الصوص يصنع مجده بعد تأهل صقور السلة إلى مونديالي الرجال والشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - فرض المدير الفني وسام الصوص حضوره مع كرة السلة الأردنية منذ توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني للرجال في تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2021، وكان من أبرز إنجازاته تكرار التأهل إلى نهائيات كأس العالم للرجال العام الماضي للمرة الثالثة، وكذلك وصول منتخب
الشباب إلى مونديال سويسرا 2025 للمرة الثانية، بعد نحو 30 عاما من تحقيق التأهل الأول "اليونان 1995".
وتعيش كرة السلة الأردنية نشوة تحقيق الإنجازات، بعدما كان التأهل الأخير إلى كأس العالم للشباب، يمثل امتدادا للتخطيط السليم الذي وضعته اللجنة المؤقتة بمشورة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص، وأسهم في ذلك المدرب القدير مروان معتوق، الذي ترك هو الآخر لمسات لا تنسى على "الصقور".
وبات المدير الفني وسام الصوص (42 عاما)، أول مدرب محلي ينجح في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم للرجال والشباب، إلى جانب مساهمته لاعبا في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2010 في تركيا، ليؤكد أن ما تحتاجه كرة السلة الأردنية هو التخطيط للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها بوجود شخصية رياضية، تفهم جيدا إمكانيات كرة السلة الأردنية وظروفها وتطلعاتها لوضع الخطط المختلفة، فكانت خبرات رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأعضاء اللجنة كفيلة بوضع كرة السلة الأردنية على الطريق الصحيح حتى الآن.
ويقول الصوص في حديثه الخاص لـ"الغد": "فخر كبير وحلم لكل لاعب ومدرب أن يبلغ مستوى كأس العالم، لكن الوصول إلى هذه المراحل يحتاج إلى جهد وتعب وتضافر الجهود، وأتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المرتبطة بالسلة الأردنية".
وبدأ وسام الصوص مسيرته التدريبية بعد اعتزاله لعب كرة السلة مباشرة في العام 2016، عقب انضمامه إلى أكاديمية تطوير اللاعبين DME في الولايات المتحدة، وساهم في تأهيل لاعبين للوصول إلى دوري الرابطة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، إلى جانب مساهمته في إيصال نحو 50 لاعبا للمستوى الأول بدوري الجامعات.
ويتابع: "استثمرت بنفسي وكنت حريصا على حضور الدورات التدريبية بشكل مكثف، كما حظيت بفرصة لقاء مدربين على سوية عالية خلال فترات لعبي، أمثال البرتغاليين ماريو بالما وماريو غوميز والأميركي تاب بلدوين، وكذلك أثناء عملي في الأكاديمية بالولايات المتحدة، التقيت بنخبة مدربي دوري الجامعات ودوري السلة الأميركي، وكل ذلك ساهم في صقل وزيادة خبراتي ومعلوماتي، خصوصا وأن كرة السلة متطورة"، مؤكدا إيمانه بالعمل الجاد لتحقيق النتائج المطلوبة بعيدا عن الكلام المعسول.
ويشير الصوص: "عندما كنت لاعبا، كنت أنظر إلى اللعبة من منظور المدربين، إلى جانب معاصرتي لمدارس لعب مختلفة، وهذا ما حفزني لتعزيز إمكانية تحقيق أحلامي، تدريب المنتخب الوطني والوصول إلى كأس العالم ساهم برفع طموحاتي، أنا فخور بسيرتي الذاتية والإنجازات المتحققة، الطموح والشغف بات كبيرا، وأحرص على وضعف أهداف مرنة قابلة للقياس والتطبيق، وأن أكون في أفضل نسخة من نفسي".
