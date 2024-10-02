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نظام البصمة: دعوة لمراعاة خصوصية الأطباء

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، د.حازم القرالة، إنه لم يطرأ أي جديد على قضية البصمة الخاصة بأطباء وزارة الصحة.
وأكد القرالة في تصريح لـ"الغد" أن الاجتماع الثالث والأخير للجنة الثلاثية "وزارة الصحة، نقابة الأطباء، لجنة الصحة النيابية" الذي عقد في 17 حزيران (يونيو) الماضي، انتهى بالاتفاق على أنه لا خلاف على المبدأ من حيث صلاحية وزارة الصحة بمراقبة دوام الأطباء العاملين في مستشفياتها ومراكزها الصحية، بالشكل الذي تراه مناسبا، لكن كان هناك نقاط خلافية عدة تم بحثها على مدار 3 اجتماعات.
وأوضح: جرى سابقا الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق النظام القاضي بتحديد عدد ساعات العمال للأطباء بواقع 35 ساعة عمل للأطباء غير الحاصلين على علاوة العمل الإضافي، و45 ساعة عمل للحاصلين عليها.
ولخّص القرالة ما خرجت به الاجتماعات حول موضوع البصمة، مبينا أن طبيعة عمل الأطباء مختلفة، بخاصة من حيث عدد ساعات العمل المختلفة وأوقات الدوام.
وأكد أن أي آلية لمراقبة العمل قبل اتباعها يجب أن تراعي خصوصية عمل الأطباء، "فمثلا انشغال الأطباء بعلاج الحالات الخطيرة الطارئة يجعل من المستحيل تطبيق نظام البصمة كل 8 ساعات، واختلاف البرامج الشهرية للأطباء أيضا يحتاج لنظام مراقبة دوام ذي مرونة عالية، وغيرها العديد من النقاط بالغة الأهمية".
وبين القرالة أن محاور الاجتماع الأخير تركّزت ببحث 3 نقاط خلافية جوهرية وهي، أولا طبيعة عمل الأطباء المقيمين حيث يناط بهم عدد ساعات كبيرة قد تصل في بعض سنوات الإقامة لـ90 ساعة تمتد أسبوعيا.
وكانت وجهة نظر نقابة الأطباء، بأن الطبيب المقيم هو موظف حكومي وما ينطبق على موظف القطاع العام ينطبق عليه وتحديدا نظام الموارد البشرية، وبالتالي يجب أن تطبّق عليه التشريعات المتعلقة بعدد الساعات التي تزيد عن المنصوص عليه وهو 45 ساعة عمل أسبوعي.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أكد القرالة أنه يختص بمناوبات الأطباء، حيث إن الطبيب المناوب، تتطلب منهم مصلحة العمل البقاء داخل المستشفى أثناء المناوبة، أو في بعض الحالات التي يكون الطبيب في منزله بأن يبقى على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
وقال "لكنه خلال هذا الوقت يعمل عبر الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع الفريق المناوب داخل المستشفى ويتخذ القرارات الطبية ويقوم بمعاينة الفحوصات والصور والنتائج عبر تطبيق حكيم أو غيره وبالتالي هو يمارس عمل ولا يمكن ألا يتم احتساب ما يقوم به من مهام".
واستشهدت نقابة الأطباء بقرار صادر عن محكمة التمييز، يعتبر أن مناوبة الطبيب تعتبر عملا.
وفي المحور الثالث، أكد القرالة أنه يدور حول آلية احتساب الساعات التي تزيد عن 45 ساعة عمل أسبوعيا، مبينا أن النظام حدّد بشكل دقيق كيف تحتسب وآلية منح الطبيب العطل الإدارية التي يمكن أن تكون يوما مقابل كل 5 ساعات عمل إضافي، بما لا يزيد عن 10 أيام بالسنة.
وحدد النظام سقفا لهذه العطل، وبما أن عمل الأطباء لساعات تفوق هذا السقف، بالتالي لا بد أيضا من الاحتكام للنظام الذي نصّ على صرف بدل مالي مقابل هذه الساعات.
وشدد القرالة على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفسار عن هذه النقاط الخلافية من ديوان التشريع والرأي وبانتظار استكمال الاجتماعات.
وكان مجلس نقابة الأطباء قرّر في جلسة عقدها في 27 أيار (مايو) الماضي رفض قرار وزارة الصحة بتطبيق نظام البصمة على الأطباء، داعيا الأطباء لعدم الالتزام بهذا النظام وعدم التعامل معه، مقابل الالتزام الكامل بأداء عملهم حسب الأصول.
وألزمت النقابة أطباء القطاع العام بقرارها تحت طائلة "الإجراءات النقابية" المتبعة بحقّ المخالفين.
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة إنه لغاية الآن لا يوجد أي تغيير على موقف نقابة الأطباء من نظام البصمة.
وأكد على أن النقابة دعت سابقا لعدم التعامل مع نظام البصمة سواء تعريفا أو بصمة إلا لحين إقرار أسسها وتعليمات تضبط عملها.
وأضاف الجلامدة في تصريح لـ"الغد" أنه تم التوصل إلى اتفاق حول البصمة في وقت سابق وخطوط عريضة حول القضية مستغربا من "تنصل الوزارة منها لاحقا".
وأوضح: يجب أن تكون هناك أسس واضحة تحترم جهود الأطباء وتقدرها.
وقال، "إن مسؤولية الطبيب لا تنتهي بمغادرة العمل وخاصة في حال وجود مرضى على اسمه وهي تحت مسؤوليته في المستشفى، فتمتد المسؤولية لخارج أوقات العمل".
وتابع الجلامدة "هي فعليا تعتبر ساعات عمل وهذا كله يعطي الأطباء خصوصية لا يحكمها نظام بصمة أو غيره بل هي تعتمد على حجم المسؤوليات المطلوبة منه والموجودة داخل ساعات العمل أو خارجها".

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