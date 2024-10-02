ريشة حدادين تنقل موروثات المكان وإيديولوجيا الزمان بمفردات فنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- في ظل اكتشاف ماهية الأسلوب الذي يتبعه الفنان التشكيلي الأردني أنور حدادين في المزاوجة بين معظم مدارس الفن التشكيلي وفن الكولاج على سطح اللوحة، نرى أعماله غنية بالمشاهد الجديرة بالتفحص والتركيز لفهم محتوى وعناصر اللوحة، من خلال اعتماده على سرد حكاية موروثات المكان وإيديولوجيا الزمان الذي مر به.
يجسد حدادين عناصر وتفاصيل منسجمة وملائمة مع رؤيته الفكرية، واصفاً العمل الفني التشكيلي بأنه مزيج من المهارة والحسن والخيال الذي ينتج الإبداع الفني ويراه المتلقي ويتذوقه.
ولأنه يرى أن مهمة الفن فكرية، يأتي من خلال الوعي العميق بالذات والنشاط التأملي والتفكير التجاوزي الذي يؤثر في تبعات المنجز الإبداعي ومضامينه وتفرد هويته، ليؤسس عمقاً استثنائياً في الفعل الإبداعي، الذي يكمن من خلال مقدرات شخصية تؤثر في عمقها مكتسبات الخبرة الذاتية المصاحبة لمسيرة المبدع.
لذا، يؤكد حدادين، وهو نائب رئيس رابطة الفنانين الأردنيين التشكيليين، أن فهم العمل الفني يعني وضوح الرموز والعناصر والمفردات التي تشكل بناء العمل للمتلقي والفنان الذي أبدع العمل. مشيراً إلى أن العلاقة بين العمل الفني والمتلقي ليس سطحياً أو بسيطاً، ويمكن أن يبنى عليه فهم العمل الفني، في محاولة إلى فهم هذه العلاقة من خلال النتاجات للفنان الذي يحاول المتلقي أن يفك رموزها وخفاياها وغموضها.
ويقول حدادين، في حديثه لـ"الغد"، إن الفنان يرى العالم بعيون مختلفة ويعبر أيضا عن عالمه الخاص، لذا فإن ما يقدمه للمتلقي يتجاوز الرؤية العادية أو القناعات المتوقعة، لأن العمل المنتج هو رؤيته الخاصة وعالمه الخاص وليس الرؤية الجماعية، مشيراً إلى أن هنالك الكثير من يخلط بين عملية التلقي وعملية التذوق، وهما عمليتان مختلفتان، ولكل منهما مسارها الخاص، رغم أهمية كلتا العمليتين في التفاعل الثقافي الفكري الجمالي مع العمل الفني والفنان؛ لأنه يتبادر إلى ذهنه التفكير بالنتيجة في أثر العمل على المتلقي.
وشرح حدادين عن فن الكولاج، قائلاً "إن هذا الفن نمط فني جديد ظهر قبل قرن من الزمن مع انتشار مدارس الفنون التشكيلية في أوروبا، والكولاج هو مصطلح فرنسي جاءت تسميته من الكلمة (coller)؛ أي اللصق ومن أطلق عليه هذا المصطلح هما الفنانان: الفرنسي جورج براك والاسباني بيكاسو، حيث كان بيكاسو يضيفه إلى لوحاته كملصقات مأخوذة من مجلات وصحف وكتب قديمة وصور فوتوغرافية، لتدعم فكرة اللوحة الفنية لديه. وفيما بعد وفي القرن العشرين المنصرم، انتشر هذا الأسلوب الفني بين التشكيليين، خاصة أتباع المدرسة التجريدية في الفن وما يزال الكثير منهم يستخدمه كإضافة في لوحاتهم لدعم مضامين أعمالهم الفنية، فيما كان لبعض الفنانين التشكيليين، وخاصة أولئك الذين درسوا الفنون البصرية أكاديميا تخصصاً في فن الكولاج وأقاموا له المعارض في أوروبا، وتحديداً في إيطاليا وفرنسا، حيث لاقت قبولاً جيداً من الجمهور، فيما لم يلق هذا الأسلوب الفني التأييد والشعبية في العالم العربي، فنجد أن من تخصص به هم عدد قليل جداً، ومن أقام له المعارض هي المراكز الثقافية الأوروبية المنتشرة في العواصم والمدن العربية، إضافة لقيام عدد من الرسامين التجريديين العرب بإدخاله في لوحاتهم المعروضة".
