ريشة حدادين تنقل موروثات المكان وإيديولوجيا الزمان بمفردات فنية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- في ظل اكتشاف ماهية الأسلوب الذي يتبعه التشكيلي الأردني أنور حدادين في المزاوجة بين معظم الفن التشكيلي وفن الكولاج على سطح اللوحة، نرى أعماله غنية بالمشاهد الجديرة بالتفحص والتركيز لفهم محتوى وعناصر اللوحة، من خلال اعتماده على سرد حكاية موروثات المكان وإيديولوجيا الزمان الذي مر به.

يجسد حدادين عناصر وتفاصيل منسجمة وملائمة مع رؤيته الفكرية، واصفاً العمل الفني التشكيلي بأنه مزيج من المهارة والحسن والخيال الذي ينتج الإبداع الفني ويراه المتلقي ويتذوقه.

ولأنه يرى أن مهمة الفن فكرية، يأتي من خلال الوعي العميق بالذات والنشاط التأملي والتفكير التجاوزي الذي يؤثر في تبعات المنجز الإبداعي ومضامينه وتفرد هويته، ليؤسس عمقاً استثنائياً في الفعل الإبداعي، الذي يكمن من خلال مقدرات شخصية تؤثر في عمقها مكتسبات الخبرة الذاتية المصاحبة لمسيرة المبدع.

لذا، يؤكد حدادين، وهو نائب رئيس رابطة الفنانين الأردنيين التشكيليين، أن فهم العمل الفني يعني وضوح الرموز والعناصر والمفردات التي تشكل بناء العمل للمتلقي والفنان الذي أبدع العمل. مشيراً إلى أن العلاقة بين العمل الفني والمتلقي ليس سطحياً أو بسيطاً، ويمكن أن يبنى عليه فهم العمل الفني، في محاولة إلى فهم هذه العلاقة من خلال النتاجات للفنان الذي يحاول المتلقي أن يفك رموزها وخفاياها وغموضها.

ويقول حدادين، في حديثه لـ"الغد"، إن الفنان يرى العالم بعيون مختلفة ويعبر أيضا عن عالمه الخاص، لذا فإن ما يقدمه للمتلقي يتجاوز الرؤية العادية أو القناعات المتوقعة، لأن العمل المنتج هو رؤيته الخاصة وعالمه الخاص وليس الرؤية الجماعية، مشيراً إلى أن هنالك الكثير من يخلط بين عملية التلقي وعملية التذوق، وهما عمليتان مختلفتان، ولكل منهما مسارها الخاص، رغم أهمية كلتا العمليتين في التفاعل الثقافي الفكري الجمالي مع العمل الفني والفنان؛ لأنه يتبادر إلى ذهنه التفكير بالنتيجة في أثر العمل على المتلقي.

وشرح حدادين عن فن الكولاج، قائلاً "إن هذا الفن نمط فني جديد ظهر قبل قرن من الزمن مع انتشار مدارس الفنون التشكيلية في أوروبا، والكولاج هو مصطلح فرنسي جاءت تسميته من الكلمة (coller)؛ أي اللصق ومن أطلق عليه هذا المصطلح هما الفنانان: الفرنسي جورج براك والاسباني بيكاسو، حيث كان بيكاسو يضيفه إلى لوحاته كملصقات مأخوذة من مجلات وصحف وكتب قديمة وصور فوتوغرافية، لتدعم فكرة اللوحة الفنية لديه. وفيما بعد وفي القرن العشرين المنصرم، انتشر هذا الأسلوب الفني بين التشكيليين، خاصة أتباع المدرسة التجريدية في الفن وما يزال الكثير منهم يستخدمه كإضافة في لوحاتهم لدعم مضامين أعمالهم الفنية، فيما كان لبعض الفنانين التشكيليين، وخاصة أولئك الذين درسوا الفنون البصرية أكاديميا تخصصاً في فن الكولاج وأقاموا له المعارض في أوروبا، وتحديداً في إيطاليا وفرنسا، حيث لاقت قبولاً جيداً من الجمهور، فيما لم يلق هذا الأسلوب الفني التأييد والشعبية في العالم العربي، فنجد أن من تخصص به هم عدد قليل جداً، ومن أقام له المعارض هي المراكز الثقافية الأوروبية المنتشرة في العواصم والمدن العربية، إضافة لقيام عدد من الرسامين التجريديين العرب بإدخاله في لوحاتهم المعروضة".

