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سلامي يعلن قائمة النشامى لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان

10/2/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم جمال سلامي، قائمة المنتخب لخوض منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان يومي 10 و15 من الشهر الحالي.

وضمت القائمة 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

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