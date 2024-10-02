Thursday, 03 October 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرات الاحتلال تشن غارات عدة على لبنان

10/2/2024 11:35:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين ليلة الأربعاء/ الخميس، استهدفتا مناطق مفتوحة في جبال لبنان الشرقية قرب الحدود مع سوريا.
وأفادت قناة "الجزيرة" بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، وتزامن ذلك مع غارات لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الضاحية الجنوبية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشنت طائرات الاحتلال ما لا يقل عن 3 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد منتصف الليلة.

MENAFN02102024000072011014ID1108741684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث