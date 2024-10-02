دول أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت ألمانيا وفرنسا وسويسرا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة إيران تخوفا من تهديد إسرائيل بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل أمس الثلاثاء..
ووفقا ل(فرانس برس)، طالبت وزارة الخارجية الألمانية من مواطنيها في تحديث لتوصياتها "مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.
بدورها، قالت الخارجية الفرنسية عبر الموقع الإلكتروني لسفارتها في طهران إنه "من المستحسن أن يغادر الفرنسيون المقيمون في إيران - الذين لديهم الإمكانية - البلاد موقتا بمجرد استئناف الحركة الجوية الدولية".
وأضافت "يذكر أنه لا يزال من المستحسن أن يمتنع الفرنسيون غير المقيمين تماما عن الحضور إلى إيران. أما بالنسبة لأولئك الموجودين هناك رغم كل شيء، فمن المستحسن الحد من تنقلهم وتجنب أي تجمعات ومغادرة الأراضي الإيرانية في أسرع وقت ممكن بمجرد فتح المجال الجوي".
كما أصدرت سويسرا توصية تدعو "السويسريين إلى مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، إذا بدا ذلك ممكنا وآمنا".--(بترا)
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