إعلام عبري: هجوم محتمل على إيران خلال أيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
إن مشاورات مكثفة تجري في "إسرائيل" على المستوى السياسي والأمني
استعدادا لهجوم على إيران من المحتمل تنفيذه خلال الأيام المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرد على إيران قد يشمل
أكثر من خيار ولن يكون بالضرورة عبر ضربات جوية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله "يجب ألا
نذهب بعيدا جدا في ردنا، لكنه سيكون أقوى بكثير من الرد على هجوم أبريل".
وأضاف المصدر "ليس مؤكدا أن تتفق معنا
واشنطن لكنها تعلم أنه يتعين علينا الرد".
MENAFN02102024000072011014ID1108741685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.