ماذا تعد التربية لـالبيزا.. وهل تتجاوز عقدة الاختبار السابق؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – على أعتاب مشاركة الأردن العام المقبل في اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا (PISA)، أكد خبراء تربويون ضرورة وضع وزارة التربية
والتعليم الخطط الكفيلة بتحسين هذه المشاركة والاستفادة من مشاركتنا السابقة التي شهدت نتائج وصفت بـ"الكارثية".
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن أسئلة الاختبارات الدولية جميعها تركز على أهداف التعليم
التي تقوم على البحث والاستقصاء وحل المشكلات، ومهارات التفكير عموما، بغرض الكشف عن قدرات الطلبة في التعامل معها، وإيجاد الحلول الأنسب لها.
وأوضحوا أن الاستعداد لهذا الاختبار يتطلب من الوزارة العمل على توعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية وانعكاسها على النظام التربوي لتحسين جودة مخرجاته ومنافسته العالمية، وعقد اختبارات تجريبية للطلبة من النماذج التي توفرها المنظمة المشرفة على عقد وتنظيم الاختبار، وتدريب المعلمين والمعلمات ومن يتابعهم من أجهزة الإشراف والرقابة على كيفيات التعليم والتعلم المحقق لغايات الاختبار.
وكانت لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ناقشت خلال اجتماعها مؤخرا عددا من القضايا التربوية منها الاستعداد المبكر لاختبار (بيزا) الذي سيعقد العام المقبل.
وتواصلت "الغد" مع مسؤولي وزارة التربية للاستفسار عن استعداداتها للدورة المقبلة لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي محمود المساد إن البرنامج الدولي المعروف باسم (PISA) يهدف إلى قياس أداء الأنظمة التربوية في عدد من دول العالم؛ بناءً على طلبها، حيث يقوم بإجراء مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD كل ثلاثة أعوام.
كما يهدف إلى قياس مهارات الطلبة المعرفية القائمة على التفكير بعمر 15 عاما، أي بما يعادل الصف التاسع الأساسي، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات، والعلوم، والقرائية.
وأشار المساد إلى أن أسئلة الاختبارات الدولية جميعها تركز على أهداف التعليم التي تقوم على البحث والاستقصاء وحل المشكلات، ومهارات التفكير عموما، بغرض الكشف عن قدرات الطلبة في التعامل معها، وإيجاد الحلول الأنسب لها.
وأوضح أن الدراسة، في إطار هذا البرنامج، تسعى إلى تقييم قدرات الطلبة على إدماج معارفهم واستثمارها لاستخدامها في حياتهم اليومية عن طريق التفكير العقلاني، والتحليل السليم، والتواصل الفعال، وهذا ما لم يتوفر لطلبتنا ولم يتدربوا عليه في اختباراتهم المدرسية.
وأكد المساد أن النتائج التي حققها الطلبة في الدورة الاختبارية للعام 2018 تصف وضعنا الأردني بـ"الكارثي"، نتيجة ما تحصل عليه طلبتنا من نتائج، حيث كانت في العلوم 429، وفي الرياضيات 400، وفي اللغة العربية 419، ثم تراجعت نتائج في الدورة الاختبارية الأخيرة للعام 2022، إذ حصل طلبتنا على 375 في العلوم، و361 في الرياضيات، و342 في اللغة العربية، وهذا ما جعل وضعنا أشد كارثية.
وأشار إلى "أن ترتيبنا العالمي للعام 2018 الإجمالي بلغ 56 من بين 79 دولة شاركت في الاختبارات، في حين بلغ ترتيبنا 75 في اختبارات عام 2022 من أصل 81 دولة مشاركة، أي أننا في ذيل القائمة، ومن بين الدول العشرة الأخيرة الأسوأ في العالم".
ولفت إلى أن هناك أسبابا رئيسة لهذا الإخفاق، تتصل بالسياسات غير المتجهة نحو هدف النظام التربوي التعليمي الأساسي، حيث إن هدف النظام هو الطالب في شخصيته، وقيمه، وتفكيره، والمهارات التي يكتسبها، ويتمكن منها، والتي تخدمه في العيش مستقبلا بطرائق ناجحة وفعالة، لكن نحن نكتفي بحفظ المحتوى وتسميعه وتفريغه في أوراق الاختبارات، وعلى رأسها الاختبار العام التوجيهي، دون الالتزام الفعلي بأهداف التعلم المحددة بالتوجه نحو الطالب وإعداده، وتمكينه من مهارات التفكير.