ويؤكد حدادين، أن ثمة علاقة قوية بين فن الكولاج والتصميم، فأساس التصميم هو قدرة الفنان على التكوين بشكل صحيح، في محاولة لإيصال قضية إما إنسانية أو جمالية بأسلوب معين على نمط فن الكولاج الذي يستخدم فيه أوراقا لتشكيل صور معبرة تساعد على وسائل اتصال مع الجمهور عبر الرسم عليها، ولكن يبقى العنصر الرئيسي الموجود فيها هو الصورة وليس الرسم أو الألوان، فمن يشاهد أعمال الكولاج يجب أن يكون لديه خلفية فكرية وثقافية حتى يتمكن من فهم وتحليل الكولاج بطريقة صحيحة.

















وحول التصميم والشعارات، فقد أوضح حدادين الحاصل على العديد من الجوائز العالمية والمحلية، آخرها حصوله على المركز الأول في مهرجان فيينا الدولي للفن التشكيلي من بين أربعين فناناً، أنه يركز في أعماله الفنية على الشعارات والتصميم من خلال وضع فكرة للتصميم أو الشعار لتوصيل رسالة للمتلقي، وتصميم الشعارات، هو عمل مستقل لما فيها من لمسات خاصة تخص المصمم، مشيراً إلى أن عمل الشعارات يخضع لشروط تجعل العمل الفني متكاملا، من حيث الإبداع والابتكار والتخطيط والتفكير العميق لشكل الشعار وطريقة تنفيذه وإبراز معالمه ومحتواه، إضافة إلى الذوق والأناقة واستخدام الألوان المعدودة، والخيال الفني الذي يجعل من التصميم رمزا جماليا يخدم فكرة العمل الفني.

وصمم حدادين أول طابع بريدي بمناسبة تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، كما تم اختيار شعار الأعياد الوطنية الذي صممه العام 2006 ليتم وضعه على غلاف كتاب يتحدث عن الأعياد الوطنية في الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن للبروفيسور "أيلي" من جامعة كامبردج، وفق ما قال. ويتخذ من التراث ركيزة أساسية لاستلهام وتنفيذ أعماله الفنية؛ لكن ليس بالمعنى المباشر، بحسب ما أكد، "اهتمامي يتمخض في أعمالي الفنية على بقايا البيوت القديمة والحنين إلى الماضي، كالنوافذ والأبواب القديمة التي أستخدمها لخدمة العمل الفني في لوحاتي".

ويعطي حدادين الحاصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك وقته لإنجاز مشروعه بإقامة أكاديمية لتعليم فن الكولاج، بهدف انتشار هذا النوع من الفنون التشكيلية، إضافة إلى محاولته في تجميع أعماله التي تحمل طابعاً إنسانياً وجمالياً وبأسلوب فن الكولاج، لإقامة معرض فني خاص به.

واختتم حدادين حديثه، بأهمية دور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الفنانين التشكيليين في إحياء وإبراز دورها على الساحة الثقافية الأردنية، وذلك من خلال التشاركية مع وزارة الثقافة وبناء حلقة تواصل مع المؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة كافة للمساهمة في إقامة النشاطات الفنية.

وتابع "الأهم من ذلك هو العمل بشكل جدي للتواصل مع رواد الحركة التشكيلية، وهذا ما نفعله حالياً، إضافة إلى ترتيب البيت الداخلي للرابطة، وهذا وهو همنا الذي نعمل من أجله، لأن الرابطة هي المظلة الأساسية لكل التشكيليين، وأبوابها مفتوحة لجميع التشكيليين، لأنها؛ أي الرابطة، أنشئت لخدمة الفن التشكيلي والفنان".