ويؤكد حدادين، أن ثمة علاقة قوية بين فن الكولاج والتصميم، فأساس التصميم هو قدرة الفنان على التكوين بشكل صحيح، في محاولة لإيصال قضية إما إنسانية أو جمالية بأسلوب معين على نمط فن الكولاج الذي يستخدم فيه أوراقا لتشكيل صور معبرة تساعد على وسائل اتصال مع الجمهور عبر الرسم عليها، ولكن يبقى العنصر الرئيسي الموجود فيها هو الصورة وليس الرسم أو الألوان، فمن يشاهد أعمال الكولاج يجب أن يكون لديه خلفية فكرية وثقافية حتى يتمكن من فهم وتحليل الكولاج بطريقة صحيحة.
وحول التصميم والشعارات، فقد أوضح حدادين الحاصل على العديد من الجوائز العالمية والمحلية، آخرها حصوله على المركز الأول في مهرجان فيينا الدولي للفن التشكيلي من بين أربعين فناناً، أنه يركز في أعماله الفنية على الشعارات والتصميم من خلال وضع فكرة للتصميم أو الشعار لتوصيل رسالة للمتلقي، وتصميم الشعارات، هو عمل مستقل لما فيها من لمسات خاصة تخص المصمم، مشيراً إلى أن عمل الشعارات يخضع لشروط تجعل العمل الفني متكاملا، من حيث الإبداع والابتكار والتخطيط والتفكير العميق لشكل الشعار وطريقة تنفيذه وإبراز معالمه ومحتواه، إضافة إلى الذوق والأناقة واستخدام الألوان المعدودة، والخيال الفني الذي يجعل من التصميم رمزا جماليا يخدم فكرة العمل الفني.
وصمم حدادين أول طابع بريدي بمناسبة تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، كما تم اختيار شعار الأعياد الوطنية الذي صممه العام 2006 ليتم وضعه على غلاف كتاب يتحدث عن الأعياد الوطنية في الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن للبروفيسور "أيلي" من جامعة كامبردج، وفق ما قال. ويتخذ من التراث ركيزة أساسية لاستلهام وتنفيذ أعماله الفنية؛ لكن ليس بالمعنى المباشر، بحسب ما أكد، "اهتمامي يتمخض في أعمالي الفنية على بقايا البيوت القديمة والحنين إلى الماضي، كالنوافذ والأبواب القديمة التي أستخدمها لخدمة العمل الفني في لوحاتي".
ويعطي حدادين الحاصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك وقته لإنجاز مشروعه بإقامة أكاديمية لتعليم فن الكولاج، بهدف انتشار هذا النوع من الفنون التشكيلية، إضافة إلى محاولته في تجميع أعماله التي تحمل طابعاً إنسانياً وجمالياً وبأسلوب فن الكولاج، لإقامة معرض فني خاص به.
واختتم حدادين حديثه، بأهمية دور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الفنانين التشكيليين في إحياء وإبراز دورها على الساحة الثقافية الأردنية، وذلك من خلال التشاركية مع وزارة الثقافة وبناء حلقة تواصل مع المؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة كافة للمساهمة في إقامة النشاطات الفنية.
وتابع "الأهم من ذلك هو العمل بشكل جدي للتواصل مع رواد الحركة التشكيلية، وهذا ما نفعله حالياً، إضافة إلى ترتيب البيت الداخلي للرابطة، وهذا وهو همنا الذي نعمل من أجله، لأن الرابطة هي المظلة الأساسية لكل التشكيليين، وأبوابها مفتوحة لجميع التشكيليين، لأنها؛ أي الرابطة، أنشئت لخدمة الفن التشكيلي والفنان".
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