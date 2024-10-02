كن عزيزاً..

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كل إنسان صاحب كرامة وعزة نفس يتمنى أن يكون عزيزا حتى آخر يوم من عمره، فعزة النفس لا يعادلها شيء؟ وهي ماء وجه المرء، ومن أراد أن يكون عزيزا عليه أن يتمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، وهي حبل الإسلام المتين، ومنبع ذلك وأصله شهادة أن لا إله إلا الله.
وكي تكون ذا عزة ومنعة، لا بد أن تعلم أولا وآخرا أن العزة لله وحده القائل عز من قائل (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) (فاطر: 10)، فالعزة في الدنيا والآخرة في طاعة المولى عز وجل، والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فكل من اتصل بالله عزيز، وكل من ابتعد عن الله ذليل، وهنا تكمن السعادة والراحة والأمن والاطمئنان، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله».
إن حقيقة العزة تعني الارتباط الوثيق بالله، فهذا الارتباط يرفع النفس عن كل ما يهينها، ويحررها من رق الأهواء، وذل الطمع وعدم السير على غير هدى، فمن هنا نعرف أن عزة النفس قاعدة للبناء الأخلاقي على أساس متين، وما دامت الحياة قصيرة والأيام تسابق بعضها بعضا لا تلوي على شيء، فلا داعي لإذلال النفس وإهانتها والحرص الشديد على الدنيا، ولنغادر هذه الدنيا أعزاء كرام، فقد جئناها بلا شيء وسنرحل عنها بلا شيء.
ثم إن العزة لا تكون في متكبر، فمن تواضع لله رفعه، فلابد أن يرتفع المرء عن كل ما يقلل من قيمته ويهينه، حتى يكون عزيزا بين الناس، ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، فمتى ما أذل نفسه سقط من عيون الناس وفقد كرامته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر». والعرب منذ جاهليتهم أهل شيمة وإباء، يقول عنترة بن شداد:
لا تسقني ماء الحياة بذلة
بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم
وجهنم بالعز أطيب منزل
ودمتم سالمين.
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