وبحسب المساد، لا يمكن أن نتحسن في نتائج اختبارات طلبتنا، إلا إذا فهمنا الغايات من الاختبارات الدولية عند إعداد مناهجنا، سواء في إدماج محتوى المباحث المعنية بالاختبار بمضامين أهدافه، أو بإعداد أدلة للمعلمين تتضمن ما يترجم هذه الأهداف، وتدريب المعلمين والمعلمات ومن يتابعهم من أجهزة الإشراف والرقابة على كيفيات التعليم والتعلم المحقق لغايات الاختبار، ودعم ذلك كله بالتشريعات والإجراءات وآليات الرصد والتقييم، وخاصة الاختبارات المدرسية، وفي مقدمتها الامتحان العام التوجيهي، وإلا ستبقى كل الجهود، ومنها ما أوصت به خطة التحديث الاقتصادي، حبرا على ورق.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة، إن التوجيهات الملكية المستمرة للقائمين على التعليم لإعداد الخطط الوطنية لتحسين جودة التعليم، وحتى للمتطلبات المجتمعية لا تتوقف، وهو ما يستدعي مع اقتراب موعد عقد الدورة القادمة لاختبار (PISA 2025) من القائمين على النظام التعليمي، العمل على تحسين صورة مشاركة الأردن في هذه الاختبار.
وأضاف أبو غزلة إن النتائج التي كشفتها الدورة الأخيرة من اختبار "بيزا" التي أجريت عام 2022، كانت متدنية، وأظهرت ضعفا في القراءة والرياضيات والعلوم، مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت تحسنا، علما أن جميع هذه النتائج بقيت دون المعدل المتوسط العالمي للدول المشاركة، وحصل الأردن على المرتبة (75) من (81) دولة مشاركة.
ونوه بأن لا أحد ينكر تأثير جائحة كورونا على النتائج والتي تأثرت بها دول أخرى أيضا، إلا أن هذا التراجع الكبير الذي حدث في الأردن لم يكن ليحدث لو وضعت الخطط سابقا بناء على التراجع السابق، واتخذت الإجراءات السليمة، وتمت المتابعة.
وأوضح أن على وزارة التربية والتعليم وضع الخطط الكفيلة بتحسين هذه المشاركة، والاستفادة والتعلم من مشاركتنا السابقة لتجاوز التحديات التي حالت دون التقدم، والبدء بتحليل نتائج الطلبة على مستوى المدرسة، وبناء قواعد بيانات شاملة عن مهاراتهم وقدراتهم القرائية في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، كما عليها تحديد العوامل والمصادر التي أثرت على أداء الطلبة إيجابيا وسلبيا وفق مصادرها الداخلية من مناهج ومعلمين وأساليب تدريس، وبيئات تعلم، أو خارجية نتيجة العوامل التي أثرت على اكتسابهم المعارف والمهارات في اكتساب المعرفة، ومن ثم وضع الخطط الكفيلة للعمل مع المدارس والطلبة على تجاوز هذه المشكلات وتحسين نتائج هذه المشاركة.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات ينظر لها كوسائل مرئية تكشف مشكلات التعليم، وبالتالي إجراء المكاشفة والاعتراف بالمشكلات التي تحول دون تحسين التعليم بغض النظر عن مصادر هذه المشكلات، ما يتطلب الاهتمام بجميع المدارس ولجميع الطلبة، وخاصة مدارس الأطراف؛ لأن طرق اختيار عينة المشاركة تتم وفق أساليب علمية، كما يمكن للوزارة العمل على إعادة النظر بالتركيب الصفي للمدارس والكثافة الطلابية في الصفوف؛ لضمان التعلم الفاعل بين المعلم والطالب والتمكن من المهارات، وزيادة الإنفاق على التعليم، وتوفير مصادر الدعم المختلفة لجميع أطراف العملية التعليمية وعناصرها.
بالإضافة إلى إعادة النظر بالخطط التدريسية للمواد الدرسية والموضوعات الدراسية وحجمها ومدى تلبيتها لحاجة الطلبة مع زيادة فرصة التعلم للطلبة بتبني إستراتيجية تدريس المواقف التعليمية المتكاملة؛ لتحقيق جودة التعليم لدى الطلبة، والعمل على تغيير ممارسات التعليم لدى المعلمين لبناء علاقات إيجابية بينهم لضمان زيادة دافعيتهم، مع أهمية توزيع الطلبة على مسارات تتناسب وقدراتهم ومهاراتهم وميولهم واستعدادهم لضمان تحسين أدائهم.
