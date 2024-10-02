Thursday, 03 October 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: هجوم محتمل على إيران خلال أيام

10/2/2024 11:35:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مشاورات مكثفة تجري في "إسرائيل" على المستوى السياسي والأمني استعدادا لهجوم على إيران من المحتمل تنفيذه خلال الأيام المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرد على إيران قد يشمل أكثر من خيار ولن يكون بالضرورة عبر ضربات جوية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله "يجب ألا نذهب بعيدا جدا في ردنا، لكنه سيكون أقوى بكثير من الرد على هجوم أبريل".

وأضاف المصدر "ليس مؤكدا أن تتفق معنا واشنطن لكنها تعلم أنه يتعين علينا الرد".

MENAFN02102024000072011014ID1108741685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث