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حكومة حسان.. عندما يكون الميدان مؤشرا لاختبار الجدية

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة عمان - يمثل الإنجاز تحديا أمام أي حكومة جديدة، وهو أيضا مقياس المفاضلة بينها، لذلك تسارع أي حكومة جديدة إلى الإعلان عن خطوات تنفيذية، ربما تتشابه مع غيرها من حكومات سابقة، لكن يظل الرهان لدى فريقها على قياس التغيير الحقيقي في أي ملف، لا مجرد عرض يسهب بـ"سرد الإنجازات" فقط.
حكومة د. جعفر حسان التي صدرت الإرادة الملكية بتشكيلها في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، التي لم يمض عليها سوى أسبوعين تقريبا، تدرك حقيقة هذا التحدي، وتعلم حجم الأعباء في الملفات العابرة للحكومات، أكانت اقتصادية أو سياسية أو خدمية، لكنها وحسب ما أعلنته وبدأت به، تحديدا من رئيس الوزراء شخصيا، كأنها تعلن بأنها لن تتوارى خلف إنجازات صورية، وتسعى نحو خوض غمار الاختبار العملي المرهون بالإنجازات الواقعية، فهل يكون النجاح حليفها؟
استهلت الحكومة الجديدة باكورة عملها الذي أعلنته في الرد على كتاب التكليف السامي، بخلوة ثم زيارات ميدانية، شرع بها الرئيس شخصيا في مناطق ومحافظات مختلفة، شملت مدارس ومصانع أغذية ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع مائية وزراعية، ولقاء المواطنين ليسمع منهم ويحاورهم، مقتديا بنهج دأب جلالة الملك على تطبيقه، فلماذا هذا السلوك وهذه الإجراءات التنفيذية؟ وما الهدف أو الأهداف من ورائها؟ أم أنها تندرج في إطار حملات العلاقات العامة التي مارستها حكومات سابقة؟
من يقرأ ولو قليلا في علم الإدارة أيا كان مستواها أو مجالها، يعلم تماما بأن أي مشروع أو خطة تعلنها الإدارات، ومنها الحكومة الحالية، أنها بصدد تنفيذها، تحتاج بالضرورة للبدء بمرحلة تشخيص الواقع لمعرفة عناصر القوة والضعف ومصادر التهديد والفرص التي ستتوافر لها، وهنا يندرج ما ينفذه رئيس الوزراء من زيارات ميدانية تحت هذا الباب، وهو يعلم أن من سبقه من إدارات (حكومات) قامت بهذه المرحلة وربما على نحو أفضل، لكن التسليم بالمخرجات السابقة، ربما يحتاج لبعض التحديث، فقد تغيرت الامور.
لأجل ذلك، يطلق رئيس الوزراء اشارات مهمة عبر تنفيذ هذه الزيارات، والتي تشي بوجود إدراك لطبيعة المؤشرات التي ستقيس الحكومة عليها لاحقا مستوى الإنجاز، وأولها يتمثل باختيار الرئيس لمواقع الزيارات التي تؤكد على ارتباطها المباشر بملفات لها علاقة بغذاء وصحة وتعليم المواطنين، والتي تعتبر محطات مهمة على صعيد قياس التغيير الذي سيتحقق.
ولعل ما يؤكد دقة هذا الفهم لدى الرئيس، التصريحات التي يطلقها في كل زيارة تفقدية، ففي المفرق أكد حسان أهمية "دعم الحكومة لهذه المشاريع التي تفقدها، واتخاذ ما يلزم لضمان استدامتها وتوسيعها وتطوير قدرات العاملين فيها".
لكن أبرز وأقوى رسالة أراد الرئيس الجديد أن يبعثها، موجهة إلى فريقه الوزاري المطالب قبل غيره، بالنزول للميدان لتشخيص واقع الملفات، لا انتظار التقارير الميدانية التي ربما تكون ضعيفة وغير دقيقة، ما ينتج مع اعتمادها خطأ أو أخطاء في التنفيذ، ليسجل كـ"نقطة سوداء" في صفحة الوزير أو المسؤول؛ ومن ثم الحكومة، فلا مجال للخطأ أو التردد هنا.
بموازاة ذلك، يدرك المراقبون والمتابعون للعمل الحكومي، بأن الزيارات الميدانية جاءت كأحد مخرجات الخلوة الوزارية الحكومية التي ضمت الوزراء والأمناء العامين للوزارات بدار رئاسة الوزراء مؤخرا، ما يؤكد أن الحكومة الجديدة، تعمل وفق أصول وخطط تنفيذية متبعة في الإدارة.
فالخلوة وقد حملت عنوان "رؤية التحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز"، كان الهدف منها تنظيم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن منظومة تقيس الأداء وتقيم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي، أي أن العمل الحكومي، تحكمه خطة عمل ومؤشرات قياس يجب أن تكون واضحة.
والخلوات الحكومية، بحسب الخبراء، سمة حكومية بدأت منذ بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني لتنسيق المواقف بين الطاقم الحكومي الجديد، ووضع الأطر للسياسة الموحدة والتنسيق بين الوزارات، والعمل الجمعي بين مؤسسات الدولة، فضلا عن تحقيق الترابط للبرامج والمشاريع المنوي تنفيذها والتي تحتاج الى رقابة.
غير أن الحكومة الحالية، وحتى تكون مختلفة عن غيرها من الحكومات السابقة التي عملت ونجحت وفشلت، تظل رهينة تنفيذ مخرجات ذات أثر واضح على حياة الناس في القطاعات كافة، وهي التي أطلق رئيسها "وعدا بدعم" فريقه، لكنه طلب من كل "من لا توجد لديه قناعة ببرامج الرؤية ومشاريعها، ألا يكون من ضمن فريقها التنفيذي".
قادم الأيام، سيكشف مدى جدية والتزام الحكومة التي تعمل وفق خطوات وخطط مدروسة.. فالتحدي مستمر والطريق متعرج، لكن النهاية حافلة؛ إما بالإنجاز المحتفى به أم بالانتقاد أو الإحباط الذي سيتكرس.. وها نحن ننتظر ونرى.

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