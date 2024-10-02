Thursday, 03 October 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصوص يصنع مجده بعد تأهل صقور السلة إلى مونديالي الرجال والشباب

10/2/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - فرض المدير الفني وسام الصوص حضوره مع كرة السلة الأردنية منذ توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني للرجال في تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2021، وكان من أبرز إنجازاته تكرار التأهل إلى نهائيات كأس العالم للرجال العام الماضي للمرة الثالثة، وكذلك وصول منتخب الشباب إلى مونديال سويسرا 2025 للمرة الثانية، بعد نحو 30 عاما من تحقيق التأهل الأول "اليونان 1995".
وتعيش كرة السلة الأردنية نشوة تحقيق الإنجازات، بعدما كان التأهل الأخير إلى كأس العالم للشباب، يمثل امتدادا للتخطيط السليم الذي وضعته اللجنة المؤقتة بمشورة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص، وأسهم في ذلك المدرب القدير مروان معتوق، الذي ترك هو الآخر لمسات لا تنسى على "الصقور".
وبات المدير الفني وسام الصوص (42 عاما)، أول مدرب محلي ينجح في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم للرجال والشباب، إلى جانب مساهمته لاعبا في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2010 في تركيا، ليؤكد أن ما تحتاجه كرة السلة الأردنية هو التخطيط للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها بوجود شخصية رياضية، تفهم جيدا إمكانيات كرة السلة الأردنية وظروفها وتطلعاتها لوضع الخطط المختلفة، فكانت خبرات رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأعضاء اللجنة كفيلة بوضع كرة السلة الأردنية على الطريق الصحيح حتى الآن.
ويقول الصوص في حديثه الخاص لـ"الغد": "فخر كبير وحلم لكل لاعب ومدرب أن يبلغ مستوى كأس العالم، لكن الوصول إلى هذه المراحل يحتاج إلى جهد وتعب وتضافر الجهود، وأتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المرتبطة بالسلة الأردنية".
وبدأ وسام الصوص مسيرته التدريبية بعد اعتزاله لعب كرة السلة مباشرة في العام 2016، عقب انضمامه إلى أكاديمية تطوير اللاعبين DME في الولايات المتحدة، وساهم في تأهيل لاعبين للوصول إلى دوري الرابطة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، إلى جانب مساهمته في إيصال نحو 50 لاعبا للمستوى الأول بدوري الجامعات.
ويتابع: "استثمرت بنفسي وكنت حريصا على حضور الدورات التدريبية بشكل مكثف، كما حظيت بفرصة لقاء مدربين على سوية عالية خلال فترات لعبي، أمثال البرتغاليين ماريو بالما وماريو غوميز والأميركي تاب بلدوين، وكذلك أثناء عملي في الأكاديمية بالولايات المتحدة، التقيت بنخبة مدربي دوري الجامعات ودوري السلة الأميركي، وكل ذلك ساهم في صقل وزيادة خبراتي ومعلوماتي، خصوصا وأن كرة السلة متطورة"، مؤكدا إيمانه بالعمل الجاد لتحقيق النتائج المطلوبة بعيدا عن الكلام المعسول.
ويشير الصوص: "عندما كنت لاعبا، كنت أنظر إلى اللعبة من منظور المدربين، إلى جانب معاصرتي لمدارس لعب مختلفة، وهذا ما حفزني لتعزيز إمكانية تحقيق أحلامي، تدريب المنتخب الوطني والوصول إلى كأس العالم ساهم برفع طموحاتي، أنا فخور بسيرتي الذاتية والإنجازات المتحققة، الطموح والشغف بات كبيرا، وأحرص على وضعف أهداف مرنة قابلة للقياس والتطبيق، وأن أكون في أفضل نسخة من نفسي".