ولدى سؤاله عن شخصيته، أجاب الصوص: "أعتبر نفسي متوازنا، فعندما أحتاج أن أكون حادا أظهر ذلك، وعندما أحتاج أن أكون هادئا أفعل ذلك، خصوصا وأن الهدوء يمنحني الحلول ويحد من عصبية الفريق، وأرى ذلك ميزة لا ضعفا، فيما الصراخ المستمر قد يخرج المدرب عن تفكيره السليم"، مشددا على أن الهدوء في التدريب لا يعني أن المدرب متراخ، مع حرصه على بناء ثقافة الاحترام المتبادل مع اللاعبين.
سر نجاح المدرب الوطني وسام الصوص يتمثل بقربه من الناس واحترامه لنفسه وللآخرين وحصوله على فرصته وصلاحياته الكاملة للعمل بأجواء مثالية، إلى جانب امتلاكه القدرة والرغبة في الوقت ذاته، لخدمة كرة السلة الأردنية، بعدما رفض عرضا مغريا للتفرغ والاستمرار مع فريق نادي شنغهاي شاركس، الذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة، حيث تولى معه سابقا مسؤولية تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.
ولم تتوقف العروض عند هذا الحد، حيث رفض الصوص عرضا لتدريب المنتخب البحريني وأندية من اليابان وماكاو والعراق وسورية، إلى جانب أكاديميات في أميركا.
وحول دورات التدريب الإلكترونية ومدى مساهمتها في تعزيز خبرات المدربين، أشار الصوص: "ربما تساعد الدورات الإلكترونية المدرب على مواكبة التطور، لكن يبقى السؤال الأبرز.. هل هي عامل رئيسي في التطوير؟، وأعتقد جازما لا، لأن المدرب يحتاج إلى دورات نظرية وعملية مع مدربين لمناقشتهم والاستماع إليهم، وهذا ما كنت أحرص على القيام به خلال الدورات المكثفة التي شاركت فيها، لانتزاع المعلومات التي أحتاج إليها، والتي أحرص على توظيفها في عالم التدريب".
ومن الجدير بالذكر، أن وسام الصوص بدأ مشواره لاعبا مع فريق الجزيرة العام 1997، قبل أن يتدرج في تمثيل فريقي الرياضي وجامعة العلوم التطبيقية، فيما اختتم مشواره مع الرياضي العام 2016، وتخللت فترة لعبه تمثيل فريقي زين "فاست لينك" والأرثوذكسي بنظام الإعارة، وساهم بإحراز الفرق التي لعب معها، ألقاب بطولة الدوري والكأس ووصافة بطولة آسيا العام 2006. وعلى صعيد المنتخب الوطني، ساهم الصوص بتأهل "الصقور" إلى كأس العالم 2010، والحلول في المركز الثالث ببطولة آسيا العام 2009 ووصافة 2011، وذهبية كأس العرب العام 2008 وفضية دورة الألعاب العربية ولقب بطولة كأس الملك عبدالله الثاني وبطولة ويليام جونز وكأس ستانكوفيتش.
ومنذ توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني العام 2021، نجح وسام الصوص بقيادة المنتخب الوطني للرجال إلى نهائيات كأس العالم 2023، والحصول على لقب بطولة كأس الملك عبدالله الثاني، والحلول رابعا في بطولة كأس آسيا "المؤجلة 2021" في أندونيسيا، كما نجح في إحراز الميدالية الفضية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في دورة الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال، قبل أن يتوج إنجازاته بتكرار التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب بعد غياب طويل.
التطبيق العملي يبقى المعضلة الأساسية في تحديد قدرة المدرب على اكتشاف المواهب وصقلها، فشهادات التدريب لا تكفي وحدها، خصوصا إذا ما اكتشف مدرب المنتخب الوطني المحلي أو الأجنبي، أن بعض اللاعبين يحتاجون إلى إعادة تأهيل وتدريب على أبسط المهارات الأساسية، وذلك مع "سوء اختيار" وضعف البعض من مدربي الفئات العمرية في الأندية، لعدم قدرتهم على تعليم اللاعبين "أبجديات" كرة السلة.
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