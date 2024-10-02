هل تسهم الوحدة في زيادة الكوابيس؟

وأجرى الدراسة باحثون من جامعات أريزونا، تامبا، وويتوورث، وجامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالوحدة هم أكثر عرضة لرؤية الكوابيس.



وأوضح الدكتور كولين هيسي، أحد الباحثين المشاركين من ولاية أوريغون، أن هذه النتائج تعتبر مهمة للغاية لأن الوحدة واضطرابات النوم هما مشكلتان خطيرتان على مستوى الصحة العامة، حيث ترتبطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتات الدماغية، وحتى الوفاة المبكرة.



هل يمكن لتناول الفواكه والخضراوات تحسين جودة ومدة النوم؟

وأشار الباحثون إلى أن التوتر النفسي يشكل جزءاً من العلاقة بين الشعور بالوحدة وتكرار الكوابيس ومدى شدتها، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الانشغال الفكري، القلق، وفرط التيقظ، وهي حالات ذهنية ترتبط بالشعور بالوحدة.



الشعور بالوحدة ورؤية الكوابيس

سلّطت الدراسة الضوء على التأثير السلبي المحتمل لقلة التواصل البشري، وتوافقت نتائجها مع النظرية العلمية التي تشير إلى أن الشعور بالانتماء ضروري لبقاء الإنسان.



من جانبه، أكد الدكتور هيسي على أهمية التواصل البشري والعلاقات الاجتماعية، مشيراً إلى أن غياب هذه العلاقات يؤدي إلى مشكلات جسدية، عقلية، واجتماعية.

وأضاف: "العلاقات الشخصية تُعد حاجة أساسية للإنسان. عندما لا تُلبى هذه الحاجة، يعاني الشخص على مستويات جسدية وعقلية واجتماعية، تماماً كما ينبهنا الجوع إلى نقص الطعام، أو الإرهاق إلى نقص النوم".



كيف تؤثر الوحدة على جودة النوم؟

أشار الباحثون إلى أن الشعور بالوحدة يعتبر حالة منتشرة تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان وتسبب معاناة بعدة أشكال، بما في ذلك قلة النوم.



وأكد الدكتور هيسي أن العلاقة بين الوحدة ورؤية الكوابيس هي علاقة إحصائية وليست سببية، بناءً على استطلاعات شملت أكثر من 1600 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و81 عاماً في الولايات المتحدة.



وقدمت النتائج أيضاً تفسيراً مبنياً على التطور لرؤية الكوابيس، مشيرة إلى أن الإنسان قد تطور ليختبر مشاعر التوتر والانشغال وفرط التيقظ عند الشعور بالوحدة، بدلاً من التعرض لعوامل بيئية مثل الصدمات. ورغم أن الحديث عن تدخلات علاجية محددة ما زال مبكراً، إلا أن الدراسة تشير إلى أن معالجة الشعور بالوحدة قد تقلل من تكرار الكوابيس، ما يستحق الدراسة في أبحاث مستقبلية خاضعة للرقابة.



تشعر بالتعب الشديد ولا تستطيع النوم.. إليك الأسباب والحلول

ووفقاً لمؤسسة النوم في الولايات المتحدة، يعاني ما بين 50 إلى 70 مليون أميركي من اضطرابات النوم. وعلق الدكتور هيسي على ذلك قائلاً: "النوم الجيد عنصر أساسي في الوظائف المعرفية، تنظيم الحالة المزاجية، وعملية التمثيل الغذائي، ولهذا السبب من الضروري دراسة الحالات النفسية التي تعيق النوم، مثل الوحدة".



الوحدة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

أفادت إحصائيات طبية أميركية تتعلق بمشكلة الوحدة والعزلة أنه حتى قبل جائحة كورونا، كان نحو نصف البالغين الأميركيين يعانون من مستويات كبيرة من الوحدة، وأن قلة التواصل الاجتماعي تعادل التدخين في زيادة خطر الوفاة المبكرة، وشملت الإحصائيات أن الوحدة الاجتماعية ترتبط بما يلي:



زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29%.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32%.

زيادة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 50%.

زيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة تزيد عن 60%.



كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين غالباً ما يشعرون بالوحدة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار أكثر من الضعف مقارنة بالأشخاص الذين نادراً ما يشعرون بالوحدة أو لا يشعرون بها على الإطلاق. وكالات

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