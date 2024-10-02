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ماذا تعد التربية لـالبيزا.. وهل تتجاوز عقدة الاختبار السابق؟

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – على أعتاب مشاركة الأردن العام المقبل في اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا (PISA)، أكد خبراء تربويون ضرورة وضع وزارة التربية والتعليم الخطط الكفيلة بتحسين هذه المشاركة والاستفادة من مشاركتنا السابقة التي شهدت نتائج وصفت بـ"الكارثية".
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن أسئلة الاختبارات الدولية جميعها تركز على أهداف التعليم التي تقوم على البحث والاستقصاء وحل المشكلات، ومهارات التفكير عموما، بغرض الكشف عن قدرات الطلبة في التعامل معها، وإيجاد الحلول الأنسب لها.
وأوضحوا أن الاستعداد لهذا الاختبار يتطلب من الوزارة العمل على توعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية وانعكاسها على النظام التربوي لتحسين جودة مخرجاته ومنافسته العالمية، وعقد اختبارات تجريبية للطلبة من النماذج التي توفرها المنظمة المشرفة على عقد وتنظيم الاختبار، وتدريب المعلمين والمعلمات ومن يتابعهم من أجهزة الإشراف والرقابة على كيفيات التعليم والتعلم المحقق لغايات الاختبار.
وكانت لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ناقشت خلال اجتماعها مؤخرا عددا من القضايا التربوية منها الاستعداد المبكر لاختبار (بيزا) الذي سيعقد العام المقبل.
وتواصلت "الغد" مع مسؤولي وزارة التربية للاستفسار عن استعداداتها للدورة المقبلة لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي محمود المساد إن البرنامج الدولي المعروف باسم (PISA) يهدف إلى قياس أداء الأنظمة التربوية في عدد من دول العالم؛ بناءً على طلبها، حيث يقوم بإجراء مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD كل ثلاثة أعوام.
كما يهدف إلى قياس مهارات الطلبة المعرفية القائمة على التفكير بعمر 15 عاما، أي بما يعادل الصف التاسع الأساسي، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات، والعلوم، والقرائية.
وأشار المساد إلى أن أسئلة الاختبارات الدولية جميعها تركز على أهداف التعليم التي تقوم على البحث والاستقصاء وحل المشكلات، ومهارات التفكير عموما، بغرض الكشف عن قدرات الطلبة في التعامل معها، وإيجاد الحلول الأنسب لها.
وأوضح أن الدراسة، في إطار هذا البرنامج، تسعى إلى تقييم قدرات الطلبة على إدماج معارفهم واستثمارها لاستخدامها في حياتهم اليومية عن طريق التفكير العقلاني، والتحليل السليم، والتواصل الفعال، وهذا ما لم يتوفر لطلبتنا ولم يتدربوا عليه في اختباراتهم المدرسية.
وأكد المساد أن النتائج التي حققها الطلبة في الدورة الاختبارية للعام 2018 تصف وضعنا الأردني بـ"الكارثي"، نتيجة ما تحصل عليه طلبتنا من نتائج، حيث كانت في العلوم 429، وفي الرياضيات 400، وفي اللغة العربية 419، ثم تراجعت نتائج في الدورة الاختبارية الأخيرة للعام 2022، إذ حصل طلبتنا على 375 في العلوم، و361 في الرياضيات، و342 في اللغة العربية، وهذا ما جعل وضعنا أشد كارثية.
وأشار إلى "أن ترتيبنا العالمي للعام 2018 الإجمالي بلغ 56 من بين 79 دولة شاركت في الاختبارات، في حين بلغ ترتيبنا 75 في اختبارات عام 2022 من أصل 81 دولة مشاركة، أي أننا في ذيل القائمة، ومن بين الدول العشرة الأخيرة الأسوأ في العالم".
ولفت إلى أن هناك أسبابا رئيسة لهذا الإخفاق، تتصل بالسياسات غير المتجهة نحو هدف النظام التربوي التعليمي الأساسي، حيث إن هدف النظام هو الطالب في شخصيته، وقيمه، وتفكيره، والمهارات التي يكتسبها، ويتمكن منها، والتي تخدمه في العيش مستقبلا بطرائق ناجحة وفعالة، لكن نحن نكتفي بحفظ المحتوى وتسميعه وتفريغه في أوراق الاختبارات، وعلى رأسها الاختبار العام التوجيهي، دون الالتزام الفعلي بأهداف التعلم المحددة بالتوجه نحو الطالب وإعداده، وتمكينه من مهارات التفكير.
