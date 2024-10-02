46 شهيدا بغارات إسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة
ضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء إلى 46 شهيدا و85 مصابا.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال
الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام،
ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955
جريحا وأكثر من مليون نازح.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة
غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ
وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من
الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
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