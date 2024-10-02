سلامي يعلن قائمة النشامى لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم جمال سلامي، قائمة المنتخب لخوض منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان يومي 10 و15 من الشهر الحالي.
وضمت القائمة 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
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