وبحسب المساد، لا يمكن أن نتحسن في نتائج اختبارات طلبتنا، إلا إذا فهمنا الغايات من الاختبارات الدولية عند إعداد مناهجنا، سواء في إدماج محتوى المباحث المعنية بالاختبار بمضامين أهدافه، أو بإعداد أدلة للمعلمين تتضمن ما يترجم هذه الأهداف، وتدريب المعلمين والمعلمات ومن يتابعهم من أجهزة الإشراف والرقابة على كيفيات التعليم والتعلم المحقق لغايات الاختبار، ودعم ذلك كله بالتشريعات والإجراءات وآليات الرصد والتقييم، وخاصة الاختبارات المدرسية، وفي مقدمتها الامتحان العام التوجيهي، وإلا ستبقى كل الجهود، ومنها ما أوصت به خطة التحديث الاقتصادي، حبرا على ورق.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة، إن التوجيهات الملكية المستمرة للقائمين على التعليم لإعداد الخطط الوطنية لتحسين جودة التعليم، وحتى للمتطلبات المجتمعية لا تتوقف، وهو ما يستدعي مع اقتراب موعد عقد الدورة القادمة لاختبار (PISA 2025) من القائمين على النظام التعليمي، العمل على تحسين صورة مشاركة الأردن في هذه الاختبار.
وأضاف أبو غزلة إن النتائج التي كشفتها الدورة الأخيرة من اختبار "بيزا" التي أجريت عام 2022، كانت متدنية، وأظهرت ضعفا في القراءة والرياضيات والعلوم، مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت تحسنا، علما أن جميع هذه النتائج بقيت دون المعدل المتوسط العالمي للدول المشاركة، وحصل الأردن على المرتبة (75) من (81) دولة مشاركة.
ونوه بأن لا أحد ينكر تأثير جائحة كورونا على النتائج والتي تأثرت بها دول أخرى أيضا، إلا أن هذا التراجع الكبير الذي حدث في الأردن لم يكن ليحدث لو وضعت الخطط سابقا بناء على التراجع السابق، واتخذت الإجراءات السليمة، وتمت المتابعة.
وأوضح أن على وزارة التربية والتعليم وضع الخطط الكفيلة بتحسين هذه المشاركة، والاستفادة والتعلم من مشاركتنا السابقة لتجاوز التحديات التي حالت دون التقدم، والبدء بتحليل نتائج الطلبة على مستوى المدرسة، وبناء قواعد بيانات شاملة عن مهاراتهم وقدراتهم القرائية في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، كما عليها تحديد العوامل والمصادر التي أثرت على أداء الطلبة إيجابيا وسلبيا وفق مصادرها الداخلية من مناهج ومعلمين وأساليب تدريس، وبيئات تعلم، أو خارجية نتيجة العوامل التي أثرت على اكتسابهم المعارف والمهارات في اكتساب المعرفة، ومن ثم وضع الخطط الكفيلة للعمل مع المدارس والطلبة على تجاوز هذه المشكلات وتحسين نتائج هذه المشاركة.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات ينظر لها كوسائل مرئية تكشف مشكلات التعليم، وبالتالي إجراء المكاشفة والاعتراف بالمشكلات التي تحول دون تحسين التعليم بغض النظر عن مصادر هذه المشكلات، ما يتطلب الاهتمام بجميع المدارس ولجميع الطلبة، وخاصة مدارس الأطراف؛ لأن طرق اختيار عينة المشاركة تتم وفق أساليب علمية، كما يمكن للوزارة العمل على إعادة النظر بالتركيب الصفي للمدارس والكثافة الطلابية في الصفوف؛ لضمان التعلم الفاعل بين المعلم والطالب والتمكن من المهارات، وزيادة الإنفاق على التعليم، وتوفير مصادر الدعم المختلفة لجميع أطراف العملية التعليمية وعناصرها.
بالإضافة إلى إعادة النظر بالخطط التدريسية للمواد الدرسية والموضوعات الدراسية وحجمها ومدى تلبيتها لحاجة الطلبة مع زيادة فرصة التعلم للطلبة بتبني إستراتيجية تدريس المواقف التعليمية المتكاملة؛ لتحقيق جودة التعليم لدى الطلبة، والعمل على تغيير ممارسات التعليم لدى المعلمين لبناء علاقات إيجابية بينهم لضمان زيادة دافعيتهم، مع أهمية توزيع الطلبة على مسارات تتناسب وقدراتهم ومهاراتهم وميولهم واستعدادهم لضمان تحسين أدائهم.
