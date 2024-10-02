Thursday, 03 October 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة أبدع في دورتها الـ20

10/2/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، النتائج النهائية للفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع) للدورة العشرين، بناء على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة العليا للجائزة.
وفاز في المجال الأدبي عن حقل المقالة في الفئة العمرية (12-15 عاما)؛ ليث محمد النوايسة من الكرك مناصفة مع جنى أحمد مصاروة من عجلون، كما فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، فرح نبيل ملكاوي من إربد ويارا محمد غماز من عمان، أما في حقل الشعر فقد فاز عن الفئة العمرية (12-15 عاما) جنى بلال القاضي من عمان، في حين فاز عن الفئة (16-18 عاما) أسمى إيهاب الشلبي من عمان.
وفي مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فقد فاز عن حقل الرسم في الفئة العمرية (8-11 عاما) نورين محمد بشار السراج من عمان، وفاز عن الفئة العمرية (12 -15 عاما)، مناصفة كل من ريما أحمد المحاسنة من الطفيلة ونغم علي الشرمان من إربد، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فقد فاز مناصفة كل من هبة سليمان العودات من عمان ومشعل مصلح الغبين من عمان.
وفي حقل النحت والخزف، فاز في الفئة العمرية (8-11 عاما) لمار فراس سرية من عمان، وعن الفئة (12-15 عاما) مناصفة كل من لجين رامي أبو العينين من عمان ومحمد زهير الوشاح من البلقاء، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) لمار أمجد أبو عورة من محافظة معان.
وفي حقل الكاريكاتير، فاز إسلام سامح البدوي من عمان عن فئة (8-11 عاما)، وربى طلال عريق من عجلون عن فئة (12-15 عاما)، وحنين خالد حسونة من عمان عن الفئة (16-18 عاما).
في مجال الفنون الأدائية وعن حقل الموسيقا في الآلات الغربية، فقد فاز في الفئة العمرية (8-11 عاما) ميلانا صهراب مريان من إربد ولمياء محمد التلاوي من عمان. وفي الآلة الشرقية للفئة العمرية (12-15 عاما) رائف عصام أبو داهود. أما عن الآلة الغربية ففاز مناصفة كل من كندة نضال عبيدات من إربد وسيلين خالد السقاف من عمان، كما فاز في الفئة العمرية (16-18 عاما) عن الآلة الشرقية رهف أحمد عنبتاوي من عمان، وعن الآلة الغربية إياد سامي حشيشو من عمان.
وفي حقل الغناء، فازت مناصفة كل من غزل محمد أبو خروب وتيا محمد الزبدة من عمان عن الفئة (8-11 عاما)، وعبد الرحمن الخضور من عمان عن الفئة (12-15 عاما)، وباتريسيا مروان السماوي من البلقاء عن الفئة (16-18 عاما).
وعن حقل الرقص، فازت فرقة كريم الكسواني من عمان عن الفئة (8-11 عاما)، وزينة الياس مشربش من البلقاء عن الفئة (12-15 عاما)، وفاز مناصفة كل من فرقة وعد عقل من عمان ولميس خليل الدبش من عمان عن الفئة (16-18 عاما).
وفي مجال الابتكارات العلمية عن حقل العلوم، فاز عن الفئة العمرية (12-15 عاما) مؤمن عيسى السقرات من الزرقاء، وفازت مجموعة مرام التميمي وسعد الدين غانم من عمان عن الفئة العمرية (16-18 عاما).
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، اعتبرت أن مخرجات الجائزة للدورة الحالية تلبي الطموح، وتصب في خانة تحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة، والتي تعول عليها من خلال هذه الجائزة.
وأكدت قسيسية أن المسابقة مهمة جدا للفئات المستهدفة، خصوصا أنها تشتمل على ورش تدريب متخصصة للمتأهلين إلى الأدوار النهائية، ما يصب في خانة بناء القدرات في الحقول جميعها.
ودعت قسيسية، الأهالي والمدارس والأندية، إلى تشجيع الأطفال من مختلف الفئات العمرية للتقديم للمسابقة في دوراتها المقبلة، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطفال والفتيان، ويمنحهم مزيدا من المعرفة عن مواهبهم.
الهيئة العلمية للجائزة، بينت، في بيان صحفي، أنه تم تقييم أعمال الجائزة، بحسب مخرجات ورشات تدريبية عقدتها المؤسسة في مجالات الجائزة، وحسب المعايير المتفق عليها مع اللجنة العليا للجائزة، مبينة أنه بلغ عدد الفائزين بالجائزة العام الحالي، 35 فائزاً وفائزة في مختلف الحقول.
وتغطي الجائزة مجالات "الإبداع الأدبي (المقالة والشعر/ الخاطرة)"، "إبداع الفنون الأدائية (الموسيقا والرقص والغناء)"، "إبداع الفنون التشكيلية والبصرية (الرسم والنحت، الخزف، والكاريكاتير)"، "الابتكارات العلمية (العلوم)".
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية عند الأطفال، وصياغة حالة انزياح جاد نحو الثقافة المعرفية والإبداع الأصيل المنحاز للحياة والإنسان والمستقبل، وانسجاما مع دور المؤسسة المعرفي والتنويري في خدمة الأجيال المقبلة.
كما تهدف إلى خلق روح المنافسة الإيجابية بين الأطفال واليافعين، وإبراز مواهبهم وإثراء معلوماتهم، مع التأكيد على تنمية قدراتهم والارتقاء بالذائقة الأدبية والفنية ودعم الابتكار العلمي لديهم، والمساهمة في إعداد جيل واع بألوان المعرفة والمهارات الأدبية بلغة عربية سليمة.
وتعزز الجائزة، ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة، مع التنبيه على توظيف مهارات الطلبة الإبداعية وقدراتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
الجائزة التي انطلقت في نسختها الأولى العام 1988، واستمرت حتى 2003، ثم أعيد إطلاقها العام 2018، تستهدف جميع الأطفال واليافعين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ أردنيين وغير أردنيين، من الفئات العمرية ما بين 8 و18 عاما، باشتراط عدم التقدم بأكثر من عمل واحد في الحقل الواحد من حقول الجائزة.

MENAFN02102024000072011014ID1108741697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث