بتهمة سرقة هاتف.. القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد

MENAFN - Alghad Newspaper)وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن نونيز، الذي شارك أساسياً في فوز مانشستر سيتي 4-0 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، تم القبض عليه يوم الأحد 8 سبتمبر في ملهى "لا ريفييرا" الليلي في مدريد بتهمة سرقة هاتف محمول.وأضاف التقرير أن الواقعة حدثت في الساعة 5.30 صباحا، إذ اتهمه رجل يبلغ من العمر 58 عاماً بسرقة هاتفه، بعدما حاول التقاط صورة له من دون إذن في الملهى الليلي، لكن اللاعب البرتغالي خطف الهاتف في نوبة غضب ورفض إعادته.

وزعمت رواية أخرى من شهود عيان أن الضحية لمس اللاعب بالهاتف في يده، الأمر الذي رد عليه نجم مانشستر سيتي بغضب واعتقد عن طريق الخطأ أنه التقط صورة له.



وزاد التقرير: قضى نونيز البالغ من العمر 25 عاماً بعض الوقت خلف القضبان قبل إطلاق سراحه بكفالة في انتظار المحاكمة.



وشارك نونيز مع سيتي في 6 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.