ولدى سؤاله عن شخصيته، أجاب الصوص: "أعتبر نفسي متوازنا، فعندما أحتاج أن أكون حادا أظهر ذلك، وعندما أحتاج أن أكون هادئا أفعل ذلك، خصوصا وأن الهدوء يمنحني الحلول ويحد من عصبية الفريق، وأرى ذلك ميزة لا ضعفا، فيما الصراخ المستمر قد يخرج المدرب عن تفكيره السليم"، مشددا على أن الهدوء في التدريب لا يعني أن المدرب متراخ، مع حرصه على بناء ثقافة الاحترام المتبادل مع اللاعبين.
سر نجاح المدرب الوطني وسام الصوص يتمثل بقربه من الناس واحترامه لنفسه وللآخرين وحصوله على فرصته وصلاحياته الكاملة للعمل بأجواء مثالية، إلى جانب امتلاكه القدرة والرغبة في الوقت ذاته، لخدمة كرة السلة الأردنية، بعدما رفض عرضا مغريا للتفرغ والاستمرار مع فريق نادي شنغهاي شاركس، الذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة، حيث تولى معه سابقا مسؤولية تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.
ولم تتوقف العروض عند هذا الحد، حيث رفض الصوص عرضا لتدريب المنتخب البحريني وأندية من اليابان وماكاو والعراق وسورية، إلى جانب أكاديميات في أميركا.
وحول دورات التدريب الإلكترونية ومدى مساهمتها في تعزيز خبرات المدربين، أشار الصوص: "ربما تساعد الدورات الإلكترونية المدرب على مواكبة التطور، لكن يبقى السؤال الأبرز.. هل هي عامل رئيسي في التطوير؟، وأعتقد جازما لا، لأن المدرب يحتاج إلى دورات نظرية وعملية مع مدربين لمناقشتهم والاستماع إليهم، وهذا ما كنت أحرص على القيام به خلال الدورات المكثفة التي شاركت فيها، لانتزاع المعلومات التي أحتاج إليها، والتي أحرص على توظيفها في عالم التدريب".
ومن الجدير بالذكر، أن وسام الصوص بدأ مشواره لاعبا مع فريق الجزيرة العام 1997، قبل أن يتدرج في تمثيل فريقي الرياضي وجامعة العلوم التطبيقية، فيما اختتم مشواره مع الرياضي العام 2016، وتخللت فترة لعبه تمثيل فريقي زين "فاست لينك" والأرثوذكسي بنظام الإعارة، وساهم بإحراز الفرق التي لعب معها، ألقاب بطولة الدوري والكأس ووصافة بطولة آسيا العام 2006. وعلى صعيد المنتخب الوطني، ساهم الصوص بتأهل "الصقور" إلى كأس العالم 2010، والحلول في المركز الثالث ببطولة آسيا العام 2009 ووصافة 2011، وذهبية كأس العرب العام 2008 وفضية دورة الألعاب العربية ولقب بطولة كأس الملك عبدالله الثاني وبطولة ويليام جونز وكأس ستانكوفيتش.
ومنذ توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني العام 2021، نجح وسام الصوص بقيادة المنتخب الوطني للرجال إلى نهائيات كأس العالم 2023، والحصول على لقب بطولة كأس الملك عبدالله الثاني، والحلول رابعا في بطولة كأس آسيا "المؤجلة 2021" في أندونيسيا، كما نجح في إحراز الميدالية الفضية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في دورة الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال، قبل أن يتوج إنجازاته بتكرار التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب بعد غياب طويل.
التطبيق العملي يبقى المعضلة الأساسية في تحديد قدرة المدرب على اكتشاف المواهب وصقلها، فشهادات التدريب لا تكفي وحدها، خصوصا إذا ما اكتشف مدرب المنتخب الوطني المحلي أو الأجنبي، أن بعض اللاعبين يحتاجون إلى إعادة تأهيل وتدريب على أبسط المهارات الأساسية، وذلك مع "سوء اختيار" وضعف البعض من مدربي الفئات العمرية في الأندية، لعدم قدرتهم على تعليم اللاعبين "أبجديات" كرة السلة.

MENAFN02102024000072011014ID1108741703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث