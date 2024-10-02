صداقة تتوسع بتأسيس مشاريع حضانات في البلديات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان - خطت مؤسسة "صداقة" على مدار الأشهر الستة الماضية، نحو الشروع بتأسيس حضانات في مقرات البلديات في مختلف المحافظات، وأبرمت مؤخرا 4 مذكرات تفاهم إنشاء 4 حضانات جديدة في بلديات كل من الموقر وعجلون وجرش والأزرق، سعيا لتعميم نموذج حضانات البلديات ودعم النساء لتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.
وافتتحت رسميا أول حضانة تتبع بلدية في المملكة، في بلدية الأزرق الجديدة في شهر نيسان "إبريل" الماضي من هذا العام، إثر تعاون مشترك بين صداقة والبلدية، وبطاقة استيعابية إجمالية تشمل 76 طفلا وطفلة.
وقالت عضوة المؤسسة في مؤسسة "صداقة" رندة نفاع لـ"الغد"، إن هذه المذكرات تأتي في إطار مشروع تنفذه المؤسسة بدعم من السفارة الفرنسية في الأردن تحت عنوان "تعزيز المساواة عبر توفير الحضانات للأسر العاملة" بغية نشر الحضانات بكافة نماذجها ورعاية الطفولة المبكرة والنهوض بواقع عمل المرأة ورفع جودة الخدمات المقدمة في الحضانات والمساندة لعمل المرأة.
وأوضحت أن الجدول الزمني لتأسيس هذه الحضانات الثلاثة الجديدة في هذه المرحلة، وتعميمها كنماذج لحضانات البلديات، سيكون مع نهاية شهر فبراير
(شباط) 2025، قائلة إن نموذج حضانات البلديات سيسهم بتعزيز الخدمة ونشرها بالكلفة والنوعية المناسبة، وأضافت" سنسعى عبر برامجنا التدريبية لرفع قدرات القطاع أيضا".
وتشير الأرقام الرسمية وغير الرسمية، لالتحاق محدود جدا للأطفال في سن الحضانة بخدمات الحضانات، في المملكة ما ينعكس على المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل التي تعد من أقل المعدّلات في العالم ولا تتجاوز14 %.
وفيما يتعلق بمشروع الحضانة في بلدية جرش، ستخدم أبناء العاملات والعاملين في البلدية، وموظفي وموظفات القطاع العام في منطقة البلدية وأهالي المنطقة، وكذلك بالنسبة لحضانات البلديات الأخرى.
وخلقت حضانة بلدية الأزرق الأولى، بحسب مؤسسة صداقة فرص عمل جديدة في المنطقة، حيث تم تعيين مديرة ومقدمة رعاية في الحضانة بدعم من المؤسسة، مع الإِشارة إلى قابلية العدد للزيادة بمجرد زيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالحضانة.
ويتمثل دور مؤسسة صداقة "بدعم البلديات في إنشاء وتأسيس حضانات، سعيا لتعزيز حقوق النساء العاملات عبر العمل على كسب التأييد للوصول إلى قوانين مبنية على المساواة تضمن حقوق العاملات وبناء قدرات ومهارات النساء للحصول على فرص متكافئة في سوق العمل.
وتقدم صداقة أيضا، برامج رفع قدرات العاملات في برامج قطاع الرعاية ولطلاب وطالبات الجامعات وتقديم الدعم الفني للشركات والجهات المعنية.
وساهمت صداقة على مدار العامين الماضيين، برفع قدرات أكثر من 488 حضانة، وشمول أكثر من 388 حضانة في برنامج دعم الكلف التشغيلية واستفادة أكثر من 5 آلاف امرأة من برنامج الرعاية.
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