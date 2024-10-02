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الوحدة العربية في مواجهة إستراتيجيات الإنهاك والتآكل البطيء: ضرورة ملحة

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، تتعالى الأصوات المنادية بالوحدة والوقوف صفًا واحدًا في وجه المخاطر المحدقة. هذه المخاطر لم تعد تقليدية أو تأتي على شكل حروب مباشرة، بل باتت تتجسد في إستراتيجيات مدروسة تهدف إلى تدمير الدول من الداخل، عبر عملية بطيئة ومستمرة من الإنهاك والتآكل. إحدى أبرز تلك الإستراتيجيات تم الكشف عنها في محاضرة خطيرة ألقاها البروفسور ((ماكس مانوارينج))، خبير الإستراتيجية العسكرية في معهد الدراسات التابع لكلية الحرب الأميركية، في الأول من (ديسمبر) 2018، في إسرائيل، بحضور كبار الضباط من حلف الناتو والجيش الصهيوني.
استهل مانوارينج محاضرته بالقول إن أسلوب الحروب التقليدية صار قديمًا، وأن الجيل الرابع من الحروب أصبح هو السائد اليوم. لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل شرح بالتفصيل الهدف الحقيقي من هذه الحروب الجديدة، وهو ليس تحطيم الجيوش أو تدمير البنى التحتية العسكرية، بل ((الإنهاك والتآكل البطيء))، كما قال حرفيًا: ((هدفنا هو إرغام العدو على الرضوخ لإرادتنا عبر زعزعة الاستقرار من الداخل)). ويضيف مانوارينج: ((الهدف هو خلق الدولة الفاشلة، من خلال استخدام مواطنين من داخل الدولة نفسها لتنفيذ هذه العملية ببطء وهدوء. سوف يستيقظ عدوك ميتًا)).
هذه المحاضرة، التي يمكن اعتبارها من أخطر ما قيل في التاريخ الحديث، تفسر بشكل واضح ما يجري في العالم العربي والإسلامي من حروب وصراعات أهلية مسلحة. العبارة المفتاحية في هذه المحاضرة هي ((الإنهاك والتآكل البطيء))، التي تعني بشكل أساسي تدمير الدول والمجتمعات على مراحل، وتحويل الشعوب إلى مجموعات هائمة وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
لكن السؤال الأهم الذي يطرحه مانوارينج: لماذا لا يتم تدمير الدول بسرعة؟ ولماذا يتبعون إستراتيجية التآكل البطيء؟ الإجابة واضحة: التآكل البطيء يسمح بنقل الحرب من جبهة إلى أخرى، ومن أرض إلى أخرى، واستنزاف قدرات الدولة على مراحل. الهدف هو إبقاء الدولة في حالة من الصراع المستمر، مع تهدئة وتسخين الجبهات حسب الحاجة، دون السماح للدولة بالانهيار الكامل مرة واحدة، لأن الانهيار السريع قد يترك بعض المؤسسات على قيد الحياة.
التخطيط لهذا التآكل البطيء يتم بشكل متعمد ومدروس، باستخدام عناصر داخلية من الدولة المستهدفة، كما يحدث في العراق وسورية واليمن وليبيا، وحتى اقتصاديًا في لبنان. هذه العمليات تجري تحت غطاء شعارات مثل ((حقوق الإنسان))، ((الديمقراطية))، و))الحرب على الإرهاب))، لكنها في الحقيقة تهدف إلى تقويض الدول والمجتمعات، وتحويلها إلى تابعين لا حول لهم ولا قوة.
الخطورة هنا لا تكمن فقط في الكلمات التي ألقاها مانوارينج، بل في المكان الذي أُلقيت فيه المحاضرة: إسرائيل، وفي الحضور الذين كانوا من كبار الضباط في حلف الناتو والجيش الصهيوني. هذا يوضح بجلاء أن ما يجري في منطقتنا ليس عشوائيًا، بل هو جزء من مخطط كبير لإضعاف الدول العربية والإسلامية، وجعلها في حالة دائمة من الفوضى والتبعية.
البروفسور مانوارينج لم يكن يتحدث في فراغ، بل ألقى محاضرته أمام قادة عسكريين ينفذون هذه الإستراتيجية بحذافيرها. قال بوضوح مخاطبًا هؤلاء الجنرالات: ((في هذا النوع من الحروب قد تشاهدون أطفالًا قتلى أو كبار السن، فلا تنزعجوا... علينا المضي نحو الهدف مباشرة)). بمعنى أن أي ضحايا بريئة في هذه الحروب ليست سوى ((أضرار جانبية)) لتحقيق الهدف الأكبر، وهو السيطرة الكاملة على الدول المستهدفة.
إن ما يحدث في منطقتنا العربية من صراعات وحروب مستمرة ليس صدفة، بل هو جزء من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تدمير مقدرات الشعوب، وإضعاف دولها حتى تصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها. السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن: أليس فينا رجل رشيد؟ أين القيادات التي ستنهض لتواجه هذه المؤامرات الكبرى؟ أين الوحدة العربية التي ستجعل العالم يحسب لنا حسابًا؟
((ما حك جلدك مثل ظفرك)). لا يمكن للأمة العربية أن تعتمد على التحالفات الخارجية لحمايتها. يجب أن نعود إلى وحدتنا وقوتنا الذاتية، ونعمل معا على بناء مستقبل آمن ومستقر لأجيالنا القادمة. إن الاستمرار في الانقسام والتشتت لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضعف والتبعية.
حان الوقت لأن نفيق قبل فوات الأوان، وأن نتعلم من التاريخ، لأن مستقبل الأمة العربية يعتمد على قدرتنا في مواجهة هذه الإستراتيجيات الخبيثة التي تُنفذ أمام أعيننا، وبأيدينا نحن. فهل سنسمح لهم بتحقيق أهدافهم؟ أم سننهض لنحمي أوطاننا ونستعيد كرامتنا .
استدراك الأمر قبل فوات الأوان.. استيقظوا يا عرب.

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