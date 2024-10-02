التخصصات الراكدة والمشبعة.. لماذا تخفق سياسات التوعية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان-على الرغم من محاولة الحكومة ممثلة بوزارة التعليم
العالي وبالتعاون مع وزارة العمل اتخاذ إجراءات لتجنب إقبال الناجحين بالثانوية العامة على التسجيل في التخصصات المشبعة والراكدة، إلا أن خبراء في قطاع العمل يرون أن هذه الخطوة غير كافية رغم أهميتها، للمواءمة بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات
الباحثين عن عمل.
وفي هذا الشأن يرى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، أن تركيز ولي العهد
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على التعليم التقني سيخلق فرص عمل للشباب الأردني في المستقبل، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء سابقا.
وأكد الصرايرة في تصريحات صحفية أن ولي العهد وجه مجلس الهيئة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا في الخطط الدراسية لمواكبة التطورات، والانتباه إلى وضع خطط محددة الملامح قابلة للقياس تتعلق بالتخصصات الراكدة والمشبعة والتي تبناها مجلس التعليم العالي وتنفذها هيئة الاعتماد، بالإضافة إلى الاهتمام بالخريجين لمساعدتهم في الحصول على وظائف بعد تخرجهم بغية القضاء على البطالة.
وأوضح أن مجلس التعليم العالي اتخذ قبل حوالي عامين مجموعة من القرارات وبدأ بتنفيذها مجلس هيئة الاعتماد، ومن أهمها عدم استحداث أي برنامج مصنف بأنه راكد أو مشبع، وأيضا تم البدء بخطة تنفيذية منذ سنتين لتقليل أعداد الطلبة المقبولين في هذه البرامج، وسنستمر بهذه العملية خلال الأعوام المقبلة.
بدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن هذه الإجراءات، رغم أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن تبين أنها ليست كافية لتحقيق التأثير المطلوب، فمن الضروري أن تكون السياسات الحكومية المتعلقة بتقليل الإقبال على التخصصات المشبعة والراكدة مبنية على دراسات دقيقة وشاملة لاحتياجات سوقي العمل المحلي والخارجي، وألا تتم بقرارات ارتجالية أو منفردة.
وأضاف أبو نجمة: "يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، وممثلين عن العمالة، لضمان أن تكون السياسات واقعية وملائمة لمتطلبات السوق".
وبين أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط بتحديد التخصصات المطلوبة، بل في تحسين جودة مخرجات التعليم، وإعداد الطلاب بشكل يلبي احتياجات القطاعين الخاص والعام.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية ليست في عدد الخريجين، بل في مدى امتلاكهم المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك برامج تأهيل متقدمة تهدف إلى تحسين قدرات الخريجين وربطهم بفرص العمل، من خلال قاعدة بيانات تتيح التشبيك بين الخريجين وأصحاب العمل، لا سيما في ظل إلغاء ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أن السياسات التعليمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستمرة في طبيعة الأعمال والمهن محلياً ودولياً، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية، فهناك تخصصات كانت مهمة في الماضي لكن أهميتها تراجعت، في حين ظهرت تخصصات جديدة أصبحت ذات أولوية، لذلك يجب أن تكون السياسات التعليمية مرنة بما يكفي لتواكب هذه التغيرات.
وقال أبو نجمة: "علاوة على ذلك، آن الأوان لربط سياسات التعليم بسياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية، فلا يجوز أن تستمر هذه السياسات بالعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل يجب أن تعمل بشكل تكاملي لضمان تحقيق الأثر المطلوب، سواء في خفض البطالة أو تحسين نوعية الوظائف المتاحة، وهذا التكامل بين سياسات التعليم والعمل والاقتصاد هو ما يسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها الشباب في الأردن اليوم، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي تتطلب حلولاً شاملة تعتمد على التوجيه الدقيق والتعليم المتقدم".
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض: "في كل سنة تشجع الحكومة الشباب والشابات الذين أنهوا الثانوية عامة لتجنب دراسة التخصصات المشبعة، والصحيح أنه توجد بعض السياسات في عدد من الجامعات تشجع الطلبة على دراسة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، مثل جامعة الحسين التقنية".
غير أن عوض يستدرك بأن الناس "ما زالوا يعتقدون أن تخصصات الطب والهندسة والقانون هي التخصصات الأفضل، وبالتالي دائما يوجد عليها إقبال كبير، ولذلك نلاحظ أن شروط القبول فيها عالية جدا في الجامعات الرسمية".
وأضاف: "طالما توجد في الأردن جامعات عامة لديها برامج موازاة فهي تعتبر بذلك عامة وخاصة، وجامعات خاصة بالعشرات، فسيبقى كثير من الطلبة يختارون التخصصات الأساسية".
وقال، "إن السياسات المعلنة من الحكومة حول التخصصات المشبعة ليست بالمستوى المطلوب، لذلك ما زال لدينا أحد أشكال البطالة في الأردن وهو البطالة الهيكلية الناجمة عن تخصصات ليس لها عمل، ومع ذلك عليها إقبال كبير في الجامعات، يضاف إلى ذلك أن الحكومة دائما تشجع الطلاب لدراسة التخصصات التقنية والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، لكن الحكومة لا تستثمر ولا تنفق على المؤسسات المهنية أو مؤسسة التدريب المهني أو كليات المجتمع من أجل تشجيع الطلبة على الانخراط في هذه المسارات التعليمية".
ورأى عوض أن تلك السياسات ستظل دون آليات تنفيذ نظرا لتفرد الحكومة بهذا الموضوع.
بدوره، يرى منسق حملة حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، أننا نعيش حاليا "مرحلة تخبط كبير في الجامعات الرسمية ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالسياسات والقرارات".
ورأى دعاس أن البوصلة لدى الحكومة والتعليم العالي تشير إلى "رفع اليد عن الجامعات"، معتبرا أنه "وفي ظل الوضع الاقتصادي القائم فإن معظم التخصصات الموجودة هي تخصصات راكدة ومشبعة".
وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بالمطلق بقضية سوق العمل بل إن هناك تخصصات مشبعة وسعرها مرتفع جدا، وذلك من أجل تحقيق الإيردادت للجامعات فقط، مثل طب الأسنان.
والنقطة الأخرى، برأي دعاس، أنه "حتى التخصصات غير المشبعة هي تخصصات مرتفعة التكاليف، مثل التخصصات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وغيرها".
وتساءل: "كيف نشجع الطلبة على للذهاب إلى تلك التخصصات وهي ذات تكاليف عالية جدا؟"، معتبرا أن قضية التخصصات في الجامعات هي قضية مالية، لا تنحصر بسوق العمل ولا بركود التخصصات.
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