ودعا أبو غزلة القائمين على النظام التعليمي لتقويم المعارف والمهارات والاتجاهات في الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج، والتأكد من أنها تحاكي المفاهيم والمهارات التي تحاكيها الاختبارات الدولية في مجال القرائية، ومن المهم أيضا أن تعقد للطلبة اختبارات تجريبية من النماذج التي توفرها المنظمة المشرفة على عقد وتنظيم الاختبار، وقياس قدرات الطلاب في توظيفها، كما تفعل دول أخرى تعمل على مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي فيها بأداء وإنجازات الدول المتقدمة المشاركة في هذا الاختبار.
وعلى الوزارة كذلك، بحسب أبو غزلة، أن تعمل على تنويع مصادر التمويل لتحسين مدخلات وعمليات العملية التعليمية ومتطلباتها من بنى تحتية وتقنية، إضافة إلى الاهتمام والاستثمار في التوسع في الطفولة المبكرة، لما لها من دور في تحسين التعلم اللاحق، وتشجيع التعاون بين المدارس داخل مديريات التربية والتعليم، وإنشاء شبكات تعلم بين المدارس لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتوفير برامج تحفيزية تشجع الطلاب على التعلم وتحسين أدائهم الأكاديمي.
ونظرا لأهمية استمرار مشاركة الوزارة في هذه الاختبارات، أكد أبو غزلة ضرورة القيام بتقييم هذه المشاركات، والتي ستقود حتما إلى إعادة النظر في السياسات التربوية، وتقييم البرامج والمشاريع التي تدعم مشاركتنا فيها، وتوفير بيئات تعليمية محفزة على التعليم تمكن من توظيف المفاهيم والمهارات التي تحاكي الاختبارات الدولية.
فضلا عن العمل مع المؤسسات المعنية بتدريب المعلمين لتمكين المعلمين من المفاهيم والمهارات التي تحاكيها الاختبارات الدولية وإدارة المواقف التعليمية بفاعلية، مع أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات من مدارس ومعلمين، وبخاصة المشرفين التربويين في إسناد مهمة تنفيذ الخطط مع المدارس التي يشرفون عليها إداريا وفنيا، والمتابعة معهم وتفعيل المساءلة التربوية لهم في ضوء نتائج المدارس التي يشرفون عليها.
ودعا الوزارة إلى الاستفادة من ملخصات السياسات وما تقدمه التقارير الوطنية من توصيات وإجراءات يعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذها، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت مراكز متقدمة وتحليل نتائجها.
وشاطرهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن الاختبارات الدولية بشكل عام، واختبار بيزا بشكل خاص، تعد ذات أهمية للنظم التربوية ومنها الأردن، كونها تهدف إلى معرفة مدى تمكن الطلاب والطالبات من المهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة.
وأضاف أن اختبار بيزا تعده وتشرف على تطبيقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويستهدف عادة الطلبة الذين أتموا (15) عامًا، دون اعتبار لصفوفهم الدراسية من خلال قياس قدرتهم في توظيف المعرفة في المواقف الحياتية اليومية التي يواجهونها في المدرسة، والبيت، والمجتمع، مقارنة بمستوياتهم في العالم، وكشف أوجه القصور لديهم، واستفادة الدول ذات النتائج المتدنية من الدول ذات الممارسات الفضلى في التعليم، والتي تحقق نتائج متميزة.
ورأى النوايسة أن الاستعداد لهذا الاختبار يتطلب من الوزارة العمل أولاً على توعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية وانعكاسها على النظام التربوي؛ لتحسين جودة مخرجاته ومنافسته العالمية، وكذلك العمل على تدريب المعلمين من خلال مشرفي القياس والتقويم في وزارة التربية على منهجية الاختبار وطريقة إعداد الأسئلة لمحاكاتها في الواقع المدرسي اليومي.
بالاضافة الى العمل على الاستفادة من البيئة الإلكترونية في المدارس؛ لمحاكاة نموذج الاختبار وتدريب الطلبة على كيفية الاستجابة له والتعاطي معه بصورة إيجابية، مؤكدا أن تحسين نتائج الطلبة في هذا الاختبار يحتاج إلى جهد مشترك بين جميع الأطراف المعنية بعملية التعلم والتعليم.
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