طائرات الاحتلال تشن غارات عدة على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين ليلة
الأربعاء/ الخميس،
استهدفتا مناطق مفتوحة في جبال لبنان الشرقية قرب الحدود مع سوريا.
وأفادت قناة "الجزيرة" بسماع دوي
انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، وتزامن ذلك مع غارات لطائرات جيش الاحتلال
الإسرائيلي استهدفت الضاحية الجنوبية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة،
تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وشنت طائرات الاحتلال ما لا يقل عن 3 غارات
إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد منتصف الليلة.
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