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صداقة تتوسع بتأسيس مشاريع حضانات في البلديات

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - خطت مؤسسة "صداقة" على مدار الأشهر الستة الماضية، نحو الشروع بتأسيس حضانات في مقرات البلديات في مختلف المحافظات، وأبرمت مؤخرا 4 مذكرات تفاهم إنشاء 4 حضانات جديدة في بلديات كل من الموقر وعجلون وجرش والأزرق، سعيا لتعميم نموذج حضانات البلديات ودعم النساء لتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.
وافتتحت رسميا أول حضانة تتبع بلدية في المملكة، في بلدية الأزرق الجديدة في شهر نيسان "إبريل" الماضي من هذا العام، إثر تعاون مشترك بين صداقة والبلدية، وبطاقة استيعابية إجمالية تشمل 76 طفلا وطفلة.
وقالت عضوة المؤسسة في مؤسسة "صداقة" رندة نفاع لـ"الغد"، إن هذه المذكرات تأتي في إطار مشروع تنفذه المؤسسة بدعم من السفارة الفرنسية في الأردن تحت عنوان "تعزيز المساواة عبر توفير الحضانات للأسر العاملة" بغية نشر الحضانات بكافة نماذجها ورعاية الطفولة المبكرة والنهوض بواقع عمل المرأة ورفع جودة الخدمات المقدمة في الحضانات والمساندة لعمل المرأة.
وأوضحت أن الجدول الزمني لتأسيس هذه الحضانات الثلاثة الجديدة في هذه المرحلة، وتعميمها كنماذج لحضانات البلديات، سيكون مع نهاية شهر فبراير
(شباط) 2025، قائلة إن نموذج حضانات البلديات سيسهم بتعزيز الخدمة ونشرها بالكلفة والنوعية المناسبة، وأضافت" سنسعى عبر برامجنا التدريبية لرفع قدرات القطاع أيضا".
وتشير الأرقام الرسمية وغير الرسمية، لالتحاق محدود جدا للأطفال في سن الحضانة بخدمات الحضانات، في المملكة ما ينعكس على المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل التي تعد من أقل المعدّلات في العالم ولا تتجاوز14 %.
وفيما يتعلق بمشروع الحضانة في بلدية جرش، ستخدم أبناء العاملات والعاملين في البلدية، وموظفي وموظفات القطاع العام في منطقة البلدية وأهالي المنطقة، وكذلك بالنسبة لحضانات البلديات الأخرى.
وخلقت حضانة بلدية الأزرق الأولى، بحسب مؤسسة صداقة فرص عمل جديدة في المنطقة، حيث تم تعيين مديرة ومقدمة رعاية في الحضانة بدعم من المؤسسة، مع الإِشارة إلى قابلية العدد للزيادة بمجرد زيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالحضانة.
ويتمثل دور مؤسسة صداقة "بدعم البلديات في إنشاء وتأسيس حضانات، سعيا لتعزيز حقوق النساء العاملات عبر العمل على كسب التأييد للوصول إلى قوانين مبنية على المساواة تضمن حقوق العاملات وبناء قدرات ومهارات النساء للحصول على فرص متكافئة في سوق العمل.
وتقدم صداقة أيضا، برامج رفع قدرات العاملات في برامج قطاع الرعاية ولطلاب وطالبات الجامعات وتقديم الدعم الفني للشركات والجهات المعنية.
وساهمت صداقة على مدار العامين الماضيين، برفع قدرات أكثر من 488 حضانة، وشمول أكثر من 388 حضانة في برنامج دعم الكلف التشغيلية واستفادة أكثر من 5 آلاف امرأة من برنامج الرعاية.

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