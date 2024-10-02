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التخصصات الراكدة والمشبعة.. لماذا تخفق سياسات التوعية؟

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان-على الرغم من محاولة الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي وبالتعاون مع وزارة العمل اتخاذ إجراءات لتجنب إقبال الناجحين بالثانوية العامة على التسجيل في التخصصات المشبعة والراكدة، إلا أن خبراء في قطاع العمل يرون أن هذه الخطوة غير كافية رغم أهميتها، للمواءمة بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات الباحثين عن عمل.
وفي هذا الشأن يرى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، أن تركيز ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على التعليم التقني سيخلق فرص عمل للشباب الأردني في المستقبل، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء سابقا.
وأكد الصرايرة في تصريحات صحفية أن ولي العهد وجه مجلس الهيئة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا في الخطط الدراسية لمواكبة التطورات، والانتباه إلى وضع خطط محددة الملامح قابلة للقياس تتعلق بالتخصصات الراكدة والمشبعة والتي تبناها مجلس التعليم العالي وتنفذها هيئة الاعتماد، بالإضافة إلى الاهتمام بالخريجين لمساعدتهم في الحصول على وظائف بعد تخرجهم بغية القضاء على البطالة.
وأوضح أن مجلس التعليم العالي اتخذ قبل حوالي عامين مجموعة من القرارات وبدأ بتنفيذها مجلس هيئة الاعتماد، ومن أهمها عدم استحداث أي برنامج مصنف بأنه راكد أو مشبع، وأيضا تم البدء بخطة تنفيذية منذ سنتين لتقليل أعداد الطلبة المقبولين في هذه البرامج، وسنستمر بهذه العملية خلال الأعوام المقبلة.
بدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن هذه الإجراءات، رغم أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن تبين أنها ليست كافية لتحقيق التأثير المطلوب، فمن الضروري أن تكون السياسات الحكومية المتعلقة بتقليل الإقبال على التخصصات المشبعة والراكدة مبنية على دراسات دقيقة وشاملة لاحتياجات سوقي العمل المحلي والخارجي، وألا تتم بقرارات ارتجالية أو منفردة.
وأضاف أبو نجمة: "يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، وممثلين عن العمالة، لضمان أن تكون السياسات واقعية وملائمة لمتطلبات السوق".
وبين أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط بتحديد التخصصات المطلوبة، بل في تحسين جودة مخرجات التعليم، وإعداد الطلاب بشكل يلبي احتياجات القطاعين الخاص والعام.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية ليست في عدد الخريجين، بل في مدى امتلاكهم المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك برامج تأهيل متقدمة تهدف إلى تحسين قدرات الخريجين وربطهم بفرص العمل، من خلال قاعدة بيانات تتيح التشبيك بين الخريجين وأصحاب العمل، لا سيما في ظل إلغاء ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أن السياسات التعليمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستمرة في طبيعة الأعمال والمهن محلياً ودولياً، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية، فهناك تخصصات كانت مهمة في الماضي لكن أهميتها تراجعت، في حين ظهرت تخصصات جديدة أصبحت ذات أولوية، لذلك يجب أن تكون السياسات التعليمية مرنة بما يكفي لتواكب هذه التغيرات.
وقال أبو نجمة: "علاوة على ذلك، آن الأوان لربط سياسات التعليم بسياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية، فلا يجوز أن تستمر هذه السياسات بالعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل يجب أن تعمل بشكل تكاملي لضمان تحقيق الأثر المطلوب، سواء في خفض البطالة أو تحسين نوعية الوظائف المتاحة، وهذا التكامل بين سياسات التعليم والعمل والاقتصاد هو ما يسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها الشباب في الأردن اليوم، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي تتطلب حلولاً شاملة تعتمد على التوجيه الدقيق والتعليم المتقدم".
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض: "في كل سنة تشجع الحكومة الشباب والشابات الذين أنهوا الثانوية عامة لتجنب دراسة التخصصات المشبعة، والصحيح أنه توجد بعض السياسات في عدد من الجامعات تشجع الطلبة على دراسة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، مثل جامعة الحسين التقنية".
غير أن عوض يستدرك بأن الناس "ما زالوا يعتقدون أن تخصصات الطب والهندسة والقانون هي التخصصات الأفضل، وبالتالي دائما يوجد عليها إقبال كبير، ولذلك نلاحظ أن شروط القبول فيها عالية جدا في الجامعات الرسمية".
وأضاف: "طالما توجد في الأردن جامعات عامة لديها برامج موازاة فهي تعتبر بذلك عامة وخاصة، وجامعات خاصة بالعشرات، فسيبقى كثير من الطلبة يختارون التخصصات الأساسية".
وقال، "إن السياسات المعلنة من الحكومة حول التخصصات المشبعة ليست بالمستوى المطلوب، لذلك ما زال لدينا أحد أشكال البطالة في الأردن وهو البطالة الهيكلية الناجمة عن تخصصات ليس لها عمل، ومع ذلك عليها إقبال كبير في الجامعات، يضاف إلى ذلك أن الحكومة دائما تشجع الطلاب لدراسة التخصصات التقنية والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، لكن الحكومة لا تستثمر ولا تنفق على المؤسسات المهنية أو مؤسسة التدريب المهني أو كليات المجتمع من أجل تشجيع الطلبة على الانخراط في هذه المسارات التعليمية".
ورأى عوض أن تلك السياسات ستظل دون آليات تنفيذ نظرا لتفرد الحكومة بهذا الموضوع.
بدوره، يرى منسق حملة حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، أننا نعيش حاليا "مرحلة تخبط كبير في الجامعات الرسمية ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالسياسات والقرارات".
ورأى دعاس أن البوصلة لدى الحكومة والتعليم العالي تشير إلى "رفع اليد عن الجامعات"، معتبرا أنه "وفي ظل الوضع الاقتصادي القائم فإن معظم التخصصات الموجودة هي تخصصات راكدة ومشبعة".
وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بالمطلق بقضية سوق العمل بل إن هناك تخصصات مشبعة وسعرها مرتفع جدا، وذلك من أجل تحقيق الإيردادت للجامعات فقط، مثل طب الأسنان.
والنقطة الأخرى، برأي دعاس، أنه "حتى التخصصات غير المشبعة هي تخصصات مرتفعة التكاليف، مثل التخصصات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وغيرها".
وتساءل: "كيف نشجع الطلبة على للذهاب إلى تلك التخصصات وهي ذات تكاليف عالية جدا؟"، معتبرا أن قضية التخصصات في الجامعات هي قضية مالية، لا تنحصر بسوق العمل ولا بركود التخصصات.

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