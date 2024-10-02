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الحسين إربد يمتع جماهيره بفوز مستحق على الكويت بـأبطال آسيا 2

10/2/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أمتع فريق الحسين إربد جماهيره بفوز ثمين على نظيره الكويت الكويتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
واستطاع الحسين قلب الطاولة على ضيفه رغم التقدم المبكر بالنتيجة بعد مرور 6 دقائق على انطلاق المباراة، إلا أن دعم جماهير الحسين المستمر للاعبيها ساعدهم في قلب الطاولة وتحقيق أول فوز للفريق في مشاركاته القارية منذ العام 2005.
ولحساب المجموعة نفسها، تغلب ناساف كارشي الأوزبكي على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد مركزي.
وكان الحسين إربد قد خسر في مباراته الأولى أمام شباب الأهلي دبي خارج الديار بثلاثة أهداف لهدف، ليستقر بعد فوزه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما تصدر ناساف كارشي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل الكويت فرق المجموعة وبرصيده نقطة واحدة.
ويستضيف الحسين إربد في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، نظيره ناساف كارشي يوم 23 من الشهر الحالي على ستاد عمان، فيما يرحل الكويت لملاقاة شباب الأهلي دبي الإماراتي على ستاد راشد.
وشهدت المباراة متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي لها من المنصة الرئيسية، قبل إعلانه عن قائمة“النشامى” استعدادا لمواجهتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان ضمن تصفيات كأس العالم الأسبوع المقبل.
تشكيلة الفريقين
الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، إيتالو سيلفا (علي حجبي)، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (عبد الله العطار)، عارف الحاج، محمود مرضي (رزق بني هاني) وعبد العزيز نداي (مجدي عطار).
المدير الفني: جواو موتا (البرتغال)
الكويت: سعود الحوشان، مشاري غنام، مالك زولا، أمين أبو الفتح، سامي الصانع، رضا هاني (علي حسين)، يحيى جبران، محمد مرهون (أحمد الزنكي)، طه ياسين الخنيسي (يوسف ناصر)، أحمد الظفيري (محمد دحام) وعمرو عبد الفتاح (فيصل زايد).
المدير الفني: نيبوشا يوفوفيتش (الجبل الأسود)
الحكام: عمار إبراهيم (البحرين)، محمد سلمان (البحرين)، عبد الله صالح (البحرين)، إسماعيل علي (البحرين).
الإنذارات: عبد الله نصيب“ديارا” (الحسين) يوسف ناصر ومحمد دحام (الكويت)
سيناريو الأهداف
- وضع لاعب الكويت عمرو عبد الفتاح زميله محمد مرهون بمواجهة المرمى، بعد خلل واضح في دفاعات الحسين، ليضعها الأخير بدقة في المرمى من مسافة قريبة (6).
- راوغ لاعب الحسين إربد محمود مرضي دفاع الكويت من الجهة اليمنى، قبل أن يرفع كرة بالمقاس على رأس زميله عبد العزيز نداي الذي ضربها بقوة، وعجز حارس الكويت إبعادها عن مرماه (32).
- تسلم لاعب الحسين إربد عارف الحاج الكرة بعد ارتدادها من حارس مرمى الكويت سعود الحوشان، ليراوغ بطريقة ذكية دفاعات الكويت ويضعها بإتقان على يسار المرمى (74).
فرص المباراة
- حاول الخنيسي تعزيز النتيجة من تسديدة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيمن بقليل (10).
- أطلق الروسان تسديدة صاروخية بيسراه من مسافة بعيدة لم تشكل خطورة على مرمى الكويت (14).
- سدد أبو جلبوش من مشارف منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى (29).
- نفذ مرضي ركلة حرة مباشرة استقرت بأحضان الحوشان (48).
- تألق حارس مرمى الكويت في إبعاد محاولة الحاج داخل منطقة الجزاء (53).
- أهدر زايد فرصة تعديل الكفة من تسديدة هوائية علت العارضة بقليل (89).
نجم اللقاء
حصل لاعب فريق الحسين إربد عارف الحاج على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب اختيار مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي.
وسجل الحاج هدف الفوز الأول لفريقه بالبطولة، حيث سدد على المرمى مرتين جاء واحدة منها الهدف، مقابل تسديده الكرة مرتين خارج الخشبات الثلاث، مقابل صناعته 4 فرص لزملائه، إلى جانب تمريره الكرة، وقيامه بـ 26 تمريرة بنسبة دقة وصلت 66.7 %.

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