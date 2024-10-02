شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة أبدع في دورتها الـ20

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، النتائج النهائية للفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع) للدورة العشرين، بناء على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة العليا للجائزة.
وفاز في المجال الأدبي عن حقل المقالة في الفئة العمرية (12-15 عاما)؛ ليث محمد النوايسة من الكرك مناصفة مع جنى أحمد مصاروة من عجلون، كما فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، فرح نبيل ملكاوي من إربد ويارا محمد غماز من عمان، أما في حقل الشعر فقد فاز عن الفئة العمرية (12-15 عاما) جنى بلال القاضي من عمان، في حين فاز عن الفئة (16-18 عاما) أسمى إيهاب الشلبي من عمان.
وفي مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فقد فاز عن حقل الرسم في الفئة العمرية (8-11 عاما) نورين محمد بشار السراج من عمان، وفاز عن الفئة العمرية (12 -15 عاما)، مناصفة كل من ريما أحمد المحاسنة من الطفيلة ونغم علي الشرمان من إربد، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فقد فاز مناصفة كل من هبة سليمان العودات من عمان ومشعل مصلح الغبين من عمان.
وفي حقل النحت والخزف، فاز في الفئة العمرية (8-11 عاما) لمار فراس سرية من عمان، وعن الفئة (12-15 عاما) مناصفة كل من لجين رامي أبو العينين من عمان ومحمد زهير الوشاح من البلقاء، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) لمار أمجد أبو عورة من محافظة معان.
وفي حقل الكاريكاتير، فاز إسلام سامح البدوي من عمان عن فئة (8-11 عاما)، وربى طلال عريق من عجلون عن فئة (12-15 عاما)، وحنين خالد حسونة من عمان عن الفئة (16-18 عاما).
في مجال الفنون الأدائية وعن حقل الموسيقا في الآلات الغربية، فقد فاز في الفئة العمرية (8-11 عاما) ميلانا صهراب مريان من إربد ولمياء محمد التلاوي من عمان. وفي الآلة الشرقية للفئة العمرية (12-15 عاما) رائف عصام أبو داهود. أما عن الآلة الغربية ففاز مناصفة كل من كندة نضال عبيدات من إربد وسيلين خالد السقاف من عمان، كما فاز في الفئة العمرية (16-18 عاما) عن الآلة الشرقية رهف أحمد عنبتاوي من عمان، وعن الآلة الغربية إياد سامي حشيشو من عمان.
وفي حقل الغناء، فازت مناصفة كل من غزل محمد أبو خروب وتيا محمد الزبدة من عمان عن الفئة (8-11 عاما)، وعبد الرحمن الخضور من عمان عن الفئة (12-15 عاما)، وباتريسيا مروان السماوي من البلقاء عن الفئة (16-18 عاما).
وعن حقل الرقص، فازت فرقة كريم الكسواني من عمان عن الفئة (8-11 عاما)، وزينة الياس مشربش من البلقاء عن الفئة (12-15 عاما)، وفاز مناصفة كل من فرقة وعد عقل من عمان ولميس خليل الدبش من عمان عن الفئة (16-18 عاما).
وفي مجال الابتكارات العلمية عن حقل العلوم، فاز عن الفئة العمرية (12-15 عاما) مؤمن عيسى السقرات من الزرقاء، وفازت مجموعة مرام التميمي وسعد الدين غانم من عمان عن الفئة العمرية (16-18 عاما).
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، اعتبرت أن مخرجات الجائزة للدورة الحالية تلبي الطموح، وتصب في خانة تحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة، والتي تعول عليها من خلال هذه الجائزة.
وأكدت قسيسية أن المسابقة مهمة جدا للفئات المستهدفة، خصوصا أنها تشتمل على ورش تدريب متخصصة للمتأهلين إلى الأدوار النهائية، ما يصب في خانة بناء القدرات في الحقول جميعها.
ودعت قسيسية، الأهالي والمدارس والأندية، إلى تشجيع الأطفال من مختلف الفئات العمرية للتقديم للمسابقة في دوراتها المقبلة، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطفال والفتيان، ويمنحهم مزيدا من المعرفة عن مواهبهم.
الهيئة العلمية للجائزة، بينت، في بيان صحفي، أنه تم تقييم أعمال الجائزة، بحسب مخرجات ورشات تدريبية عقدتها المؤسسة في مجالات الجائزة، وحسب المعايير المتفق عليها مع اللجنة العليا للجائزة، مبينة أنه بلغ عدد الفائزين بالجائزة العام الحالي، 35 فائزاً وفائزة في مختلف الحقول.
وتغطي الجائزة مجالات "الإبداع الأدبي (المقالة والشعر/ الخاطرة)"، "إبداع الفنون الأدائية (الموسيقا والرقص والغناء)"، "إبداع الفنون التشكيلية والبصرية (الرسم والنحت، الخزف، والكاريكاتير)"، "الابتكارات العلمية (العلوم)".
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية عند الأطفال، وصياغة حالة انزياح جاد نحو الثقافة المعرفية والإبداع الأصيل المنحاز للحياة والإنسان والمستقبل، وانسجاما مع دور المؤسسة المعرفي والتنويري في خدمة الأجيال المقبلة.
كما تهدف إلى خلق روح المنافسة الإيجابية بين الأطفال واليافعين، وإبراز مواهبهم وإثراء معلوماتهم، مع التأكيد على تنمية قدراتهم والارتقاء بالذائقة الأدبية والفنية ودعم الابتكار العلمي لديهم، والمساهمة في إعداد جيل واع بألوان المعرفة والمهارات الأدبية بلغة عربية سليمة.
وتعزز الجائزة، ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة، مع التنبيه على توظيف مهارات الطلبة الإبداعية وقدراتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
الجائزة التي انطلقت في نسختها الأولى العام 1988، واستمرت حتى 2003، ثم أعيد إطلاقها العام 2018، تستهدف جميع الأطفال واليافعين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ أردنيين وغير أردنيين، من الفئات العمرية ما بين 8 و18 عاما، باشتراط عدم التقدم بأكثر من عمل واحد في الحقل الواحد من حقول الجائزة.
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