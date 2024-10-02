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دول أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

10/2/2024 11:35:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت ألمانيا وفرنسا وسويسرا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة إيران تخوفا من تهديد إسرائيل بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل أمس الثلاثاء..
ووفقا ل(فرانس برس)، طالبت وزارة الخارجية الألمانية من مواطنيها في تحديث لتوصياتها "مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.
بدورها، قالت الخارجية الفرنسية عبر الموقع الإلكتروني لسفارتها في طهران إنه "من المستحسن أن يغادر الفرنسيون المقيمون في إيران - الذين لديهم الإمكانية - البلاد موقتا بمجرد استئناف الحركة الجوية الدولية".
وأضافت "يذكر أنه لا يزال من المستحسن أن يمتنع الفرنسيون غير المقيمين تماما عن الحضور إلى إيران. أما بالنسبة لأولئك الموجودين هناك رغم كل شيء، فمن المستحسن الحد من تنقلهم وتجنب أي تجمعات ومغادرة الأراضي الإيرانية في أسرع وقت ممكن بمجرد فتح المجال الجوي".
كما أصدرت سويسرا توصية تدعو "السويسريين إلى مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، إذا بدا ذلك ممكنا وآمنا".--(بترا)

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