الحسين إربد يمتع جماهيره بفوز مستحق على الكويت بـأبطال آسيا 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أمتع فريق الحسين إربد جماهيره بفوز ثمين على نظيره الكويت الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
واستطاع الحسين قلب الطاولة على ضيفه رغم التقدم المبكر بالنتيجة بعد مرور 6 دقائق على انطلاق المباراة، إلا أن دعم جماهير الحسين المستمر للاعبيها ساعدهم في قلب الطاولة وتحقيق أول فوز للفريق في مشاركاته القارية منذ العام 2005.
ولحساب المجموعة نفسها، تغلب ناساف كارشي الأوزبكي على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد مركزي.
وكان الحسين إربد قد خسر في مباراته الأولى أمام شباب الأهلي دبي خارج الديار بثلاثة أهداف لهدف، ليستقر بعد فوزه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما تصدر ناساف كارشي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل الكويت فرق المجموعة وبرصيده نقطة واحدة.
ويستضيف الحسين إربد في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، نظيره ناساف كارشي يوم 23 من الشهر الحالي على ستاد عمان، فيما يرحل الكويت لملاقاة شباب الأهلي دبي الإماراتي على ستاد راشد.
وشهدت المباراة متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي لها من المنصة الرئيسية، قبل إعلانه عن قائمة“النشامى” استعدادا لمواجهتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان ضمن تصفيات كأس العالم الأسبوع المقبل.
تشكيلة الفريقين
الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، إيتالو سيلفا (علي حجبي)، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (عبد الله العطار)، عارف الحاج، محمود مرضي (رزق بني هاني) وعبد العزيز نداي (مجدي عطار).
المدير الفني: جواو موتا (البرتغال)
الكويت: سعود الحوشان، مشاري غنام، مالك زولا، أمين أبو الفتح، سامي الصانع، رضا هاني (علي حسين)، يحيى جبران، محمد مرهون (أحمد الزنكي)، طه ياسين الخنيسي (يوسف ناصر)، أحمد الظفيري (محمد دحام) وعمرو عبد الفتاح (فيصل زايد).
المدير الفني: نيبوشا يوفوفيتش (الجبل الأسود)
الحكام: عمار إبراهيم (البحرين)، محمد سلمان (البحرين)، عبد الله صالح (البحرين)، إسماعيل علي (البحرين).
الإنذارات: عبد الله نصيب“ديارا” (الحسين) يوسف ناصر ومحمد دحام (الكويت)
سيناريو الأهداف
- وضع لاعب الكويت عمرو عبد الفتاح زميله محمد مرهون بمواجهة المرمى، بعد خلل واضح في دفاعات الحسين، ليضعها الأخير بدقة في المرمى من مسافة قريبة (6).
- راوغ لاعب الحسين إربد محمود مرضي دفاع الكويت من الجهة اليمنى، قبل أن يرفع كرة بالمقاس على رأس زميله عبد العزيز نداي الذي ضربها بقوة، وعجز حارس الكويت إبعادها عن مرماه (32).
- تسلم لاعب الحسين إربد عارف الحاج الكرة بعد ارتدادها من حارس مرمى الكويت سعود الحوشان، ليراوغ بطريقة ذكية دفاعات الكويت ويضعها بإتقان على يسار المرمى (74).
فرص المباراة
- حاول الخنيسي تعزيز النتيجة من تسديدة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيمن بقليل (10).
- أطلق الروسان تسديدة صاروخية بيسراه من مسافة بعيدة لم تشكل خطورة على مرمى الكويت (14).
- سدد أبو جلبوش من مشارف منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى (29).
- نفذ مرضي ركلة حرة مباشرة استقرت بأحضان الحوشان (48).
- تألق حارس مرمى الكويت في إبعاد محاولة الحاج داخل منطقة الجزاء (53).
- أهدر زايد فرصة تعديل الكفة من تسديدة هوائية علت العارضة بقليل (89).
نجم اللقاء
حصل لاعب فريق الحسين إربد عارف الحاج على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب اختيار مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي.
وسجل الحاج هدف الفوز الأول لفريقه بالبطولة، حيث سدد على المرمى مرتين جاء واحدة منها الهدف، مقابل تسديده الكرة مرتين خارج الخشبات الثلاث، مقابل صناعته 4 فرص لزملائه، إلى جانب تمريره الكرة، وقيامه بـ 26 تمريرة بنسبة دقة وصلت 66.7 %.
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