيمته ويهينه، حتى يكون عزيزا بين الناس، ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، فمتى ما أذل نفسه سقط من عيون الناس وفقد كرامته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر». والعرب منذ جاهليتهم أهل شيمة وإباء، يقول عنترة بن شداد:لا تسقني ماء الحياة بذلةبل فاسقني بالعز كأس الحنظلماء الحياة بذلة كجهنموجهنم بالعز أطيب منزلودمتم سالمين.

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