ودعا أبو غزلة القائمين على النظام التعليمي لتقويم المعارف والمهارات والاتجاهات في الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج، والتأكد من أنها تحاكي المفاهيم والمهارات التي تحاكيها الاختبارات الدولية في مجال القرائية، ومن المهم أيضا أن تعقد للطلبة اختبارات تجريبية من النماذج التي توفرها المنظمة المشرفة على عقد وتنظيم الاختبار، وقياس قدرات الطلاب في توظيفها، كما تفعل دول أخرى تعمل على مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي فيها بأداء وإنجازات الدول المتقدمة المشاركة في هذا الاختبار.
وعلى الوزارة كذلك، بحسب أبو غزلة، أن تعمل على تنويع مصادر التمويل لتحسين مدخلات وعمليات العملية التعليمية ومتطلباتها من بنى تحتية وتقنية، إضافة إلى الاهتمام والاستثمار في التوسع في الطفولة المبكرة، لما لها من دور في تحسين التعلم اللاحق، وتشجيع التعاون بين المدارس داخل مديريات التربية والتعليم، وإنشاء شبكات تعلم بين المدارس لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتوفير برامج تحفيزية تشجع الطلاب على التعلم وتحسين أدائهم الأكاديمي.
ونظرا لأهمية استمرار مشاركة الوزارة في هذه الاختبارات، أكد أبو غزلة ضرورة القيام بتقييم هذه المشاركات، والتي ستقود حتما إلى إعادة النظر في السياسات التربوية، وتقييم البرامج والمشاريع التي تدعم مشاركتنا فيها، وتوفير بيئات تعليمية محفزة على التعليم تمكن من توظيف المفاهيم والمهارات التي تحاكي الاختبارات الدولية.
فضلا عن العمل مع المؤسسات المعنية بتدريب المعلمين لتمكين المعلمين من المفاهيم والمهارات التي تحاكيها الاختبارات الدولية وإدارة المواقف التعليمية بفاعلية، مع أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات من مدارس ومعلمين، وبخاصة المشرفين التربويين في إسناد مهمة تنفيذ الخطط مع المدارس التي يشرفون عليها إداريا وفنيا، والمتابعة معهم وتفعيل المساءلة التربوية لهم في ضوء نتائج المدارس التي يشرفون عليها.
ودعا الوزارة إلى الاستفادة من ملخصات السياسات وما تقدمه التقارير الوطنية من توصيات وإجراءات يعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذها، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت مراكز متقدمة وتحليل نتائجها.
وشاطرهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن الاختبارات الدولية بشكل عام، واختبار بيزا بشكل خاص، تعد ذات أهمية للنظم التربوية ومنها الأردن، كونها تهدف إلى معرفة مدى تمكن الطلاب والطالبات من المهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة.
وأضاف أن اختبار بيزا تعده وتشرف على تطبيقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويستهدف عادة الطلبة الذين أتموا (15) عامًا، دون اعتبار لصفوفهم الدراسية من خلال قياس قدرتهم في توظيف المعرفة في المواقف الحياتية اليومية التي يواجهونها في المدرسة، والبيت، والمجتمع، مقارنة بمستوياتهم في العالم، وكشف أوجه القصور لديهم، واستفادة الدول ذات النتائج المتدنية من الدول ذات الممارسات الفضلى في التعليم، والتي تحقق نتائج متميزة.
ورأى النوايسة أن الاستعداد لهذا الاختبار يتطلب من الوزارة العمل أولاً على توعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية وانعكاسها على النظام التربوي؛ لتحسين جودة مخرجاته ومنافسته العالمية، وكذلك العمل على تدريب المعلمين من خلال مشرفي القياس والتقويم في وزارة التربية على منهجية الاختبار وطريقة إعداد الأسئلة لمحاكاتها في الواقع المدرسي اليومي.
بالاضافة الى العمل على الاستفادة من البيئة الإلكترونية في المدارس؛ لمحاكاة نموذج الاختبار وتدريب الطلبة على كيفية الاستجابة له والتعاطي معه بصورة إيجابية، مؤكدا أن تحسين نتائج الطلبة في هذا الاختبار يحتاج إلى جهد مشترك بين جميع الأطراف المعنية بعملية التعلم والتعليم.

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