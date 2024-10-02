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80 شهيدا في غزة منذ فجر الأربعاء

10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل إن 80 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أمس الأربعاء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.
وبلغت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يومها الـ363، وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، بعد إعلان جيش الاحتلال مقتل 8 جنود وإصابة 7 آخرين في مواجهات واشتباكات مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

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