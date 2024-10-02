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هل يسرع الهجوم الإيراني توقيت حرب إقليمية؟

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل

عمان- في ظل تصاعد المخاوف من بدء حرب إقليمية بعد إطلاق إيران مساء أول من أمس، المئات من الصواريخ الباليستية على مدن عدة للاحتلال، أكد الاحتلال أنه سيرد على الهجوم الذي تسبب بخسائر محدودة، في الوقت والمكان اللذين تقررهما، لمعاقبتها على هذا الهجوم.
ورجح مراقبون، أن السيناريوهات والاحتمالات المقبلة، وإن كانت ستتوقف على طبيعة رد الاحتلال الذي يتوقع بأن تشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية، أن ذلك سيبقى في إطار الرد والرد المقابل، ولن يتوسع ليأخذ شكل حرب إقليمية.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إنه برغم الهجوم الصاروخي الإيراني على الكيان، لكن لا يمكن اعتبار ذلك بداية حرب إقليمية شاملة في المنطقة، ذلك أن إيران ما تزال تتبنى إستراتيجية تكتيكية تذهب إلى عدم التصعيد، مؤكدين أنه في حال وجه الكيان ضربة لها فقد تدفع بسورية والعراق للالتحاق فعليا بها، كما ستندفع الولايات المتحدة الأميركية للانخراط الفعلي فيها وبدرجة كبيرة، أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فاحتمالية دخولهما الحرب تبقى أقل من الولايات المتحدة.
في هذا الإطار، يقول النائب الاسبق د. هايل الودعان الدعجة، "إن النجاحات العسكرية التي حققها الكيان في حربه على إيران ووكلائها، وتحديدا حزب الله، كتفجيرات إجهزة البيجر واللاسلكي واغتيالات قيادات الحزب وآخرها أمينه العام حسن نصر الله، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، هز صورتها وأفقدها هيبتها، وظهرت كأنها تخلت عن وكلائها، أو تعجز عن حمايتهم".
وأضاف الدعجة، "أن عمليات الكيان في المنطقة قابلتها أجواء من النشوة ومن رئيس وزرائه نتنياهو الذي شعر بأنه يتحرر من الضغوط الداخلية، جراء الإخفاقات والانكسارات التي تعصف بكيانه في غزة، ما جعله يذهب بعيدا فيحول وجهته إلى جنوب لبنان، ليخوض عملية برية في جنوبه، بعد أن باتت الطرق سالكة للتخلص من تهديد حزب الله وفق تصوره".
وأضاف، "ولأن مثل هذه الخطوة إذا نجحت، ستعني لإيران فشل مشروعها الطائفي وتراجع نفوذها الإقليمي، لذا وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة عسكرية، بهجوم بالصواريخ المتطورة والمتنوعة في عقر الكيان مساء أول من أمس، برؤية رممت من صورتها المهشمة، وأعادت بها جزءا من هيبتها، وحققت عبر ما قامت به توازنا رادعا، بخاصة عندما نجحت باختراق المنظومة الأمنية والدفاعية للكيان، عبر ضربة مفاجئة وصادمة، أثبتت فشله الاستخباراتي مرة أخرى، ليخرج نتنياهو الذي قضى معظم وقته في مخبئه تحت الأرض، متوعدا برد قاس، معتبرا بأن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع الثمن".
وبين أن "هذا يعني بأن السيناريوهات والاحتمالات القادمة، وإن كانت ستتوقف على طبيعة رد الكيان الذي يتوقع بأن تشارك معه الولايات المتحدة، لكن ذلك سيبقى في إطار الرد والرد المقابل، ولن يتوسع ليأخذ شكل حرب إقليمية، بخاصة مع مشاركة الولايات المتحدة التي يتوقع بأن تمارس ضغوطا على الكيان لضبط ردود فعل نتنياهو، إذ يعتبر تجنب حرب موسعة هدفاً أميركياً تتمسك به إدارة الرئيس الأميركي بايدن الذي تلقي الحسابات الانتخابية بظلالها على موقفه من هذا الصراع الذي لا يريده بأن يتسع أو يطول، لما له من تداعيات سلبية على فرص نجاح نائبته المترشحة للرئاسة كاميلا هاريس، بخاصة إذا دخلت القوات الأميركية الحرب بصورة مباشرة، وهو ما يرفضه الشارع الأميركي، الغاضب أصلا من حرب الكيان على قطاع غزة، جراء ما يرتكبه من مجازر وإبادة جماعية مروعة ضد الضحايا المدنيين".
نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. أيمن صالح البراسنة، قال "منذ بداية الحرب على غزة، وعد نتنياهو بتغيير المنطقة، بما في ذلك إضعاف نفوذ إيران في المنطقة، ويلاحظ بأن هناك تأخرا إيرانيا في التعامل مع أهداف نتنياهو في الحرب، بل يمكن القول إن ترددها الواضح برد قوي على استهدافها، سيرفع التكاليف عليها وعلى دورها الإقليمي".
وأضاف البراسنة "منذ هجوم الكيان على القنصلية الإيرانية في دمشق في نيسان (إبريل) الماضي ترددت بإظهار الردع القوي، وهو ما شجّع نتنياهو على مواصلة التصعيد باغتيال هنية في طهران نهاية تموز (يوليو) الماضي، ثم اغتيال فؤاد شُكر أحد قادة حزب الله الكبار، وصولًا إلى اغتيال نصر الله الأسبوع الماضي، وتوسيع الحرب على الجبهة اللبنانية".
وأتم، "إن إيران تدفع الآن فاتورة ترددها وحفاظها على سياسة الصبر الإستراتيجي، بمعنى آخر فإن ترددها لم يردع نتنياهو عن الاستمرار بالتصعيد، بل إن الكيان رأى في هذا التردد، فرصة مواتية لتعميق الانكشاف الإستراتيجي لها ولحزب الله".
وتابع "أرادت إيران بهجومها الأخير إيصال رسائل للكيان، مفادها أن اندفاعة نتنياهو تنذر بتوسيع الحرب إقليميا. هذا التحذير يظهر رغبتها الصريحة بتجنب التورط المباشر في الحرب مرة أخرى، وهذا له مبرراته؛ لأنه سيكبد طهران تكاليف باهظة، وقد يُشكل تهديدا وجوديا لنظامها السياسي".
وقال البراسنة "تتضاعف مخاوف إيران من توسيع الحرب على الجبهة اللبنانية، فحزب الله ليس مُجرد حليف لطهران، بل جزءا من عقيدتها الدفاعية. لذلك فإن أي اتساع للحرب قد يؤدي إلى تهديد وجودي للحزب، ما يضعف بالتالي العقيدة الدفاعية الإيرانية في المنطقة، تلك العقيدة التي تركز على الحفاظ على وكيل لبناني يُمثل خط دفاع إيراني في مواجهة الكيان".
وبين البراسنة، أن إيران تجد نفسها حاليا مضطرة لتبني مقاربة جديدة تمزج بين "الصبر الإستراتيجي" و"استعراض مظاهر القوة" في هجوم أول من أمس، لتأكيد الردع الذي قد يمنع نشوب حرب إقليمية، ولتحذير تل أبيب وواشنطن من عواقب إضعاف حزب الله، في حين أن طهران اعتمدت في إستراتيجيتها منذ البداية، على الحد من التكاليف والردود المحسوبة، لكن نتنياهو ينظر للحرب من زاوية مختلفة، تعتمد على ما أوجده كيانه من فرص لإعادة تشكيل عوامل تهديد من حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وإعادة تشكيل السلوك الإيراني بإضعاف عقيدته الدفاعية باستهداف حزب الله وقياداته، وهذا ما قلل في المحصلة من تأثير رسائل الردع الإيرانية، وزاد من جرأة الكيان في الحرب.
