80 شهيدا في غزة منذ فجر الأربعاء

80 شهيدا في غزة منذ فجر الأربعاء
التاريخ
10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني
محمود بصل إن 80 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أمس الأربعاء في غارات للاحتلال
الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.
وبلغت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يومها
الـ363، وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، بعد إعلان جيش
الاحتلال مقتل 8 جنود وإصابة 7 آخرين في مواجهات واشتباكات مع مقاتلي حزب الله على
الحدود مع لبنان.
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