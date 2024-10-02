بتهمة سرقة هاتف.. القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية إسبانية أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في وقت سابق من الشهر الماضي، بتهمة سرقة هاتف محمول في ملهى ليلي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن نونيز، الذي شارك أساسياً في فوز مانشستر سيتي 4-0 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، تم القبض عليه يوم الأحد 8 سبتمبر في ملهى "لا ريفييرا" الليلي في مدريد بتهمة سرقة هاتف محمول.
وأضاف التقرير أن الواقعة حدثت في الساعة 5.30 صباحا، إذ اتهمه رجل يبلغ من العمر 58 عاماً بسرقة هاتفه، بعدما حاول التقاط صورة له من دون إذن في الملهى الليلي، لكن اللاعب البرتغالي خطف الهاتف في نوبة غضب ورفض إعادته.
وزعمت رواية أخرى من شهود عيان أن الضحية لمس اللاعب بالهاتف في يده، الأمر الذي رد عليه نجم مانشستر سيتي بغضب واعتقد عن طريق الخطأ أنه التقط صورة له.
وزاد التقرير: قضى نونيز البالغ من العمر 25 عاماً بعض الوقت خلف القضبان قبل إطلاق سراحه بكفالة في انتظار المحاكمة.
وشارك نونيز مع سيتي في 6 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.
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