وختم البراسنة، بأن "الهجوم الإيراني، جاء سياسيا أكثر منه عسكريا، لترميم صورة إيران ولحماية نفوذها الإقليمي، وتحذير الكيان والولايات المتحدة من عواقب سلوك حكومة نتيناهو في لبنان، ولكن هذه التحذيرات من غير المتوقع أن تلقى صدى واسعا لدى تلك الحكومة اليمينية، ما لم تتغير الحسابات لدى مختلف الأطراف ذات العلاقة".
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، "منذ اشتعال جبهة الجنوب اللبناني، تشهد المنطقة تطورات متسارعة تتجه للتدهور، بخاصة وأن الكيان يقصف من دون خطوط حمراء، ويبدو أن إستراتيجية الكيان ستؤدي لخروج المنطقة عن السيطرة، والدليل على ذلك ان إيران قررت الرد على اغتيال هنية ونصر الله".
وتابع الشنيكات "إن احتمالية تصاعد الصراع أصبحت كبيرة، بخاصة وأن الكيان توعد بالرد على إيران، وإذا حدث الرد فيتوقع أيضا وحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، بأن يردوا على الكيان"، مضيفا "هناك شبه إجماع في الأوساط السياسية للكيان بالرد، سواء من المعارضة أو الحكومة، إذ كل طرف يدعو للثأر".
واستكمل "يبقى متغير أخير، وهو الموقف الدولي، لكن الموقف الأميركي الأكثر أهمية، وكذلك بدرجة أقل فرنسا وبريطانيا، إذ تلتزم الولايات المتحده كما هو معلن بأمن الكيان وحمايته، وقد عززت قواتها في قواعدها بالمنطقة وتزويدها بالأسلحة ومد الكيان بما يحتاجه من أسلحة وخدمات لوجستية وتعاون استخباراتي وغيره، ويبدو أن الولايات المتحدة قد تدفع بتوفير مظلة للكيان لتوجيه رد لإيران، بخاصة وأنها تعيش عملية انتخابية، هي محل مزايدة بين حزبيها الديمقراطي والجمهوري، لتأكيد الدعم الأميركي للكيان.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك د. محمد خير الجروان، قال، منذ الحرب على غزة والتحليلات والتقارير تحذر من حرب إقليمية ستلقي بتبعاتها على المنطقة، لكن منطقيا يمكننا القول؛ إنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة وتدخل حزب الله، بدأت بوادر هذه الحرب بالوضوح تدريجيا، إلى أن امتدت لتشمل - إلى جانب غزة ولبنان- اليمن وسورية وإيران، واتخذت الدول والمنظمات الدولية مواقف متباينة بين داعم ومؤيد ومتعاطف ورافض، بغض النظر عن المصالح التي حركت او تحرك هذه الأطراف.
وأضاف الجروان "في سياق ذلك، يمكننا القول إن الحرب الإقليمية بدأت منذ زمن، وآخذة بالتوسع مع وجود مؤشرات كبيرة حاليا على تدحرجها ككرة الثلج مع نية الكيان بالتدخل، وفصل الجنوب السوري عن جنوب لبنان، فضلا عن الحدث الأهم المنتظر، وهو حجم وكيفية رد الاحتلال على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، وما تمتلكه هذه الأخيرة في جعبتها والمستوى الهجومي الذي سترد به على هجوم الكيان المرتقب".
وأتم "إذا كان مفهومنا للحرب الإقليمية محصورا في نطاق الكيان وإيران وحلفائهما في المنطقة، فإن الحرب قد بدأت فعلا، وما حدث أمس عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقرات وأماكن حيوية في الأراضي المحتلة، ورد الكيان المرتقب ما هو إلا توسع لدائرة المواجهة الإقليمية بين الطرفين، أما إذا كان مفهومنا للحرب الإقليمية هو المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الذي تركز عليه اغلب التحليلات ووجهات النظر حول الحرب الإقليمية، فبوادر هذه المواجهة تلوح في الأفق، لكن القيود والتحديات أمام الطرفين لاتخاذ مثل هذا القرار كبيرة ومعقدة، فكل من الإدارة الأميركية والقيادة الإيرانية، ستكون مجبرة في كل الأحوال على اللجوء للحرب المباشرة التي ستعتبر آخر خياراتهم".

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