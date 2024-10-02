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دول تدعو مواطنيها لمغادرة إيران وتجلي آخرين من لبنان

10/2/2024 11:35:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت ألمانيا وفرنسا وسويسرا، الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على الاحتلال وتهديدات الأخير بالانتقام، في حين واصلت دول غربية عمليات إجلاء رعاياها من لبنان.
وقالت السفارة الفرنسية لدى طهران في بيان الأربعاء، إنه يجب على الفرنسيين الموجودين في إيران توخي الحذر خلال تنقلاتهم في البلاد، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة.

ودعت السفارة مواطنيها إلى عدم السفر لإيران، مطالبة الموجودين فيها بمغادرتها في أسرع وقت فور فتح المجال الجوي.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تحديث لتوصياتها "يُطلب من المواطنين الألمان مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.

كما أصدرت سويسرا توصية مماثلة، داعية "السويسريين إلى مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، إذا بدا ذلك ممكنا وآمنا". وأضافت الخارجية السويسرية "لا يُنصح بالسفر إلى إيران".

وعلى صعيد متصل، أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران بتجنب التحليق فوق إيران؛ بسبب "المخاطر العالية" الناجمة عن إطلاق طهران الثلاثاء صواريخ على "إسرائيل" التي توعدت بالرد.

وأضافت الوكالة أن "التوصية سارية حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ويمكن مراجعتها قبل ذلك لتعديلها أو سحبها، عملا بالتقييم المعدل".


إجلاء من لبنان
من جانب آخر، أعلنت برلين الأربعاء، إرسال طائرة عسكرية إضافية إلى لبنان لإجلاء 130 مواطنًا ألمانيًّا "معرضين للخطر بشكل خاص"، بعد يومين من عملية إجلاء مماثلة.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع في بيان مشترك، إن الطائرة تحمل 5 أطنان من مواد الإغاثة، ومعظمها معدات طبية؛ مثل الحقن والضمادات للرعاية الطارئة للمدنيين في لبنان.

وأوضحت الوزارتان أنه تم حتى الآن إجلاء 241 ألمانيًّا من لبنان بواسطة طائرات تابعة للجيش الألماني.

كما سيتم إعداد رحلات جوية أخرى وفقا للاحتياجات وتطور الوضع "الذي لا يزال متقلبا للغاية"، وفق المصدر نفسه.

وأعادت السلطات الاثنين موظفين "غير أساسيين" في السفارة الألمانية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أشخاص معرضين للخطر. وما تزال السفارة "تعمل" في هذه المرحلة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة نظمت رحلة جوية من بيروت إلى إسطنبول الأربعاء، للسماح للأميركيين بمغادرة لبنان.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، أن نحو 7 آلاف مواطن أميركي في لبنان سجلوا أسماءهم لدى الحكومة لتلقي معلومات عن مغادرة البلاد، رغم أن ليس كل هؤلاء يبحثون عن المساعدة للمغادرة.

وتابع أن رحلة الأربعاء، اتسعت لنحو 300 شخص وحملت نحو 100 أميركي وأفراد أسرهم، مضيفا أن واشنطن تعمل مع شركات الطيران منذ السبت، لتوفير مقاعد للأميركيين على الرحلات التجارية.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على الاحتلال، مساء الثلاثاء، في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين. (المملكة)

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