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ما بين طي صفحة الإساءة والتعافي.. هل تبقى ندوب الجروح حاضرة؟

10/2/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - البعض يتركون في النفس جروحا عميقة قد لا تلتئم أبدًا مع مرور الوقت. ورغم أن الإنسان قد يسامح، إلا أنه قد يقرر إخراج من تسبب بالجرح من دائرة حياته. وهنا تكمن أهمية احترام خصوصية تلك الجروح وفهم أن من يرفض إعادة الأمور إلى سابق عهدها ليس بالضرورة حاقدا. بل إن طي الصفحة قد يكون أبلغ دليل على تجاوز الإساءة.
"جروحك تخصك أنت وحدك"، هكذا تعبر سلمى عماد (33 عاما)، مؤكدة أن الجروح لا تؤلم إلا صاحبها. ورغم محاولات المقربين لتقديم المواساة، إلا أن أحدا لا يستطيع تخفيف الألم بالكامل. تضيف أنها تتأذى بشدة عندما تتعرض للإساءة، خاصة إذا جاءت من شخص تحبه وتعتبره مصدر الأمان في حياتها.
سلمى تدرك أن الجروح، وخصوصا العميقة منها، تحتاج إلى وقت طويل لتشفى، وحتى بعد شفائها، تترك ندوبا في الروح والقلب. ورغم أن غفرانها للإساءة قد يستغرق بعض الوقت، إلا أنها تسامح في النهاية، وتؤمن أن طي الصفحة هو العلاج لكل الألم الذي عاشته.
أما رائد (41 عاما)، فلا يتقبل طيبة زوجته الشديدة التي يعتبرها نقطة ضعف وليست قوة. فهو يرى أنها دائما ما تقابل الإساءة بالنسيان، متجاوزة جروحا كثيرة قد أدمت قلبها. ومع ذلك، لم تتعلم كيف تضع حدًا لكل من يؤذيها أو يجرحها، حتى ولو بكلمة، بل تتعامل مع جروحها بالتجاهل.
هي تؤمن أن مغفرة الإساءة طريق للسعادة، وأن الجروح تلتئم عندما نغلق صفحة الألم. لهذا السبب، لا تقصي أحدا من حياتها، بل تحتفظ بالجميع، حتى المسيئين منهم.
تشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم إلى أن الإساءة تفرض قيودا نفسية ثقيلة، تثقل الروح والجسد والأفكار. فالإنسان الذي يتعرض للإساءة يعيش ليالي طويلة من الحزن والقهر، تغمره الأفكار السلبية والتساؤلات، ويعاني من التعب والأرق. ولا يقتصر الأمر على التأثير النفسي فقط، بل يتعداه إلى الآلام الجسدية مثل الصداع، التشنجات، وارتفاع ضغط الدم.
ووفق إبراهيم؛ مع كل هذه المشاعر والطاقة تصعب على الشخص المسامحة أو الغفران بسهولة، فالخذلان والصدمات النفسية مؤلمة وموجعة، مضيفة، "نحن لا نسامح ليس لأننا سيئون في طبعنا، وإنما لأننا نرفض المعاملة السيئة من دون أن نتخذ أي موقف أو شعور.. وربما لو عدنا للتواصل معه لوجدنا أنه لا يوجد تغيير في تصرفاته وسلوكه تجاهنا".
وتبين إبراهيم أن أصحاب مدرسة التسامح يشجعون على الغفران والتجاوز من أجل الصحة النفسية والعقلية والجسدية، كي لا يصاب الأشخاص بحالة من المشاعر السلبية الدائمة وحالة التوتر والضغط المستمر التي قد تصل لأمراض القلب، لكن في النهاية هي قدرة شخصية ونسبية تختلف من شخص لآخر، وكما يُقال؛ ( العفو عند المقدرة).
الأهم هو عدم التمادي في دور الضحية، سواء تم اتخاذ قرار التسامح أم لا، لأن هذا الدور يضعف الثقة بالنفس ويعيق القدرة على أداء المهام اليومية والتقدم في الحياة. والأهم من ذلك هو التعلم من التجارب السلبية والحذر في المستقبل، لتجنب تكرار الأمر ذاته.
وتوضح مدربة المهارات الحياتية نور العامري أن احترام خصوصية الجروح من الناحية الاجتماعية يتطلب مراعاة جوانب حساسة، مثل تجنب السؤال المباشر أو طلب التفاصيل ما لم يبادر الشخص بالتعبير عن رغبته في الحديث. كما تشدد على ضرورة فهم الحدود الشخصية وعدم تجاوزها بالأسئلة أو التعليقات، وتجنب الإلحاح أو الضغط على الشخص المتضرر للتحدث عن تجربته أو ألمه.
وبحسب العامري، ينبغي ترك مساحة للشخص للتحدث فقط إذا كان مستعدًا لذلك، وتقديم الدعم من دون التدخل وذلك عبر الاستماع والتعاطف، والحفاظ على السرية في حين اختار الشخص مشاركة التفاصيل حول جروحه.
إضافة إلى ذلك، يجب تجنب الحكم أو الانتقاد وإصدار الأحكام حول كيفية تعامل الشخص مع جروحه أو إصاباته، سواء أكانت جسدية أو نفسية. فهذه الممارسات تسهم في تعزيز الثقة والراحة النفسية بين الأفراد.
تضيف العامري: "نعم، نسامح من دون أن ننسى"، لأن النسيان عملية طبيعية للعقل، لكنه ليس بالضرورة أن يترافق مع التسامح. فالتسامح يعني التخلي عن المشاعر السلبية، مثل الغضب والرغبة في الانتقام تجاه الشخص الذي تسبب بالأذى، بينما النسيان يتعلق بالذاكرة والوعي.
وتنوه العامري إلى أن هناك نقاطا عدة، تساعد في فهم هذا المبدأ؛ التسامح لا يعني تجاهل الجرح أو نسيان ما حدث، إنما الحفاظ على الدروس المستفادة والتعلم من التجربة لحماية النفس في المستقبل من دون ضغينة.
يمكن اختيار التسامح مع وضع حدود جديدة تمنع تكرار الأذى، مما يتيح للشخص تحرير نفسه من التأثير السلبي لتلك الذكريات على حياته اليومية. باختصار، التسامح هو خيار إيجابي يساعد على الشفاء الداخلي، لكنه لا يتطلب بالضرورة نسيان ما حدث. في بعض الحالات، قد يكون النسيان غير واقعي أو غير مفيد.
وعندما يكون الجرح ناتجا عن خيانة أو انتهاك للثقة، قد يصبح من الصعب جدا استعادة تلك الثقة بسهولة، مما يجعل العودة إلى العلاقة تحديا كبيرا، وأيضا في حالات تكرار الأذى وغياب الاعتذار، يصبح من الصعب تصديق أن الأمور ستتغير، مما يجعل العودة غير منطقية بالنسبة للشخص المتضرر.
أما بالنسبة لتأثير الجرح على الصحة النفسية، فقد يختار الشخص حماية نفسه من المزيد من الأذى بالابتعاد بدلا من العودة. فالجروح العميقة أو المستمرة، مثل الخيانة الكبيرة أو الأذى العاطفي المتواصل، تجعل العلاقة غير قابلة للإصلاح. في مثل هذه الحالات، يشعر الشخص أن العودة قد تجلب المزيد من الألم، مما يدفعه إلى تفضيل البقاء بعيدا للحفاظ على سلامته النفسية والعاطفية.
الخلط بين المسامحة واستعادة المكانة والمحبة، تراه العامري أنه يعود لأسباب نفسية واجتماعية عدة، حيث يفترض أن التسامح يعني العودة إلى الوضع السابق. هذا الاعتقاد يجعل البعض يظن أن المسامحة تعني تلقائيا إعادة المشاعر أو المكانة للشخص الذي تسبب بالأذى وهذا خلط بين التسامح والنسيان.
أما في حالات الضغط العاطفي السلبي من العائلة أو الأصدقاء المقربين، قد يشعر الشخص المجروح بالضغط والشعور السلبي لإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد المسامحة، بما في ذلك استعاد مستوى المشاعر والارتباط نفسيهما، ويرون أن أي شيء أقل من ذلك ليس "تسامحا حقيقيا".
ويبقى الأهم البحث عن عمق الأذى الذي تسببه هذه الطعنات وتأثيرها على الثقة والمشاعر بين الأطراف. فالثقة تستغرق وقتا طويلا للبناء، ولكن يمكن تدميرها بسرعة، فالجرح قد يظل حاضرا في اللاوعي، مما يصعب عودة العلاقة كما كانت.
وتذهب العامري إلى أنه مع الاعتراف بالخطأ من الشخص الذي تسبب بالأذى، والجهد المستمر في إصلاح العلاقة، قد تتحسن الأمور. لكن حتى في هذه الحالات، قد لا تعود العلاقة إلى حالتها السابقة تمامًا، بل تتحول إلى شكل جديد يعتمد على التجربة والشفاء.
باختصار، حتى مع التسامح والتفهم، تصعب عادة إعادة الأمور إلى طبيعتها تمامًا. وغالبا ما تتحول العلاقة إلى شيء مختلف، سواء كان أفضل أو أسوأ، لكن نادرا ما يعود النقاء والثقة بالقوة نفسها.

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